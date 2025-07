Festival de Inverno agita Águas de Lindóia no mês de julho (Festival de Inverno de Águas de Lindóia (Foto: @lucascinefoto))

Águas de Lindóia, cidade localizada a cerca de 160 km da capital paulista e conhecida por suas fontes de águas terapêuticas, ganha ainda mais atrativos na temporada mais fria do ano. Durante o mês de julho, até o dia 27, acontece o já tradicional Festival de Inverno de Águas de Lindóia, que reúne uma extensa programação cultural para todas as idades, com entrada gratuita.

O Espaço Burle Marx, principal palco do evento, recebe shows de diversos estilos musicais de quinta a domingo. Na mesma área, de sexta a domingo, os visitantes podem aproveitar ainda área kids gratuita, praça de alimentação beneficente (com renda revertida para instituições locais), quadra de tênis e até uma pista de patinação no gelo.

Com dezenas de shows musicais com grandes tributos, peças teatrais e de comédia, orquestras, atrações infantis e muito mais, o Festival de Inverno de Águas de Lindóia acontece ainda em outros pontos centrais da cidade, como o Balneário Municipal, o Mirante do Cristo, a Praça Adhemar de Barros e a Rua São Paulo. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, por meio da Secretaria de Turismo.

Onde ficar

Para a temporada das férias de julho em Águas de Lindóia, o Villa di Mantova Resort Hotel é a opção ideal para curtir com toda a família. O resort preparou uma ampla programação de lazer, com atividades diferentes para cada dia da semana, como paintball e gelsoft, além do Arraiá do Villa às quartas e aos sábados, com comidas típicas, touro mecânico, música ao vivo, decoração e quadrilha.

Villa di Mantova (Foto: Divulgação)

A gastronomia também tem espaço especial durante o mês de julho. Destaque para a Noite Italiana, jantar francês, almoço mineiro, degustação de queijos artesanais, happy hour com comida de boteco e festival de caldos no pão italiano. O Villa di Mantova oferece ainda uma estrutura de lazer completa, com piscinas, incluindo as aquecidas e cobertas das Termas dei Leoni, quadras, parede de escalada, arvorismo, lago para pesca esportiva, fazendinha, pedalinho, brinquedoteca e muito mais.

