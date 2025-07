Hotéis e pousadas de Paraty prontas para a Flip 2025 (Pousada Bromélias Bem-Estar (Foto: Maarten Van Sluys))

Fundada em 1667 a pitoresca Paraty (seu nome em Tupy-Guarani) está situada no sopé da majestosa Serra da Bocaina, integrante do Bioma Serra do Mar. O destino segue sendo um importante refúgio para comunidades indígenas originárias não obstante a crescente pressão do turismo e da expansão urbana. O local marca o fim do chamado “Caminho Velho da Estrada Real”, ao longo de seus 710 kms. Desde Ouro Preto, por onde, durante o pródigo Ciclo do Ouro do século 18 eram escoadas as riquezas (ouro e pedras preciosas) das Minas Gerais ali embarcadas para o Velho Mundo sob a chancela da Coroa Portuguesa.

Desde a construção da Rodovia Rio-Santos (BR-101) em 1973 a região adquiriu novo status no mapa da atividade turística com uma expansão vertiginosa das opções de viagens pelo litoral que une os estados do Rio de Janeiro a São Paulo estando praticamente equidistante das duas principais capitais do país.

Flip 2025

Esta semana Paraty recebe a 23ª edição de seu principal evento cultural do entrementes vasto calendário de atrações anuais. Entre 30 de julho e 3 de agosto acontecerá a FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DE PARATY, conhecida como FLIP. O tradicional evento ocupa diversas ruas e espaços públicos com simultâneas atividades culturais, literárias, artísticas e musicais que reúnem escritores, leitores e artistas de todo o mundo.

Sua primeira edição ocorreu em 2003, idealizada pela editora inglesa Liz Calder que morou no Brasil. A realização da consagrada feira é da Associação Casa Azul e acontece anualmente sendo que durante a pandemia, nos anos 2020 e 2021 suas edições foram virtuais.

No início desse ano, após o anúncio da data da edição da feira literária que começa nessa semana, algumas pousadas de Paraty cancelaram reservas referentes ao período do mês de julho. Segundo um dos donos de pousada ouvidos pela coluna na semana que antecede o evento, “A organização da FLIP não cumpriu o combinado em avisar as datas da festa com antecedência para que todos se programassem adequadamente“. Registrei na cidade também um burburinho envolvendo eventual sobrecarga de trabalho de pessoas que trabalham nos diversos tipos de meios de hospedagens: hotéis, pousadas, hostels, casas de temporada e campings, além de centenas de restaurantes, bares e quiosques de suas quase incontáveis praias e ilhas costeiras. A situação remete claramente ao já habitual apagão de mão de obra qualificada que registramos em dez entre dez destinos turísticos brasileiros e porque não dizer: mundiais.

Pousada Provence e seu charme francês

Pousada Provence (Foto: Maarten Van Sluys)

“São mais de 300 mil turistas vindos de todas as partes do Brasil e do mundo que veem conhecer as maravilhas da Costa Verde e desfrutar das belezas da nossa diversidade natural e cultural. Estamos a apenas 650 metros da Praia do Pontal e nossas 23 acomodações foram concebidas para recebermos com primazia cada um dos nossos hóspedes”, nos relata a querida amiga Marlise Wilden, mineira de Lavras, filha do célebre Ênio Wilden, um dos grandes nomes da hotelaria mineira. Ela, também proprietária da charmosa Pousada Provence inaugurada em 1992, situada no Caboré as margens do canal que separa a Cidade Histórica de seus principais acessos. Arquiteta de interiores por formação, ela se inspirou em suas viagens a França de onde trouxe o charme provençal agregado ao estilo colonial presente em seu estabelecimento. O Chá da Tarde a beira da piscina é um marco único da Provence. Cercado de exuberante paisagismo promove uma experiência revigorante e única.

Sandi Hotel, quase 35 anos de história

Sandi Hotel (Foto: Maarten Van Sluys)

Ampliar o conceito de hospedagem para oferecer uma experiência única em Paraty é a proposta do Sandi Hotel após ter sido rebatizado há alguns anos quando ainda se chamava Pousada do Sandi. Ícone de elegância e hospitalidade na cidade histórica foi a primeira pousada de luxo erguida em Paraty. Localizado no coração do Centro Histórico da cidade elevada pela Unesco a patrimônio natural e cultural em 2019, o restaurante do hotel é uma referência na gastronomia local oferecendo um variado cardápio com frutos do mar frescos.

Os amantes da gastronomia podem contar ainda com um roteiro pelos melhores restaurantes da região, lembrando que Paraty foi reconhecida pela Unesco também como Cidade Criativa na Gastronomia, por sua rica culinária Caiçara, repaginada pelos chefs locais com influências de sabores de todos os cantos do mundo. Toda a estrutura do Sandi Hotel, onde me hospedei em 1995 quando gerenciava o Hotel Portobello também na região litorânea da Costa Verde, foi repaginada em 2020 incluindo a atual decoração, visando receber os hóspedes com todo zelo e conforto.

Vale lembrar que o Sandi Hotel detém o selo “Roteiros de Charme”, concedido a apenas 69 meios de hospedagem em 17 estados e 62 destinos turísticos do Brasil, a partir de rígidos critérios de qualidade e responsabilidade socioambiental entre outros quesitos avaliados pela Associação fundada em 1992.

O casarão do século XVIII que abriga o hotel foi sede da Casa da Moeda durante o Ciclo do Ouro e posteriormente a primeira escola de Paraty. A construção colonial esteve abandonada até meados dos anos 80, quando o empresário Alexandre Adamiu, apaixonou-se por sua futura esposa, Sandra Foz e pela cidade que ela amava (Paraty). Empresário do ramo cinematográfico, então presidente da Paris Filmes, Alexandre era também um visionário. Conta-se que foi em uma alegre noite entre amigos pelos bares da cidade, que ele decidiu arrematar o casarão no coração do Centro Histórico. Depois de uma longa reforma, ele presenteou Sandra com a então Pousada do Sandi inaugurada em 1990. A pousada foi batizada em homenagem ao único filho do casal.

Alexandre teve a ideia de incluir uma propaganda da pousada nas fitas VHS distribuídas pela Paris Filmes. Tacada de mestre! A Pousada logo se tornou uma referência no imaginário dos brasileiros. Há alguns anos Sandi, filho do casal e sua mãe assumiram a administração conservando a tradição de décadas em bem receber.

Pousada Bromélias, maravilha encravada na natureza

Pousada das Bromélias Bem-Estar (Foto: Maarten Van Sluys)

Minha opção de hospedagem nesta vinda a Paraty, após ter estado aqui pela última vez há 30 anos atrás, foi a encantadora “Pousada Bromélias Bem-Estar”, de propriedade do empresário paulistano Fábio Tessidor e administrada com absoluta dedicação aos detalhes por sua irmã Simone Tessidor.

A exclusivíssima pousada, dotada de um Spa que oferece diferentes opções de terapias para quem deseja bem-estar e reenergização, está ao lado de uma cachoeira deslumbrante cercada de mata atlântica nativa e intocada. Situada a apenas 19 km do Centro de Paraty com excelente acesso pela BR-101 (saída no km. 562 – Graúna) e próximo a praias muito procuradas como São Gonçalo, Grande e Pitanga de onde partem passeios náuticos para as Ilhas do Pelado, Peladinho e Cedro entre tantas outras, com toda certeza uma ótima opção para quem quer unir a visitação aos atrativos da cidade a momentos de contemplação. “A Bromélias com seus 11 individualizados bangalôs é fruto da ideia do antigo proprietário, que em 1996, enxergou em uma plantação de bananas o potencial para erguer este refúgio de paz e tranquilidade. Adquirimos a propriedade em 2021, logo após a pandemia, como uma opção de vida alternativa ao nosso então atribulado cotidiano na capital paulista”, relembra Simone.

“Paraty oferece opções variadas de hospedagem e atrações e passeios para todos os gostos e bolsos. Incontáveis praias, ilhas, rios, cachoeiras, trilhas pelas montanhas da Serra do Mar além de museus e restaurantes de padrão internacional com especialidades da culinária de múltiplos países”.

