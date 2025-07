Entrance to the Hotel, La Mamounia Hotel, Marrakech, Morocco. Photo by Alan Keohane www.still-images.net for La Mamounia - (crédito: Alan Keohane alan@still-images.net)

Nem tão pra lá de Marrakech: um oásis de encantos e luxo no norte da África (Entrada do Hotel La Mamounia, em Marrakech (Foto: Alan Keohane))

No coração do Marrocos, entre as montanhas do Alto Atlas e o deserto do Saara, está Marrakech, uma das cidades mais vibrantes e cheias de história do norte da África. Fundada no século XI pela dinastia almorávida, a cidade foi durante séculos um importante centro político, cultural e comercial. Suas ruas labirínticas guardam séculos de uma arquitetura que mistura influências berberes, árabes e andaluzes, criando paisagens de tirar o fôlego.

Conhecida como a “Cidade Vermelha” devido ao tom avermelhado de suas muralhas e prédios, Marrakech pulsa com vida e tradição. No coração da cidade está a famosa Praça Jemaa el-Fnaa, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Durante o dia, ela é um mercado movimentado, enquanto à noite, transforma-se em um palco ao ar livre de dançarinos, músicos e contadores de histórias. Mas é sempre bom tomar cuidado em regiões tão movimentadas

O que fazer em Marrakech?

Mergulhar na alma de Marrakech é uma experiência sensorial. Aqui estão algumas atrações imperdíveis:

Os mercados de Marrakech são um labirinto colorido e vibrante onde é possível encontrar de tudo: especiarias, tecidos, cerâmicas, tapetes e jóias tradicionais. Jardins Majorelle e Museu Yves Saint Laurent: Uma fuga verde no caos da medina, esses jardins, projetados pelo pintor Jacques Majorelle e posteriormente comprados por Yves Saint Laurent, são um verdadeiro refúgio de tranquilidade.

Palácio Bahia: Construído no século XIX, esse palácio é um exemplo extraordinário da arquitetura marroquina, com seus mosaicos intrincados e pátios encantadores.

Koutoubia: Esse icônico minarete do século XII é o maior de Marrakech e símbolo da cidade.

Hammams Tradicionais: Experimente os banhos marroquinos e rituais ancestrais de purificação em um dos diversos spas ou hammams locais.

Curiosidades sobre a cidade

Marrakech é conhecida também pelos seus riads, antigas residências de famílias nobres que agora foram transformadas em charmosos hotéis boutique.

A cidade já foi cenário de inúmeros filmes de Hollywood, como O Homem que Sabia Demais, de Alfred Hitchcock.

O deserto do Saara é apenas algumas horas de distância, permitindo passeios emocionantes de camelo ou estadias luxuosas em acampamentos no estilo glamping.

La Mamounia: A Joia de Marrakech

E em meio a essa profusão de experiências está o icônico La Mamounia, um hotel-palácio que, por mais de 100 anos, tem sido uma referência global em hospitalidade e luxo. Localizado no coração de Marrakech, este refúgio de luxo combina a essência da cultura marroquina com a sofisticação contemporânea.

O La Mamounia oferece uma rara imersão na tradição marroquina, especialmente em seu premiado spa, considerado um dos maiores e mais completos do continente africano. Com 2.500 metros quadrados, o espaço é uma verdadeira celebração da arte do bem-estar. Entre os destaques estão dois hammams, uma piscina interna aquecida, salas de tratamento exclusivas, uma academia no coração de seus exuberantes jardins e um menu com mais de 80 rituais de rejuvenescimento.

Além disso, o spa apresenta as melhores marcas de cuidados para a pele do mundo, como Valmont, Augustinus Bader e a emblemática marocMaroc, que celebra os ingredientes e tradições locais. Sejam os óleos de argan, águas florais de laranjeira ou rosa, ou esfoliantes naturais, cada detalhe remete às raízes culturais do Marrocos.

Fundado em 1923, o La Mamounia é frequentemente escolhido como o melhor hotel do norte da África e se destaca em rankings globais, como a lista dos The World’s 50 Best Hotels. Com jardins centenários e a perfeita convergência entre tradição e modernidade, ele encarna o espírito de Marrakech e convida seus visitantes a uma estadia inesquecível.

Visitar Marrakech é, portanto, abrir a porta para uma jornada histórica, cultural e sensorial inesquecível. Aliando o encanto ancestral da cidade com o luxo atemporal de hotéis como o La Mamounia, há sempre algo mágico à espera, lá de Marrakech.

