Disney apresenta novidades mágicas: um desfile estelar e uma área imersiva inspirada em animações clássicas

O Walt Disney World Resort surpreende os fãs com duas grandes novidades que combinam nostalgia, magia e inovações tecnológicas. O Magic Kingdom estreia o desfile noturno “Disney Starlight: Dream the Night Away”, enquanto o Disney’s Hollywood Studios anuncia a chegada da nova área “The Magic of Disney Animation”, prometida para 2026.

Desfile “Disney Starlight” estreia no Magic Kingdom com luzes e trilha épica

O icônico Magic Kingdom agora brilha ainda mais com o espetáculo estrelado “Disney Starlight: Dream the Night Away”, que estreou em 20 de julho. Sob a magia da Fada Azul, os visitantes são convidados a percorrer um universo de sonhos realizados em um desfile repleto de luzes, cores e trilhas memoráveis.

Carros alegóricos apresentando personagens clássicos e contemporâneos da Disney Animation e Pixar deslizam por Main Street, U.S.A., criando momentos inesquecíveis. Entre os destaques estão cenas como Branca de Neve e Dunga em um vagão de mina brilhante, Rapunzel e Flynn Rider navegando à luz de lanternas, e Aladdin e Jasmine voando sobre um tapete mágico.

O grande finale traz Mickey e Minnie Mouse, com deslumbrantes trajes inéditos, lembrando a todos sobre a importância de acreditar nos próprios sonhos. A trilha do desfile combina uma composição original com canções inesquecíveis de emblemáticos filmes animados da Disney, garantindo uma experiência tanto visual quanto sonora.

Além do desfile, os visitantes podem entrar no clima com produtos temáticos e um mix de pipocas em edição limitada, disponível exclusivamente na Main Street Confectionary.

Nova área “The Magic of Disney Animation” chegará ao Hollywood Studios em 2026

Enquanto o Magic Kingdom encanta com seu desfile vibrante, o Disney’s Hollywood Studios prepara uma grande transformação com a nova área “The Magic of Disney Animation”. Localizada no espaço atualmente ocupado por Star Wars: Launch Bay, a atração será uma homenagem à história e às clássicas animações da Disney, inspirada no curta-metragem premiado “Once Upon a Studio”.

A nova área convida os visitantes para explorar o imaginário do Walt Disney Animation Studios, com elementos que se tornam “vivos” quando os animadores deixam o estúdio. A experiência imersiva inclui:

Galeria de Produção – Retratos animados de personagens desfilam pelas paredes, recriando a magia vista no curta “Once Upon a Studio”.

– Retratos animados de personagens desfilam pelas paredes, recriando a magia vista no curta “Once Upon a Studio”. Sala de Projeção – Um novo curta-metragem inspirador promete encantar famílias e capturar a essência criativa dos estúdios.

– Um novo curta-metragem inspirador promete encantar famílias e capturar a essência criativa dos estúdios. Playground “Drawn to Wonderland” – Voltado para os pequenos, é inspirado na arte conceitual de “Alice no País das Maravilhas”, com jardins musicais, um Mad Tea Party temático e áreas para exploração do mundo de Tulgey Wood.

O pátio externo também será reimaginado, oferecendo espaços sombreados, detalhes lúdicos e um cenário ideal para relaxar ou capturar momentos mágicos. Além disso, elementos icônicos do prédio incluem a presença do Chapéu de Feiticeiro do Mickey e fachadas redesenhadas que remetem aos edifícios históricos do estúdio original em Burbank, Califórnia.

Com um toque emocionante, os diretores de “Once Upon a Studio” comemoram a expansão. “Nosso filme nasceu do desejo de celebrar o legado do Walt Disney Animation Studios. Trazer isso para os visitantes é um sonho realizado”, destacou Dan Abraham, diretor do curta.

Transformações e fechamento de atrações atuais

A área “Animation Courtyard”, junto com Star Wars: Launch Bay e o playground “Disney Junior Play and Dance!”, será fechada a partir de 25 de setembro de 2025, preparando o terreno para as novas atrações. Durante esse período, os visitantes poderão aproveitar o espetáculo “The Little Mermaid – A Musical Adventure” e o espaço interativo Walt Disney Presents.

