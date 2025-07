Entre o deserto e o mar: Iquique oferece verão em pleno inverno chileno (Devido ao clima ameno, as praias da cidade sa?o procuradas mesmo no inverno. (Foto: Sernatur))

Neve, esqui e temperaturas que exigem várias camadas de roupa são o retrato típico das férias de inverno nos destinos mais conhecidos do Chile. Da Patagônia até a capital, Santiago, muitas das cidades que atraem o maior número de turistas, incluindo os brasileiros, oferecem essas opções. Mas o país também sabe como agradar quem deseja fugir do clichê dos destinos frios durante as férias de inverno de 2025. Iquique, por exemplo, é uma joia no norte do país, com clima ameno e atrações turísticas inesquecíveis.

Localizada na Região de Tarapacá, Iquique tem pouco mais de 230 mil habitantes e uma temperatura média de 20°C, destacando-se como um dos destinos imperdíveis da temporada. “Iquique oferece uma possibilidade única: um inverno quente, praias abertas o ano todo, patrimônio histórico que convida a um passeio pelo nosso passado salitreiro, gastronomia de alto nível e aventuras para todos os gostos e idades”, afirma Ezequiel Aldana, diretor do hotel NH Iquique.

De passeios pela antiga e emblemática oficina de salitre Humberstone até esportes aquáticos na Praia Cavancha, passando por um atrativo tour de compras na Zona Franca de Iquique (Zofri), uma das mais importantes do continente, a cidade oferece experiências que combinam diversão e cultura. Além disso, o destino foi reconhecido por sua infraestrutura hoteleira de alta qualidade, ideal para quem busca conforto e serviço personalizado.

Atrações urbanas em Iquique

A Praia Cavancha é o principal balneário da cidade e oferece diversos espaços ideais para aproveitar o mar e o sol, seja à beira da água ou em um dos muitos restaurantes, pubs e bares ao longo da orla. Lá, os turistas podem descobrir uma rica gastronomia baseada principalmente em frutos do mar. Para os mais aventureiros, esportes aquáticos como jet ski e surfe também são bastante populares.

Além da praia, há pontos turísticos espalhados pela cidade, como o Bairro Baquedano. Nesse charmoso local, o passeio tem forte foco patrimonial e percorre ruas com conjuntos arquitetônicos únicos, entre eles a Torre do Relógio, o Palácio Astoreca e o Teatro Municipal.

Antiga vila salitreira de Humberstone

A antiga oficina de salitre Humberstone é um dos principais pontos turísticos de Iquique. No início do século XIX, foi uma das salitreiras mais importantes do Chile. Abandonada, transformou-se em uma cidade fantasma que surpreende pelo bom estado de conservação de suas edificações e objetos. Tudo permanece praticamente como foi deixado por seus últimos habitantes, desde o interior das casas até a praça, a piscina e o teatro. A salitreira está localizada a cerca de 45 km de Iquique. A visita a esse cenário, que parece saído de um filme, pode ser feita individualmente ou por meio de agências de turismo.

Geoglifos de Pintados

A pouco mais de 95 km de Iquique, também é possível visitar os Geoglifos de Pintados, na comuna de Pozo Almonte, mais de mil metros acima do nível do mar. Ali existem mais de 60 painéis com cerca de 450 figuras que ocupam uma área de 50 mil km². Realizados entre os anos 700 e 1500 d.C., os geoglifos são enormes imagens gravadas nos morros e representam pessoas, animais e figuras geométricas. Em sua maioria, os povos pré-hispânicos utilizaram a técnica de raspagem e acúmulo de pedras.

Oásis de Pica

Em pleno deserto do Atacama, em meio a uma paisagem arenosa, encontra-se o Oásis de Pica. O local é famoso por sua produção de frutas tropicais, principalmente cítricas, mas o próprio vilarejo já é uma atração turística, com casas bem conservadas pintadas em cores vibrantes. Lá também é possível encontrar algumas fontes de águas termais.

Onde se hospedar em Iquique

Com uma ampla oferta hoteleira, é preciso definir prioridades ao escolher onde se hospedar. Para quem deseja estar perto das principais atrações turísticas da cidade, uma boa opção é o NH Iquique Pacífico (Av. Héroes de la Concepción 2855), localizado no centro e com uma vista incrível para a Praia Brava. Com quartos modernos e elegantes, é ideal tanto para viajantes a negócios quanto para turistas que desejam explorar os principais pontos de interesse de Iquique. A apenas quatro minutos a pé do calçadão Arturo Prat Chacón e a oito minutos do Cassino, oferece uma localização prática tanto para compras quanto para lazer. O NH Iquique Pacífico oferece 10% de desconto em alimentos e bebidas para quem fizer a reserva diretamente pela plataforma do hotel.

Para os viajantes que buscam mais tranquilidade, o NH Iquique Costa oferece uma escapada com vistas impressionantes para o oceano. Segundo comenta a diretora do hotel, Cecilia Alvarado, “estamos rodeados de amplos jardins e com fácil acesso ao centro de Iquique e aos principais pontos turísticos, como a Zona Franca ou a praia de Huayquique. Por estar de frente para o mar, é o destino perfeito para viajantes que buscam relaxamento ou aventura”. O NH Iquique Costa oferece 15% de desconto em alimentos e bebidas durante os fins de semana para consumo à la carte no restaurante do hotel.

