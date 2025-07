Parque das Mangabeiras recebe maior encontro de carros antigos de MG (Opção de lazer que combina cultura automotiva, música e entretenimento familiar para o fim de semana em Belo Horizonte. (Foto: Fernando Alves))

O Parque das Mangabeiras, um dos cartões-postais de Belo Horizonte, será cenário de um evento voltado para amantes de veículos clássicos e rock’n’roll no próximo domingo, dia 20 de julho. As atividades terão início a partir das 10h e haverá gratuidade na entrada para os visitantes que chegarem antes das 11h.

A iniciativa, organizada pela Garage Rock Beer, incluirá a exposição de diversos automóveis que marcaram o antigomobilismo. A seleção, realizada pelo Comando Bravo e pelo Clube CAF BH Aircooleds, contará com a presença de modelos refrigerados a ar, como Fuscas, Brasílias e Kombis. Motocicletas do Niners Moto Club também farão parte da exibição.

Além da mostra de veículos, o evento prevê uma praça de alimentação com 15 opções de gastronomia e a presença de chope Krug Bier. Um espaço dedicado às crianças, com diversas atrações, também estará disponível.

No palco, a programação musical terá foco no rock nacional e internacional, com apresentações das bandas RockField, Harley Queen e Super Máquina.

A proposta do evento no Parque das Mangabeiras busca oferecer uma opção de lazer que combina cultura automotiva, música e entretenimento familiar para o fim de semana em Belo Horizonte.

