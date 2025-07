Tendências de viagens nacionais para o 2º semestre (Porto de Galinhas, em Pernambuco, é um dos destinos mais buscados (Foto: divulgação Decolar))

A Decolar – empresa de tecnologia de viagens online – analisou as tendências de viagens nacionais de seus clientes para o segundo semestre de 2025 (julho a dezembro), com base na procura por hospedagens nos canais de venda da companhia, site e app. O levantamento aponta Gramado, Porto de Galinhas e Rio de Janeiro como os destinos mais buscados para o período.

“Já registramos um crescimento de 10% na busca por hospedagens nacionais para este segundo semestre, em comparação ao mesmo período de 2024”, diz Daniela Araujo, diretora de Produtos em Destinos da Decolar. “Observamos que os clientes continuam optando por viagens curtas e mais frequentes ao longo do ano, principalmente devido aos modelos híbridos de trabalho, que permitem maior flexibilidade.”

A executiva também aponta como tendência entre os viajantes as buscas por hospedagens com requisitos específicos, como possuir bom wi-fi, aceitar pets, ou ainda serviços em geral como área de lazer e portaria 24h. “A escolha do tipo de hospedagem também tem se diversificado para além dos hotéis. Pessoas que viajam em família, por exemplo, podem optar por casas ou residências por temporada que consigam acomodar todos juntos”, relata Araujo.

O ranking de buscas para este semestre reflete a diversidade do turismo doméstico no Brasil e as variadas motivações dos viajantes. O Nordeste lidera com 11 menções, sendo 4 na Bahia. Os destinos conhecidos pelas temporadas de inverno também estão na lista: Gramado, Campos do Jordão, Poços de Caldas, ou ainda os tradicionais centros urbanos como São Paulo, e os que se unem a opções de praia como Rio de Janeiro e Florianópolis. Para viagens com crianças, se destacam como opções da lista Caldas Novas e Olímpia, com os parques de águas termais.

Confira os 20 destinos para viagens nacionais mais procurados para hospedagem no segundo semestre de 2025:

1º -Gramado (RS)

2º – Porto de Galinhas (PE)

3º – Rio de Janeiro (RJ)

4º – Porto Seguro (BA)

5º – Maceió (AL)

6º – Natal (RN)

7º – São Paulo (SP)

8º – Fortaleza (CE)

9º – Campos do Jordão (SP)

10º – Foz do Iguaçu (PR)

11º -Maragogi (AL)

12º -João Pessoa (PB)

13º – Salvador (BA)

14º – Ilhéus (BA)

15º – Florianópolis (SC)

16º -Aracaju (SE)

17º – Caldas Novas (GO)

18º – Olímpia (SP)

19º -Poços de Caldas (MG)

20º – Praia do Forte (BA)

