Malásia quer impulsionar presença na América Latina (O destino convida os viajantes a embarcarem em uma jornada multissensorial no coração do Sudeste Asiático. (Foto: Divulgação/Tourism Malaysia))

Das icônicas Torres Petronas em Kuala Lumpur, a capital, às águas cristalinas de Sabah, a Malásia é uma nação rica em cultura, biodiversidade e contrastes: cidades modernas, selvas milenares, tradições vivas, festivais coloridos e uma hospitalidade genuína. Seja para viagens a dois, aventuras na natureza, férias em família, experiências gastronômicas ou vivências culturais, a o destino convida os viajantes a embarcarem em uma jornada multissensorial no coração do Sudeste Asiático.

De acordo com informações do Turismo da Malásia, em 2024, o país recebeu 38 milhões de visitantes internacionais – um aumento de 31,1% em relação a 2023 e 8,3% acima dos níveis pré-pandemia de 2019. A receita de visitantes também aumentou, gerando RM 106,78 bilhões, refletindo um crescimento substancial de 43,7% em relação a 2023 e superando os números de 2019 em 20%. Essa tendência positiva continuou no início de 2025, com os primeiros quatro meses (janeiro a abril) registrando 13,4 milhões de visitantes, um aumento de 21,0% em relação ao ano anterior.

Conectando a Malásia à América Latina

Com o objetivo de fortalecer sua presença global, a Tourism Malaysia, órgão oficial de promoção turística do país, anunciou um passo estratégico: a nomeação da TM Americas como sua agência de representação para a América Latina. Essa parceria marca um novo capítulo na divulgação da Malásia como um destino de classe mundial para o público da região.

A Malásia tem se consolidado como uma opção fascinante e acessível para o mercado latino-americano, atraindo visitantes com sua multiculturalidade, natureza exuberante, praias paradisíacas, gastronomia de nível internacional e cidades cosmopolitas. Esse movimento estratégico também se alinha com os preparativos para o “Visit Malaysia 2026”, uma ambiciosa campanha que visa apresentar o melhor do destino ao mundo.

O objetivo da colaboração é fortalecer a visibilidade da Malásia, desenvolver relações comerciais estratégicas e inspirar mais viajantes a descobrirem as maravilhas que o país asiático tem a oferecer.

“Estamos muito felizes em dar esse passo com a TM Americas para aproximar a Malásia dos mercados da América Latina. Confiamos que essa parceria permitirá posicionar nosso país como um destino desejado, diverso e acessível para os viajantes da região”, afirmou Wan Eikmal Khalil, vice-presidente da Tourism Malaysia Americas.

A TM Americas liderará a implementação da estratégia de posicionamento da Malásia nos principais mercados latino-americanos, como Brasil, México, Colômbia, Chile e Argentina. Com uma equipe multilíngue e ampla experiência em marketing, comunicação e desenvolvimento de negócios, a agência atuará para conectar o destino tanto com os consumidores quanto com o setor turístico da região.

“Estamos entusiasmados em adicionar a Malásia ao nosso portfólio de destinos representados. Este país oferece uma combinação incomparável de beleza natural, cultura, hospitalidade e modernidade. Temos orgulho em fazer parte desta nova etapa e trabalhar para posicioná-lo como uma opção de primeira linha para os latino-americanos que buscam experiências autênticas e enriquecedoras”, destacou Víctor Manjarrés, presidente da TM Americas.

Essa aliança estratégica constrói uma ponte direta entre a América Latina, em especial o Brasil, um mercado tão importante e estratégico, e a Malásia, combinando uma oferta turística de classe mundial com o conhecimento local, para ajudar a posicionar o destino como uma parada obrigatória para viajantes curiosos e aventureiros.

