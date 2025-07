Kennedy Under the Stars: uma noite no Kennedy Space Center da NASA em agosto - (crédito: Monica Medina)

Kennedy Under the Stars: uma noite no Kennedy Space Center da NASA em agosto (A experiência, que ocorre após o horário de funcionamento do complexo, contará com uma série de atrações especiais (Foto: Kennedy Space Center Visitor Complex))

Para os entusiastas do espaço e da cultura pop, o Kennedy Space Center Visitor Complex, a menos de uma hora de Orlando, prepara um evento imperdível em agosto. O aclamado “Kennedy Under the Stars” retorna em 30 de agosto de 2025 com uma edição especial que promete uma viagem nostálgica aos anos 2000, unindo ciência, tecnologia, astronomia e muita diversão para todas as idades.

A experiência, que acontece após o horário normal de funcionamento do complexo, oferecerá uma gama de atrações exclusivas:

Viagem Musical no Rocket Garden: Um Video DJ comandará os maiores sucessos da era Y2K, transformando o icônico Rocket Garden em uma pista de dança estelar;

Um Video DJ comandará os maiores sucessos da era Y2K, transformando o icônico Rocket Garden em uma pista de dança estelar; Festa Techno Imersiva: No coração do complexo, a NASA Central ganhará vida com uma festa techno e iluminação especial;

No coração do complexo, a NASA Central ganhará vida com uma festa techno e iluminação especial; Mini Golfe Neon: Uma partida de mini golfe com efeitos de luz neon sob a imponente estrutura do foguete Saturn 1B;

Uma partida de mini golfe com efeitos de luz neon sob a imponente estrutura do foguete Saturn 1B; Experimentos Científicos: A equipe STEAM conduzirá experimentos sensoriais interativos, mergulhando os visitantes no mundo da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática;

A equipe STEAM conduzirá experimentos sensoriais interativos, mergulhando os visitantes no mundo da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática; Ambiente e Conforto: Lounges e bares iluminados estarão disponíveis, complementados por apresentações ao vivo ao longo da noite.

Jornada astronômica e encontro com astronautas

Para os amantes do universo, o evento contará com uma parceria especial com o Observatório Ortega da Florida Tech. Através de telescópios de última geração, astrofísicos guiarão os visitantes em uma jornada pelos astros, oferecendo uma experiência de observação astronômica envolvente e educativa.

Outro ponto alto será a presença de astronautas veteranos da NASA, que estarão disponíveis para interagir com o público, compartilhando suas experiências e inspirando novas gerações. Os nomes dos convidados especiais serão divulgados em breve.

Além das atrações exclusivas do “Kennedy Under the Stars”, grande parte das exibições principais do complexo permanecerá aberta até mais tarde, permitindo que os visitantes explorem o Spaceport KSC®, observem de perto artefatos históricos como o ônibus espacial Atlantis, sintam a adrenalina do Shuttle Launch Experience®, e desfrutem de experiências imersivas como a realidade virtual Hyperdeck e a escalada interativa no Planet Play.

Os ingressos para o “Kennedy Under the Stars” custam US$ 65 por pessoa (mais taxas) e a compra antecipada pelo site oficial é altamente recomendada. O evento acontecerá independentemente das condições climáticas, e embora trajes com temática espacial sejam incentivados, máscaras que cubram o rosto e acessórios que simulem armas não serão permitidos por segurança.

Nova Atração: The Gantry at LC-39 Eleva a Experiência Espacial

Desde 10 de julho de 2025, o Complexo de Visitantes da NASA oferece uma nova atração imperdível: The Gantry at LC-39. Esta plataforma de observação totalmente remodelada proporciona vistas panorâmicas de 360° das zonas de lançamento de foguetes e do porto espacial ativo da NASA, oferecendo uma nova perspectiva sobre a exploração espacial.

Entre as novidades, os visitantes poderão desfrutar de:

Earth Information Center (EIC): Uma experiência imersiva com um espetáculo teatral envolvente, uma tela hyperwall gigante e exposições interativas que demonstram as transformações do planeta Terra.

Uma experiência imersiva com um espetáculo teatral envolvente, uma tela hyperwall gigante e exposições interativas que demonstram as transformações do planeta Terra. Rocket Build Interactive: Uma oportunidade de projetar e lançar seu próprio foguete virtual.

Uma oportunidade de projetar e lançar seu próprio foguete virtual. Simulação de Teste de Fogo & Zonas de Observação de Lançamento: Sinta a intensidade de um motor de foguete em uma simulação e acesse áreas de observação com vistas diretas para as plataformas de lançamento ativas.

Sinta a intensidade de um motor de foguete em uma simulação e acesse áreas de observação com vistas diretas para as plataformas de lançamento ativas. Jardim Externo: Um espaço sombreado com estruturas artísticas para escalada, inspiradas na fauna local da Flórida.

Até 10 de agosto, o Kennedy Space Center Visitor Complex funcionará das 9h às 18h.

