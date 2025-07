Eventos no Brasil: crescimento recorde impulsiona economia e gera vagas (O bom desempenho econômico reflete diretamente na geração de empregos. (Foto: Wendy Wei/Pexels))

O setor de eventos de cultura e entretenimento segue como protagonista na economia brasileira, com um desempenho que supera o de diversos setores tradicionais. Segundo o mais recente Radar Econômico, boletim da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE) com base em dados oficiais do IBGE e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Produto Interno Bruto (PIB) do segmento de “Outras Atividades de Serviços”, que engloba o setor de eventos, cresceu 4,6% no acumulado de quatro trimestres até o 1º trimestre de 2025. O índice supera a média nacional (3,5%) e coloca o setor entre os que mais avançam no país.

Esse avanço econômico tem um impacto direto na geração de empregos. Em maio de 2025, o estoque de empregos formais no core business do setor atingiu a marca de 331.987 postos de trabalho. Este número representa um aumento expressivo de 74,6% em comparação com 2019, quando havia 190.171 empregos formais, enquanto a média nacional registrou um crescimento de 21,9% no mesmo período.

Um dos destaques é a atividade classificada sob a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae) “Atividades de organização de eventos”, que mais que dobrou seu desempenho: o número de trabalhadores formais passou de 47.262 em 2019 para 109.025 em maio de 2025, um crescimento expressivo de 130,7%. O core business abrange atividades como organização de eventos (exceto culturais e esportivos), atividades artísticas e culturais, espetáculos, recreação e lazer, e a produção e promoção de eventos esportivos.

Consumo em alta e impacto das políticas públicas

O boletim também aponta para um aquecimento significativo na cadeia produtiva do setor. A estimativa de consumo em maio alcançou R$ 11,618 bilhões. No acumulado entre janeiro e maio, o volume chegou a R$ 57,8 bilhões, o maior já registrado para o período na série histórica iniciada em 2019, com um aumento de 3,3% em relação ao mesmo período de 2024.

O sucesso do setor é, em parte, atribuído a políticas de estímulo, como o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). Para Doreni Caramori Júnior, empresário e presidente da ABRAPE, o PERSE foi fundamental para a preservação de empresas e empregos durante a pandemia. “A geração de empregos e o crescimento acima da média são provas concretas de que políticas públicas como o PERSE não apenas funcionaram, mas foram decisivas para transformar um momento de crise em oportunidade. Agora, estamos diante de um setor mais forte, mais estruturado e com enorme potencial de expansão”, afirma Caramori Júnior.

O Radar Econômico da ABRAPE utiliza dados do IBGE, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Receita Federal, com metodologia técnica própria desenvolvida por economistas especializados no setor.

