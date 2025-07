Copa das Confederações de Beach Tennis acontecerá em Fortaleza em novembro (A cidade de Fortaleza será, pela terceira vez, o centro das atenções do beach tennis. (Foto: Reprodução Instagram))

Entre os dias 17 a 22 de novembro, Fortaleza receberá a 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis, considerado o maior campeonato por equipes da modalidade em todo o mundo. O evento será realizado na Praia de Iracema e reunirá mais de 2.300 atletas, representando todas as federações estaduais brasileiras. A expectativa da organização é atrair um público superior a 60 mil pessoas durante os seis dias de programação.

Com uma estrutura composta por 38 quadras (mais de 20mil m2) montadas à beira-mar, a Copa das Federações será disputada por equipes compostas por atletas profissionais e amadores, em diversas categorias. A edição também contará com programações paralelas voltadas ao público geral, como ativações culturais, experiências gastronômicas, espaços de convivência e ações de sustentabilidade.

O anúncio oficial foi feito nesta terça-feira (15), durante um coquetel de lançamento, que contou com a presença de autoridades públicas, patrocinadores e representantes do setor esportivo. Estiveram presentes a secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, e o secretário municipal do Esporte, Anderson Pinheiro, entre outras lideranças. O momento marcou o início da contagem regressiva para a realização da competição, que além do aspecto esportivo, promove impactos diretos no turismo, na economia e na geração de empregos na capital cearense.

A previsão é de que o evento movimente mais de R$ 35 milhões na economia local, considerando gastos com hospedagem, alimentação, transporte, comércio e serviços em geral. A expectativa do setor turístico é de alta na ocupação hoteleira durante o período do torneio, além da geração de oportunidades temporárias de trabalho.

“A Copa das Federações é um encontro de equipes, atletas, famílias e torcedores de todas as partes do país. Essa edição marca a consolidação do evento como uma importante vitrine do esporte nacional, e o Ceará tem orgulho em sediar um torneio dessa magnitude”, afirma Thais Cortez, diretora da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT).

Segundo os organizadores, a escolha de Fortaleza reforça o papel estratégico da cidade como polo do turismo esportivo no Brasil, reunindo atributos como estrutura, localização privilegiada, rede hoteleira preparada e forte engajamento do público local.

“Conseguimos, ao longo das últimas edições, posicionar a Copa das Federações como referência em estrutura e organização. Em 2024, nosso foco é ampliar ainda mais esse alcance, promovendo um evento ainda mais estruturado, participativo e com entregas relevantes dentro e fora das quadras”, destaca Bruno Mallio, membro da comissão organizadora.

Para Bruce Mallio, também da organização, chegar à décima edição é motivo de celebração, mas também de responsabilidade. “Estamos trabalhando para oferecer uma experiência completa, que una esporte, cultura e convivência. A proposta é tornar o beach tennis cada vez mais acessível, diverso e alinhado com as expectativas do público”, reforça.

A Copa das Federações de Beach Tennis é uma realização da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) em parceria com a Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT). O evento conta com o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e de entidades do trade turístico local.

