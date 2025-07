Patrimônio Unesco: descubra as belezas do Peruaçu que ultrapassam as cavernas - (crédito: Uai Turismo)

Entre tantas belezas encontradas pelo Brasil, conhecer um lugar repleto de história, com registros pré-históricos da humanidade e transformações orquestradas pela mãe natureza ao longo de milênios é algo muito especial. Esse seria um resumo do que é O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Porém, seria injusto apresentar apenas um resumo de um dos lugares mais fantásticos que existe em Minas Gerais.

E, embora o Peruaçu ainda não seja tão conhecido pelos brasileiros, na gringa, esse sítio arqueológico já vem fazendo sucesso. Visitantes de todo o mundo já marcam presença na região, que está na fila para receber o selo de Patrimônio Mundial pela Unesco.

Entretanto, apesar do Parque ser a estrela da região, existem outros atrativos imperdíveis que completam essa experiência incrível, proporcionada não só pelas paisagens estonteantes, mas pelas pessoas, pela arte e pela história local.

Um pouco sobre o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu compreende uma área de 56.448 hectares distribuídos pelos municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, no norte de Minas. De acordo com a condutora Camila, que descreve toda a história com verdadeiro fascínio “são mais de 80 sítios arqueológicos, mas poucos escavados até então, onde foram encontrados artefatos, esqueletos e pinturas rupestres datadas de até 15 mil anos.”

Segundo um dos condutores do Parque, Ademir, “para conhecer toda a área aberta à visitação de forma tranquila, são necessários 4 dias, mas tenho roteiro de até 10 dias para conhecer outros atrativos além do parque”.

O condutor, que conhece tudo sobre os pássaros da região e se tornou especialista no birdwatching, diz já ter guiado turistas do mundo inteiro. Amantes da atividade da Alemanha, Singapura, Dinamarca entre outros países já foram ao Peruaçu e se apaixonaram. A agenda do Ademir já está cheia até janeiro.

Além das cavernas que atraem espeleologistas e curiosos do mundo todo, o parque possui também resquícios de Mata Atlântica, uma peculiaridade, visto que a vegetação predominante da região é o cerrado. Contudo, a magia do Peruaçu não para por aí. O parque se destaca por ser tudo muito grandioso.

Algumas trilhas já estruturadas para visitantes: o que fazer no Parque do Peruaçu

Gruta do Janelão

A Gruta do Janelão, o atrativo mais visitado do Peruaçu é a 22º maior caverna do mundo em extensão, com incríveis paredões que chegam a 120m de altura. Possui claraboias naturalmente arquitetadas, onde o visitante não tem chance de sentir aquela sensação claustrofóbica comum em cavernas. A luz que incide no ambiente, proporciona um espetáculo de cores em suas formações rochosas datadas de 50 milhões de anos. Além disso se encontra a maior estalactite do mundo, com 28m de comprimento, a Perna da Bailarina, nome dado por ter exatamente essa aparência. Para se ter uma ideia de seu tamanho, é a mesma medida do Cristo Redentor, sem contar seu pedestal.

Os paredões coloridos, o rio Peruaçu que passa por dentro e a luz do sol que permite mudanças contantes no visual, deixam qualquer um sem palavras, tamanha beleza. Esse cenário maravilhoso foi escolhido para gravar cenas da novela “Cara e Coragem”.

A distância total de ida e volta é de 4,8km. Embora seja um percurso com muitas escadas, possui vários pontos onde é possível descansar. Dessa forma, torna-se acessível até para quem não é tão ativo.

Trilha do Arco do André

A Trilha do Arco do André possui cavernas incríveis e mirantes naturais com paisagens estonteantes. O Rio Peruaçu passa por dentro das cavernas de Troncos e Cascudos, e forma um espelho d´água verde esmeralda devido à presença de rochas carbonáticas de calcário, um verdadeiro espetáculo para se contemplar.

A distância total de ida e volta é de aproximadamente 9 km. Entretanto, essa trilha exige um esforço maior por ter sofrido menos intervenção. Portanto, é necessário ter um preparo físico melhor.

Gruta Bonita e Gruta do Índio

A Gruta Bonita não leva esse nome à toa. É a única caverna totalmente escura aberta a visitação no Peruaçu, mas também uma das mais lindas. Além de formações geológicas diferenciadas, possui um salão coberto por sedimentos avermelhados, que lhe rendeu o nome de Salão Vermelho.

A Gruta do Índio possui painéis de arte rupestre pré-históricas que vão até o teto. A gruta dá acesso ao Mirante do Índio, de onde é possível avistar a abertura da Gruta do Janelão.

A distância total de ida e volta de cada uma das grutas é de 1,5km de um percurso leve.

Lapa dos desenhos e Lapa do Boquete

A Lapa dos Desenhos é onde se encontra o painel com maior concentração de pinturas rupestres do mundo, com uma impressionante variação de cores e técnicas. Uma riqueza histórica inimaginável.

A distância de ida e volta são de 2,6km de uma trilha leve.

Na Lapa do Boquete, encontra-se um dos sítios arqueológicos mais estudados do parque, onde foram encontrados alguns sepultamentos. Segundo a condutora Camila, ali foi achada a múmia do Peruaçu, com aproximadamente 3.500 anos.

Gruta do Rezar

A Gruta do Rezar possui um grandioso salão em sua entrada, com 90m de largura e 40m de altura e belos contrastes provocados pela luz. Abriga um sítio rupestre com pinturas bem conservadas.

Embora a distância de ida e volta ser de apenas 2,4km, é a trilha mais pesada do Peruaçu, mas vale o esforço, sem dúvida nenhuma.

Gruta do Caboclo

Na Gruta do Caboclo encontra-se uma grande quantidade de pinturas rupestres do estilo Caboclo, descobertas pela primeira vez neste local. Esse tipo de pintura é exclusivo do Vale do Peruaçu.

É a trilha mais curta do parque, apenas 450m ida e volta.

É satisfatório perceber que a abertura das áreas para visitação acontece com muita organização e responsabilidade. As trilhas são muito bem estruturadas, o número de visitantes por dia é limitado e as visitas são realizadas exclusivamente com os condutores qualificados e cadastrados pelo parque. Para agendar a visita, o interessado entra em contato diretamente com um deles, através da rede de condutores que pode ser acessada por aqui. E os condutores realmente fazem a diferença. Como são da região, eles contam toda a história transbordando sentimento de orgulho e pertencimento. Isso faz com que a experiência seja ainda mais linda.

E não para por aí! O parque possui cadeiras adaptadas para garantir a acessibilidade. Além disso, o centro de visitantes está em reforma e em breve oferecerá uma experiência de realidade virtual, com óculos 3D, que possibilitará àqueles que possuem limitações para visitar fisicamente, viverem as emoções proporcionadas pelos atrativos do Peruaçu. Será o 1º parque no Brasil a oferecer esse tipo de experiência.

O Parque Nacional do Peruaçu abre para visitação de terça a domingo.

Outros atrativos imperdíveis na região

Passeio de barco pelo rio São Francisco em Itacarambi

O passeio pelo rio São Francisco é um espetáculo à parte na região. Com duração de aproximadamente 3 horas, além de apreciar a imensidão do rio, é possível se banhar nas águas mornas do velho Chico.

Esse passeio pelo rio pode ser feito durante todo o ano, mas, entre julho e outubro, antes das chuvas, o visitante poderá curtir a praia de Minas, pois extensas faixas de areia ficam expostas. Para fechar essa experiência deliciosa em grande estilo, temos um pôr do sol de um lado e o nascer da lua do outro. Um show de cores que contrasta entre o céu e o rio, de encher os olhos e aquecer o coração.

Praia em Januária

Do dia 1º de julho até a 1ª semana de outubro, a prefeitura de Januária monta uma incrível estrutura de praia nas areias que beiram o Rio São Francisco. Com quiosques, decoração instagramável, lual, prática de esportes náuticos e equipe de corpo de bombeiro para tornar a experiência divertida e segura, de dia até a noite.

Visita Guiada à Aguardente Claudionor

Consideradas uma das melhores cachaças do Brasil, a Aguardente Claudionor fica em Januária. Atualmente, administrada apenas por mulheres, oferece a visita guiada contanto a rica história da cachaça que se mistura com a história da cidade. Lá, o visitante tem acesso à curiosidades que não estão nos livros de história. A Lícia, uma das herdeiras, conduz a visita, através do pequeno museu, passando pelo processo de engarrafamento, pelo galpão onde ficam as dornas, até finalizar na degustação, realizada sempre com frutas da época.

Os agendamentos podem ser realizados pelos telefones: 38 36211433 ou 38 988094672

Centro de Artesanato em Januária

O Centro de Artesanato está em um casarão datado de 1879. O visitante encontrará cerâmicas, esculturas e bordados de vários artistas da região que retratam a história e a influência do nordeste do Brasil no norte de Minas.

Igreja do Rosário

A Igreja do Rosário é a 2ª igreja mais antiga de Minas, tombada pelo IEPHA devido à sua importância cultural. Localizada em Brejo do Amparo, bem pertinho de Januária, apenas 10 minutos de carro.

Os agendamentos dos atrativos da região podem ser realizados com os próprios condutores do parque que personalizam os roteiros de acordo com as preferências dos turistas.

Onde se hospedar

O visitante não encontrará hotéis luxuosos na região, mas a boa e velha hospitalidade mineira está presente em cada pousada. Todas as hospedagens servem café da manhã e estão no Booking.

Pousada Recanto das Pedras

Além de pousada, serve delicioso almoço em um ambiente cercado pela natureza e pela gentileza da proprietária Quescia. O consumo de bebidas é controlado pelo próprio hóspede que ganha a liberdade da Quescia para anotar o que pegar. Possui muitas opções de acomodações. É a pousada mais próxima do parque.

Sítio Rupestre

O Sítio Rupestre conta com uma casa toda mobiliada, com 2 quartos, que comporta até 6 pessoas e um chalé para até 3 pessoas. Possui uma piscina, rodeada de pomares onde os hóspedes se deliciam com as frutas direto do pé. A Tânia prepara os sucos do café da manhã com frutas do próprio pomar.

Portal do Peruaçu

É uma pousada e restaurante. É possível realizar todas as refeições na pousada, mas apenas o café da manhã está incluído na diária. O local é enorme e o hóspede pode pedir para que a refeição seja servida em diferentes ambientes da pousada.

Pousada e Restaurante do Vaninho

Possui aluguel de chalé com 2 quartos para até 6 pessoas. Caso não seja a sua opção de hospedagem, não vá embora da região sem provar o frango caipira do Vaninho.

Pousada e Restaurante Fabião II

A pousada possui quarto com acessibilidade e piscina. O hóspede pode combinar um almoço mais tarde, após a visitação dos atrativos. Durante a noite os próprios hóspedes ficam com as chaves e possuem a liberdade de anotar suas despesas, pois não fica funcionário na pousada. A D. Ju disse que nunca teve nenhum problema quanto a isso, e segue com a relação de confiança.

Pousada Peruaçu

A Pousada Peruaçu é também restaurante. Possui piscina, mas os quartos não possuem acessibilidade. O restaurante, com comida feita no fogão à lenha é aberto para não hóspedes. O jantar pode ser feito sob demanda para os hóspedes. No café da manhã, D. Eva prepara cada bolo que é uma verdadeira perdição.

Pousada do Samuel

O Samuel também é condutor do parque, possui formação em geografia e sua família está a mais de 100 anos na região, portanto, sabe toda a história local. Cada uma de suas acomodações hospeda até 8 pessoas.

Como chegar

O aeroporto mais próximo é o de Montes Claros que fica em torno de 2h30min a 3h de Januária. De Montes Claros até Januária é possível ir de ônibus, mas para circular pela região é necessário estar de carro. Para quem dirige, o ideal é alugar um carro no aeroporto de Montes Claros. Para quem não dirige, uma sugestão é ir de ônibus até Januária e contratar um motorista que já conheça toda a região e combinar valores de diária. A Mônica oferece esse serviço. O contato dela é o 38 99115-5377.

Por fim, independente de como decida chegar, a certeza é que o Peruaçu proporcionará experiências únicas e inesquecíveis e a bagagem de volta estará repleta de boas histórias para contar.

