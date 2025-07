Segurança no Turismo de Aventura: ABETA lança conteúdos sobre gestão de riscos (A ABETA ressalta a importância da capacitação contínua e da formalização das operações para assegurar a segurança nas atividades. (Foto: Divulgação))

Diante do crescente interesse pelo turismo de natureza no Brasil e da preocupação com acidentes que expõem a informalidade no setor, a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA) reforça seu compromisso com a segurança e a qualificação. A entidade acaba de lançar o Abeta Capacita Online, uma série de vídeos que detalham a aplicação das normas técnicas da ABNT, muitas das quais são exigidas pela legislação brasileira.

Disponível no canal do YouTube da ABETA, a iniciativa conta com especialistas da área, que explicam a relevância de padrões como a ABNT NBR ISO 21101. Esta norma estabelece o Sistema de Gestão de Segurança, considerado o pilar da regulamentação do turismo de aventura no país, visando minimizar riscos e garantir operações mais seguras.

Nesta primeira etapa, nove vídeos abordam 15 normas técnicas essenciais, com a promessa de novos conteúdos sobre segurança no segundo semestre. Entre as normas já disponíveis, destacam-se:

ABNT NBR ISO 21101 – Sistemas de Gestão de Segurança

– Sistemas de Gestão de Segurança ABNT NBR 15508-1 e 15508-2 – Segurança em parques de arvorismo

– Segurança em parques de arvorismo ABNT NBR 15383 e 15453 – Condutores e veículos para turismo fora-de-estrada

– Condutores e veículos para turismo fora-de-estrada ABNT NBR ISO 20611 – Sustentabilidade no turismo de aventura

– Sustentabilidade no turismo de aventura ABNT NBR ISO 21102 e 21103 – Competências de líderes e comunicação com participantes

– Competências de líderes e comunicação com participantes ABNT NBR ISO 24801-1 – Treinamento seguro de mergulhadores recreacionais

– Treinamento seguro de mergulhadores recreacionais ABNT NBR 15398 e ISO 3021 – Condutores e operação de caminhadas de longo curso e trekking

– Condutores e operação de caminhadas de longo curso e trekking ABNT NBR 15507-1 e ABNT NBR 15507-2 – Turismo Equestre

Capacitação Contínua e Agenda de Cursos

A ABETA ressalta a importância da capacitação contínua e da formalização das operações para assegurar a segurança nas atividades. Por meio de seu programa ABETA Capacita, a associação oferece ao longo do ano cursos online e presenciais com foco na profissionalização do setor.

Para o segundo semestre, estão previstos os seguintes cursos:

16 e 17 de agosto: Primeiros Socorros e Suporte Básico à Vida (presencial em Gonçalves, Minas Gerais)

Primeiros Socorros e Suporte Básico à Vida (presencial em Gonçalves, Minas Gerais) 14 de setembro: Identificação e Manejo de Animais Peçonhentos (online)

Identificação e Manejo de Animais Peçonhentos (online) 22 a 26 de setembro: Sustentabilidade no Turismo de Aventura (online)

Sustentabilidade no Turismo de Aventura (online) 04 e 05 de outubro: Técnicas Fora de Estrada para Turismo de Aventura em Veículos 4×4 (presencial em Gonçalves, Minas Gerais)

Técnicas Fora de Estrada para Turismo de Aventura em Veículos 4×4 (presencial em Gonçalves, Minas Gerais) 06 de outubro a 06 de novembro: Gestão de Riscos em Turismo de Aventura e Ecoturismo (online)

Gestão de Riscos em Turismo de Aventura e Ecoturismo (online) 03 a 24 de novembro: Formação de Líderes em Turismo de Aventura (online)

O Brasil dispõe de um conjunto robusto de normas específicas para as principais atividades de aventura, reconhecido internacionalmente. A ABETA se destaca como pioneira na qualificação e certificação de profissionais e empresas que atuam em atividades de risco, oferecendo cursos, consultorias e oficinas com foco na gestão de segurança.

“É importante lembrar que possuir uma norma não isenta o operador de responsabilidade em caso de acidente. No entanto, a implementação adequada do Sistema de Gestão de Segurança (previsto na norma) reduz significativamente as chances de um incidente ocorrer e, no caso de um processo, permite à empresa comprovar que ela opera conforme a legislação e que possui todos os procedimentos e recursos necessários para a resposta e atendimento à emergências”, explica Thaís Mota, gerente-executiva da ABETA.

