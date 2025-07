Férias de julho: turismo deve injetar R$1,1 bilhão na hotelaria carioca (Vista lateral de uma das suítes do Hotel Windsor Tower (Foto: Maarten Van Sluys) )

Durante as férias de inverno o Rio de Janeiro está vivenciando um aumento significativo no fluxo turístico. A Prefeitura do Rio estima que cerca de 1,1 milhão de turistas visitarão a cidade este mês, cravando um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2024. Estimativas indicam que esses visitantes vão injetar aproximadamente R$ 2,5 bilhões na economia carioca sendo R$1,1 bilhão nos caixas dos cerca de 700 hotéis da cidade que somam ao todo 45 mil quartos e aproximadamente 115 mil leitos.

O cálculo leva em consideração o tempo médio de permanência e o gasto diário dos turistas. Os estrangeiros geralmente ficam em torno de cinco dias na cidade, com gasto médio diário de R$ 610,00 por pessoa, enquanto os brasileiros ficam em torno de quatro dias, com gasto médio de R$ 530,00 por dia, segundo dados informados a coluna pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a Riotur.

Números expressivos

“O Rio já é referência por suas belezas naturais e um dos destinos mais procurados pelos turistas em todas as épocas do ano. Os turistas que escolherem o Rio para passar as férias de julho vivem a experiência inesquecível de estar em um cenário deslumbrante, com gastronomia variada e pessoas alegres e acolhedoras”, destaca o Presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

No ano passado, foram registrados 945 mil visitantes na capital fluminense, predominantemente brasileiros, 89% turistas domésticos (836 mil) e 11% (109 mil) estrangeiros. Este ano, pelo que estou observando nos hotéis já visitados esta semana o número de estrangeiros será significativamente maior em especial com a fortíssima presença de visitantes advindos do Cone Sul, em especial argentinos. Além dos “Hermanos” também muitos chilenos e uruguaios, o que nos faz pensar que estamos em Mar Del Plata ou Punta Del Este durante o café da manhã.

“Os resultados da hotelaria neste mês de julho refletem o bom momento que o Rio vive enquanto destino turístico. Além das férias escolares, esse desempenho também é fruto de uma estratégia integrada de promoção da cidade incluindo a ampliação da conectividade aérea através de seus dois excelentes aeroportos e em breve um terceiro com a ampliação do aeródromo de Jacarepaguá. O fluxo internacional observado confirma que o Rio de Janeiro segue firme como um dos destinos preferidos ao longo dos 365 dias do ano”, me conta Roberta Werner, Diretora-Executiva do Visit Rio.

Todo mundo no Rio

“Os números têm mostrado a importância do turismo para a nossa cidade. Os grandes eventos e iniciativas que realizamos, como o projeto “Todo mundo no Rio”, impulsionaram ainda mais esse setor. Continuaremos trabalhando para manter a economia do turismo aquecida” avalia o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima.

Entre os dias 1º e 31 de julho, o RIOgaleão estima a movimentação de aproximadamente 1,5 milhão de passageiros, número cerca de 15% maior do que o registrado no mesmo período de 2024. Em relação à movimentação aérea, a concessionária prevê aproximadamente 10.300 voos saindo ou chegando na Cidade Maravilhosa.

Além disso, o Rio está entre os três destinos mais procurados pelos brasileiros para as férias de julho, segundo a plataforma Booking.com. A pesquisa “Most Wanted Destinations” também mostra que a cidade registrou um aumento de 24% nas buscas em relação ao mesmo período do ano passado. “Estamos no caminho certo no desenvolvimento de políticas públicas para promover o Rio como atração turística, tanto nacional quanto internacionalmente. Hoje celebramos os resultados de fatores econômicos positivos, como a expansão da malha aérea da cidade e o amadurecimento das estratégias de atração e visibilidade turística desenvolvidas pela Prefeitura do Rio” acrescenta a Secretária Municipal de Turismo, Daniela Maia.

Hotéis da Barra da tijuca comemoram o crescimento de resultados

A Barra da Tijuca celebra um momento muito especial desde o momento de expansão na oferta hoteleira acontecida no período imediatamente anterior as Olimpíadas de 2014 que gerou grande apreensão em função do forte crescimento da oferta não totalmente acompanhado pela demanda.

A Barra se consolidou definitivamente como um destino carioca. Sua oferta de possibilidades de entretenimento, gastronomia, compras e lazer urbano são diversificadas atraindo de forma crescente visitantes de diversos países latinos e de todas as partes do Brasil. Some-se a isso a projeção adquirida na região para a realização de grandes e médios eventos corporativos e artísticos.

Nesse contexto destacamos a Rede Windsor Hotéis com seus 15 hotéis no Rio de Janeiro sendo 4 deles situados na Barra. São quase 3.600 apartamentos no cluster Barra da Tijuca somados o Windsor Barra, Windsor Oceânico, Windsor Tower e o Windsor Marapendi. No complexo dos três primeiros situado entre os Postos 3 e 4 da Avenida Lúcio Costa na orla, está ainda o portentoso Centro de Convenções de 25 mil m2 distribuídos em 98 salões multiuso com capacidade total para até 7.000 pessoas e agenda repleta no mês de julho.

“Além dos eventos “inhouse” a rede também está presente como “host” oficial de eventos de destaque em julho e agosto como o “Festival de Inverno” e o “Rio Innovation” além de participar ativamente de todo planejamento que envolve ações sociais, de sustentabilidade e promoções culturais como por exemplo os eventos organizados pela Dell’Arte Soluções Culturais, nos explica Vitor Almeida, Gerente de Marketing da Rede.

“Esse aumento no fluxo turístico é resultado de esforços integrados contínuos para fortalecer a imagem do Rio, incluindo a realização de grandes eventos, como a recente cúpula do BRICS, e iniciativas promocionais da Prefeitura, como o lançamento do calendário oficial de eventos pela Riotur há alguns dias atrás”.

