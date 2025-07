Dia Mundial do Rock: 6 cidades para os fãs conhecerem (Destinos que marcaram a história do rock mundial ou nacional, e oferecem experiências para imergir no universo do rock (Foto: khjgd2/pixabay))

Muito além de um gênero musical, o rock and roll se consolidou como um fenômeno cultural que transcende gerações, inspirando viagens e roteiros. O dia 13 de julho, consagrado como o Dia Mundial do Rock, remonta ao icônico show beneficente Live Aid de 1985. Realizado simultaneamente em Londres e Filadélfia, o evento mobilizou o planeta para combater a fome na Etiópia e reuniu lendas como Queen, U2 e David Bowie. Desde então, a data se tornou um marco da potência do gênero e de sua inegável capacidade de mobilização global.

LEIA TAMBÉM: Turquia: história subterrânea, geologia surpreendente e herança de civilizações

Confira seis destinos imperdíveis selecionados para celebrar essa força, de olho nos viajantes que pulsam no ritmo do rock. De museus que guardam a história da música a bairros que serviram de berço para grandes bandas, passando por palcos lendários, essas cidades são um convite para uma imersão completa no universo do rock, prometendo experiências inesquecíveis para fãs e entusiastas.

Londres, Reino Unido

Soho, Londres (Foto: Marco_Piunti/Getty Images Signature)

Nenhum roteiro do rock está completo sem Londres, berço de bandas como The Rolling Stones, Pink Floyd, Queen e Led Zeppelin. Percorrer a cidade é ter a chance de deparar com locais frequentados por ícones do gênero, passando por estúdios lendários, casas de shows e ruas que estamparam capas de discos — como a Abbey Road, onde foi tirada a lendária foto do The Beatles atravessando a faixa de pedestres.

No Tour do Rock Britânico por Londres , disponível na Civitatis, o viajante visita a Denmark Street, onde os Rolling Stones assinaram seu primeiro contrato, explora estúdios onde The Beatles, Queen e Elton John gravaram álbuns históricos e conhece o bairro do Soho, famoso por seus bares e clubes de rock nos anos 60 e 70. O passeio termina em frente ao edifício da Apple Corps, palco da última apresentação do grupo de Liverpool encabeçado por John Lennon e Paul McCartney.

Los Angeles, Estados Unidos

Calçada da Fama, Los Angeles (Foto: Divulgação)

De Sunset Strip a Hollywood, Los Angeles foi palco de momentos inesquecíveis da história do rock, como o lendário show de estreia de Elton John nos Estados Unidos, no ainda aberto clube Troubadour, um ponto de virada em sua carreira. Bandas como Guns N’ Roses, Metallica e The Doors também nasceram na cidade californiana, moldando o futuro de estilos como o hard rock, o heavy metal e o rock psicodélico.

LEIA TAMBÉM: Afroturismo em Washington D.C.: Viva a História e a Cultura Afroamericana

E que tal viver a experiência de uma verdadeira estrela do rock? No passeio estrela na Calçada da Fama , disponível na Civitatis, você pode personalizar sua própria estrela com seu nome e posar ao lado dela numa sessão de fotos profissional no coração de Hollywood, próximo de nomes como The Beatles, Frank Sinatra e o próprio Elton John.

Berlim, Alemanha

Berlim, Alemanha (Foto: Divulgação)

Com um passado dividido entre muros e ideologias, Berlim se tornou sinônimo de reinvenção artística. Nos anos 70 e 80, a cidade foi lar temporário de David Bowie e Iggy Pop, e hoje segue sendo uma das capitais mais reconhecidas pela música alternativa e experimental.

Um bom ponto de partida para entender a cidade é o tour alternativo por Berlim , da Civitatis. O passeio alternativo passa por um dos bairros populares mais autênticos e multiculturais da cidade: Kotti, com seus bares punk, discotecas animadas e uma atmosfera vibrante que revela o lado mais underground e pulsante da capital alemã.

Brasília, Brasil

Brasília, Brasil (Foto: Divulgação)

Mais do que a capital do país, Brasília é berço do chamado rock brasiliense, movimento que revolucionou a música nacional e revelou bandas icônicas nos anos 80, como Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude. Com o cenário político como pano de fundo, as bandas são conhecidas pelas letras marcadas por críticas sociais.

LEIA TAMBÉM: Dos lagos aos Alpes: a Suíça é um dos destinos mais interessantes do verão europeu

Para quem quer entender a nossa capital, o tour panorâmico por Brasília da Civitatis oferece um roteiro completo pelos principais cartões-postais da cidade, como o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana e o Palácio da Alvorada – locais que não só testemunharam momentos importantes da história do país, como também inspiraram gerações de músicos brasilienses.

Liverpool, Reino Unido

Estátua do The Beatles, Reino Unido (Foto: Divulgação)

Poucas cidades no mundo têm uma ligação tão profunda com a história do rock quanto Liverpool, conhecida mundialmente por ser o berço do The Beatles. Mais do que um destino turístico, a cidade é um verdadeiro santuário para fãs que querem mergulhar na trajetória da banda que trouxe para o mundo clássicos como Yellow Submarine, Hey Jude e Help!, além de entender o contexto cultural que moldou seu som.

Com o free tour dos Beatles em Liverpool , disponível na Civitatis, o visitante percorre pontos icônicos como a Estátua dos Beatles, o Cavern Club, o The Jacaranda Club, além de pubs históricos e o Liverpool Institute for Performing Arts, fundado por Paul McCartney.

Nova York, Estados Unidos

Radio City Hall, Nova York (Foto: Divulgação)

Nos anos 70, Nova York viu crescer o punk rock em clubes lendários como o CBGB, onde nomes como The Ramones, Patti Smith e Talking Heads realizaram alguns de seus primeiros shows.

LEIA TAMBÉM: O Porcellino de Florença e a fábula de Hans Christian Andersen

Para mergulhar no espírito musical da cidade, uma ótima pedida é o tour pelo Radio City Music Hall, que pode ser adquirido na plataforma da Civitatis. Localizado no Rockefeller Center, o teatro já recebeu shows históricos de artistas como Frank Sinatra, Ray Charles e Louis Armstrong, e o passeio leva os visitantes aos bastidores de um dos palcos mais emblemáticos dos Estados Unidos.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo