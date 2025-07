Julifest, a tradição dançando quadrilha no coração de Minas Gerais - (crédito: Uai Turismo)

Em tempos de festividades ainda “juninas” pelo Brasil, hoje com a permissão de vocês, serei um tanto bairrista e divulgarei uma das minhas festas preferidas, a Julifest, que acontece em minha terra natal, Itabirito, em Minas Gerais.

Trata-se de um evento, rico em cultura, tradições religiosas, associativismo, adesão do público, música e comida boa o tempo todo e claro, alegria em abundância, porque isso não pode faltar em nenhuma festa!

Pra vocês entenderem, a Julifest em Itabirito é considerada a maior e mais importante festa da cidade, que está localizada na Região dos Inconfidentes, a 50 Km de Belo Horizonte e 40 Km de Ouro Preto, dentro do Circuito do Ouro, precisamente como parte do roteiro “Entre Trilhas, Sabores e Aromas”.

Nascimento da Julifest

A festa foi criada em 1991 pela administração municipal, e eu estava lá, com dois objetivos principais, resgatar as tradições culturais do município e promover a integração da comunidade, por meio da participação efetiva das associações de bairro, entidades do terceiro setor, compostas por lideranças comunitárias, que atuam como agentes de desenvolvimento sociocultural e socioeconômico nos bairros da cidade, ajudando o poder público a promover melhorias e benefícios sociais em todo o território itabiritense.

Naturalmente, que para uma boa atuação destas entidades, a estratégia pensada foi, em uma praça de eventos, construir uma cidade cenográfica, com igrejinha, casas temáticas, que são os pontos de venda das associações comunitárias, dois grandes palcos, casa de acolhimento aos moradores es turistas, sanitários, áreas de estacionamento e uma completa infraestrutura de atendimento. Um grande arraial junino!

O local também ganha uma iluminação especial e a decoração é desenvolvida em formato bastante criativo e aderente aos temas propostos a cada ano, envolvendo artistas plásticos, escultores, cenógrafos profissionais e artistas amadores.

Julifest 2025

Esse ano a Julifest completa 32 anos, e a expectativa é que milhares de pessoas participem da festa, que hoje se transformou em uma importante atividade socioeconômica e cultural, para toda região, já que é ali que a comunidade local e regional se reúne para o bate-papo, para curtir os shows e degustar as delícias da culinária mineira, como o famoso pastel de angu e outras iguarias.

Normalmente, para que a qualidade cenográfica da festa seja preservada, uma comissão julgadora elege a melhor casa temática e por isso, o capricho nas construções, é facilmente percebido. As Associações mais bem votadas recebem premiações, que se revertem em benefícios para a comunidade de cada bairro participante.

É ali, na praça de eventos, que a hospitalidade do povo de Itabirito é ressaltada, tanto no atendimento ao turista como em sua receptividade.

Tema musical criado em 2005 é usado até hoje

No embalo e na alegria da festa, em 2005, foi composto o tema musical do Julifest, um jingle criativo, que retrata fielmente o maior festival junino de Itabirito, Minas Gerais.

Em poucos versos, o ex-prefeito Waldir Salvador Junior, descreveu todo o sentimento da comunidade em forma de música, sendo até hoje utilizado como tema da festa.

“Eta coisa boa, vem fazer um teste, vem pra julifest você vai gostar. Êta coisa linda, tudo é tão bonito, é Itabirito, “pra móde balançá”!

Que saudade do tempo da bandeirinha, buscapé e barraquinha, São Pedro e São João. Tem santo antonio, que é santo casamenteiro e atua o mês inteiro confirmando a tradição.

Tem pau de sebo, tem luta de travesseiro, comida boa o dia inteiro, muitos fogos pra soltar. Tem zabumba, tem forró e tem quadrilha, festa pra toda família, isso nunca vai faltar!

Tem mais folclore, trazendo dança da fita e as moças tão bonitas vem a frente pra enfeitar. Tem lua cheia, ou talvez, tem lua nova, tem viola, verso e prosa, que é pra sempre apaixonar.”

É sempre assim, Itabirito, espera o mês de julho chegar e veste-se de festa como quem se prepara para reencontrar a alma do próprio povo. O tema musical do Julifest, com sua linguagem gostosa e versos animados, é a voz coletiva das tradições populares que embalam os festejos juninos em Minas Gerais.

Cada estrofe é cantada com o entusiasmo das comunidades, convocando não só os moradores, mas também os visitantes que queiram “fazer um teste” e sentir a alegria de uma cidade, que sabe festejar.

A melodia reverbera a memória afetiva de bandeirinhas coloridas balançando ao vento, de buscapés assustando e encantando, de barraquinhas repletas de milho, canjica e afeto. São lembranças que não envelhecem, e que se renovam a cada edição da festa.

O evento também se junta a todos os festivais juninos pelo Brasil, fazendo a alusão à devoção a Santo Antônio, São João e São Pedro, santos que ganham novo fôlego sob a luz das fogueiras e nos pedidos de amor, proteção, saúde e fartura.

Para nós mineiros do interior, o pau de sebo e a luta de travesseiros não são apenas brincadeiras de infância, mas com as lembranças das antigas barraquinhas promovidas pelas igrejas da cidade, as brincadeiras hoje, são símbolos de uma cultura que valoriza o desafio, a coletividade e a espontaneidade.

É uma alegria que acontece em família, como bem diz a canção, e que em Itabirito ganha proporções grandiosas, sustentadas por um modelo de articulação social que orgulha.

A mobilização, feita, em certos casos, ainda de trabalho voluntário, é que enriquece a festa e também, apesar de importantíssima, é a parte invisível da festa, mas talvez a mais bela. É no voluntariado das comunidades, que mora o sentido da ação comunitária, que dá corpo e graça para a festa.

Na canção, quando se fala da lua cheia ou da lua nova, há um quê de mistério e romantismo, como se o céu conspirasse a favor da celebração. E não falta viola, verso e prosa, porque o Julifest é também palco para os talentos locais, para o brilho dos artistas de bairro, dos poetas escondidos entre montanhas. É festa, sim, mas é também manifestação legítima de uma identidade que se mantém viva pela força do coletivo.

Itabirito, “pra móde balançá”, balança mesmo. Balança com orgulho, com poesia, com pertencimento. E quem vai, nunca mais esquece, porque o coração sai dançando forró, e a alma se enfeita de bandeirinha.

Certa vez, li um comentário sobre a festa é de fato, vale a pena reproduzi-lo, ainda que não me lembre mais o seu autor, que dizia, “a Julifest é um verdadeiro retrato da força comunitária e da paixão cultural de Itabirito”.

Exemplo de ação cultural que movimenta a economia

Hoje em dia, em tempos de valorização da atividade turística, com tantos visitantes e com tanta expectativa gerada pela festa, é notório, que a economia se aqueça, afinal, com 25 pontos de venda de produtos típicos, e milhares de consumidores visitando e prestigiando a festa a cada dia de realização, a Julifest de Itabirito, se traduzida em números, mostrará facilmente a força financeira das ações culturais e dos eventos turísticos.

Na fase de preparação da festa, o comércio local se aquece. Supermercados, lojas elétricas, cama e mesa, calçados, decoração, supermercados, madeireiras, fornecedores de embalagens, marcenaria, carpintaria e até farmácias, vêm seu movimento aumentado em função do evento.

Durante a festa, a rede hoteleira da cidade agradece. Milhares de pessoas, consomem toneladas de alimentos transformados em pratos típicos, que ao lado das bebidas fortalecem a economia formal e informal em quatro dias de alegria e comemoração.

Isso só confirma, que um bom e planejado calendário de eventos, deve ser elaborado com estratégia e vislumbrando resultados expressivos, que tenham impactos positivos na economia, no ambiente da sustentabilidade, na geração de empregos temporários e na qualificação da mão de obra local em inúmeros setores da prestação de serviços.

Para você que ainda não conhece, ainda dá tempo, a Julifest de Itabirito segue até o domingo, dia 13 de julho e se você quiser saber mais sobre a festa, é só clicar no link e receber todas as informações necessárias sobre a logística, programação e como participar do evento.

Será um prazer receber a todos em nossa cidade, afinal, a Julifest é mais que uma festa, mas um retrato fiel do pertencimento, das tradições populares, da organização comunitária e da força transformadora da cultura em aquecimento econômico e desenvolvimento.

Chega mais e venha aproveitar a festa.

Até a próxima.

