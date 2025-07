Turismo LGBTQ+: Brasil se destaca em ranking global de hospitalidade inclusiva (O feito reforça o compromisso do Brasil com a diversidade e a inclusão no setor turístico, consolidando sua presença no cenário global do turismo LGBTQ+. (Foto: Booking.com/GettyImages))

O Brasil reafirma sua posição como um destino de referência para o turismo LGBTQ+ ao emplacar três cidades no top 10 do ranking global de hospitalidade inclusiva da Booking.com. São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro estão entre os dez destinos com o maior número de acomodações certificadas com o selo “Travel Proud”, iniciativa da plataforma que reconhece propriedades que oferecem um ambiente acolhedor e respeitoso para todos os viajantes.

LEIA TAMBÉM: Cordilheira do Espinhaço é um novo destino turístico brasileiro de destaque, diz Ítalo Mendes

São Paulo se destaca em 3º lugar global, com 892 estadias “Travel Proud”. Em seguida, Florianópolis ocupa a 7ª posição, com 691 acomodações, e o Rio de Janeiro garante o 9º lugar, com 627 propriedades reconhecidas. O selo é concedido a estabelecimentos que participaram de um treinamento gratuito focado em práticas de hospitalidade inclusiva, garantindo uma experiência positiva para o público LGBTQ+.

Luiz Cegato, Gerente de Comunicação da Booking.com para a América Latina, ressaltou o orgulho em ver o reconhecimento das cidades brasileiras. “Esses destinos se destacam não apenas pela excelente estrutura turística, mas também por oferecerem ambientes urbanos diversos, onde a autenticidade e a liberdade de expressão são valorizadas”, afirmou. Ele complementou, citando São Paulo pela vida cultural e cena LGBTQ+ vibrante, Florianópolis pelas belezas naturais e atmosfera descontraída, e o Rio de Janeiro pela combinação de ícones turísticos mundiais com um espírito de celebração que promove a acolhida de todos.

LEIA TAMBÉM: Região dos Lagos do Rio de Janeiro recebe pinguins no inverno

O feito reforça o compromisso do Brasil com a diversidade e a inclusão no setor turístico, consolidando sua presença no cenário global do turismo LGBTQ+.

Além dos três destinos brasileiros, a lista é liderada por Milão (1º) e Roma (2º), na Itália, seguidas por Londres (4º), no Reino Unido; Cidade do México (5º), no México; Madri (6º), na Espanha; Porto (8º), em Portugal; e Cidade do Cabo (10º), na África do Sul. Confira o ranking completo:

Milão, Itália Roma, Itália São Paulo, Brasil Londres, Reino Unido Cidade do México, México Madri, Espanha Florianópolis, Brasil Porto, Portugal Rio de Janeiro, Brasil Cidade do Cabo, África do Sul

LEIA TAMBÉM: Tivoli São Paulo recebe no Seen o bartender vencedor do World Class 2025 Ariel Todeschini

“Ter um volume expressivo de acomodações que passaram pelo treinamento de hospitalidade inclusiva nessas cidades reforça nosso compromisso em promover uma experiência de viagem mais acolhedora para todas as pessoas”, finaliza o executivo.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.tur