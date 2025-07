Hotéis da rede Windsor em Brasília esperam alta ocupação nas férias de julho (Foto: Instagram Rede Windsor)

Pensando em quem opta por relaxar no inverno da região Centro-Oeste, as duas unidades da Rede Windsor Hotéis, em Brasília, esperam atingir ótima ocupação média durante as férias de julho. Para isso muitas opções de conforto e lazer para todos os públicos estão sendo oferecidos nos hotéis Windsor Brasilia e Windsor Plaza Brasilia. Os empreendimentos ficam próximos dos principais atrativos turísticos da cidade. Nesse período, a Capital Federal terá diversas atrações, como inúmeros shows além dos já tradicionais passeios para as famílias com crianças.

O Hotel Windsor Brasília (Asa Norte), conta com 150 apartamentos, sendo alguns deles com ampla vista para a Esplanada dos Ministérios. Para as famílias com crianças, além da piscina coberta e aquecida – ideal para o período – a unidade oferece um farto café da manhã, reconhecido pelos hóspedes e moradores da Capital.

“O nosso buffet é delicioso e faz muito sucesso. Conta com mais de 100 itens, o que agrada a diferentes gostos. Desde o final de junho, as famílias passaram a ser a maior parte do nosso público. É um período importante para o turismo de Brasília, férias e grandes eventos na cidade. A expectativa é de 100% de ocupação nos dois hotéis, não só de turistas, mas também dos que moram em Brasília e cidades próximas”, explica a coluna Helen Coelho, Gerente Geral do Windsor Plaza Brasília.

Com localização estratégica no Setor Hoteleiro Sul, o Hotel Windsor Plaza Brasilia está próximo do Shopping Pátio Brasil, da Torre de TV, do Estádio Nacional e da Praça das Fontes. Além disso, oferece acomodações amplas, piscina climatizada, serviço de excelência e gastronomia de alta qualidade. Uma das principais atrações é a tradicional feijoada servida aos sábados, de 12h às 16h, em um buffet com vários tipos de carnes, saladas e sobremesas. O cliente também tem à disposição o “Cantinho da Bahia”, com acarajé, caldinho de feijão, dadinho de tapioca, cachaça no barril e batidas de limão, coco e maracujá. Para os que não consomem produtos de origem animal, é servida uma opção vegana, com feijão, tofu defumado e abóbora, acompanhados de farofa de banana da terra.

Ambos hotéis são pet friendly e os hóspedes podem levar um mascote de até 5 kg. por apartamento, mediante o pagamento de uma taxa específica. São oferecidos tapetinhos, potes para refeição e o “Kit Cidade Limpa”.

“Essa também é uma das vantagens dos nossos hotéis, principalmente para o período das férias. As crianças e suas famílias não precisam deixar de viajar por conta do seu animal de estimação. Aqui, eles são muito bem recebidos”, relembra Helen, ela também amante dos bichinhos.

Eventos para aproveitar o inverno na Capital Federal

Durante o mês de julho, Brasília receberá festivais de grande porte. O primeiro deles é o ‘Na Praia Festival’, que acontece entre os dias 27 de junho e 14 de setembro, no Setor de Clubes Sul, a menos de 15 minutos de carro das unidades da Rede. Com destaque para julho, o evento reúne grandes artistas de diversos gêneros musicais, como Alcione, Diogo Nogueira e Leci Brandão, representando o samba. Wesley Safadão e Natanzinho Lima, para os amantes do sertanejo e Vintage Culture + Doozie + Jackson, marcando presença para a música eletrônica.

“A cidade de Brasília será palco de grandes festivais neste ano. Para nós da Rede Windsor Hotéis é muito importante termos esses eventos que movimentam a economia da cidade. O que podemos dizer é que estamos preparados para receber todos os hóspedes com o melhor serviço de gastronomia, conforto e opções de lazer”, completa a executiva.

Dicas de passeio em Brasília

Quem estiver hospedado nas unidades da Rede Windsor durante as férias, também pode aproveitar passeios em família e assim conhecer as belezas da cidade. Confira alguns dos melhores deles na Capital da Federação:

Parque Nacional de Brasília

Mais conhecido como “Água Mineral”, suas piscinas naturais mantêm a água cristalina e corrente, mesmo no inverno, propícias para banhos refrescantes nos dias amenos. Para quem gosta de caminhada, o parque dispõe de duas trilhas de pequena dificuldade. O local conta ainda com diversas espécies de animais que podem ser contemplados pelos visitantes. É uma verdadeira aula sobre o Cerrado ao ar livre. Fica localizado a cerca de 10 km do Eixo Monumental.

Lago Paranoá

Uma lagoa artificial que abraça a cidade de norte a sul. A área costuma ser bastante frequentada por praticantes de esportes náuticos em especial nas épocas mais quentes do ano. A Ponte JK, um dos cartões-postais mais registrados pelos visitantes, cruza o lago e encanta os turistas. Nas margens do lago, o destaque fica por conta do Pontão do Lago Sul, com seus diversos bares e restaurantes. Uma atração que é um dos meus locais preferidos em Brasília.

Jardim Zoológico de Brasília

Cercado de muito verde, em uma área de 140 hectares, o ambiente abriga mais de 800 animais, distribuídos entre espécies de aves, répteis e mamíferos. O espaço participa de programas nacionais e internacionais de espécies ameaçadas de extinção. O local também abriga animais vítimas de maus tratos de um circo itinerante. Belíssima iniciativa dos seus gestores.

Parque da Cidade Sarah Kubitschek

Com 420 hectares, o espaço é considerado o maior parque urbano da América Latina. Além de ser um agradável passeio ao ar livre, o local ainda oferece diversos atrativos, especialmente para práticas esportivas com quadras de vôlei, futebol, basquete, pista de cooper, quiosques, lago artificial e também uma área para realização de eventos culturais, oferecendo um clima animado mesmo em dias mais frios. O parque está a apenas 13 minutos a pé dos dois hotéis da Rede Windsor. Me chama sempre a atenção durante minhas caminhadas matinais o quanto o parque é seguro, limpo e seu paisagismo harmonioso.

Jardim Botânico de Brasília

Criado em 1985, destaca-se pela conservação da flora do Cerrado e trilhas ecológicas. Desde abril de 2025, o acesso ao Jardim Botânico também é gratuito aos domingos e feriados pelo programa “Lazer para Todos”. Programa obrigatório tanto para adultos como para as crianças.

Windsor Plaza Brasilia

O hotel conta com 210 apartamentos e oferece amplas acomodações, serviços de excelência e gastronomia de alta qualidade. Uma das principais atrações é a piscina climatizada em área aberta do hotel. Conta também com uma academia equipada com aparelhos de última geração para os que não abrem mão de se exercitarem.

Por 4 anos consecutivos foi considerado o melhor espaço de eventos de médio porte da Capital Federal através do consagrado “Prêmio Caio”. O hotel tem 10 salões de eventos, distribuídos em três andares. O maior deles, o Salão Paris, passou por obras de revitalização recentemente e, hoje, comporta até 500 pessoas em formato auditório.

Hotel Windsor Plaza Brasilia (Setor Hoteleiro Sul)

Endereço: SHS Quadra 05 Bloco H – Asa Sul – Brasília

Windsor Brasilia

O hotel fica a poucos metros do Congresso e a apenas 20 minutos do Aeroporto Internacional de Brasília. Costuma receber equipes de futebol incluindo a seleção brasileira. Alguns dos quartos, como o Loft e o de luxo com varanda, descortinam uma bela vista para a Esplanada dos Ministérios, muito requisitados por noivas para passarem o seu dia ou a noite de núpcias. Reconhecido na região como um dos melhores lugares para se tomar café da manhã e está entre os 3 primeiros colocados nos canais de avaliação de hospedagem Booking.com e Trip Advisor.

Possui 7 salões de reuniões que atendem até 285 pessoas, com conforto e comodidade. Bar, restaurante, cafeteria e room service 24 horas. Mas o que mais chama a atenção dos hóspedes é o espaço que reúne piscina aquecida e coberta, sauna a vapor e fitness center, com vista para o jardim.

Hotel Windsor Brasilia

Endereço: SHN Quadra 01 – Conj. A – Bl. A – Asa Norte – Brasília

Reservas: (61) 3319-4987 (Whatsapp)

E-mail: central.brasilia@windsorhoteis.com.br

Site: www.windsorhoteis.com.br

Rede Windsor Hoteis

Há 38 anos referência no setor de turismo, a Rede Windsor possui 17 hotéis de três a cinco estrelas. Dona de um dos maiores grupos hoteleiros do país, tem 15 unidades no Rio de Janeiro – entre Zona Sul, Barra da Tijuca e Centro – além das 2 unidades em Brasília.

O Centro de Convenções & Hotéis Windsor, localizado na Barra, Zona Oeste do Rio, tem 25 mil metros quadrados distribuídos em 98 salões multiusos. O maior espaço comporta até 2.500 pessoas, porém um evento realizado no ambiente já alcançou um público flutuante de 7 mil pessoas. Por sua excelência na prestação de serviços de hospedagem, gastronomia e eventos, recebeu inúmeras premiações nacionais e internacionais.

“A Rede Windsor Hoteis investe em novas frentes, que reforçam a sua solidez no mercado, assim como no cuidado com os hóspedes e no compromisso com a responsabilidade social. Com esse posicionamento, a empresa reforça seus principais valores: Excelência, Sustentabilidade e Solidariedade. Entre seus compromissos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (ISS) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), está o apoio a projetos sociais e culturais voltados às diversas causas que contribuem com o bem-estar da sociedade”.

