Tanabata Matsuri: evento celebra cultura japonesa em Belo Horizonte (Cultura japonesa é celebrada em evento Tanabata Matsuri - Lenda das Estrelas (Foto: Freepik))

A 4ª edição do Tanabata Matsuri – Lenda das Estrelas acontecerá no dia 02 de agosto de 2025, de 11h às 19h, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no estacionamento do Shopping Minas Casa. O evento reafirma a valorização das raízes nipo-brasileiras, promovendo a integração entre culturas e atraindo visitantes de diferentes regiões. A iniciativa contribui para consolidar Belo Horizonte como referência em intercâmbio cultural e destino turístico ligado à cultura japonesa.

Essa edição em especial irá integrar as comemorações dos 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Além de ser realizada dentro da primeira semana do mês de agosto, a semana foi instituída por Decreto como a semana da Internacionalização de Minas Gerais. Vale ressaltar que coincide, também, na primeira semana de agosto, no dia 06/08 a comemoração do Dia Estadual do Cônsul.

O festival é inspirado na lenda japonesa de Orihime, princesa tecelã e Kengyu (ou Hikoboshi) jovem pastor, representados pelas estrelas Vega e Altair, que viviam próximos à Via Láctea e se apaixonaram perdidamente. Os dois, sempre muito trabalhadores e responsáveis com suas tarefas, passaram a descumprir com suas obrigações, vivendo apenas do romance e provocando a ira do Rei Celestial, pai de Orihime, que decidiu separá-los em lados opostos da Via Láctea (rio Amanogawa). Orihime, então, chorou e implorou muito a seu pai, que se comoveu e permitiu que se encontrassem uma vez por ano, no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar.

Em agradecimento à dádiva recebida, o casal deve atender a todos os pedidos vindos da Terra, escritos em papéis coloridos (Tanzakus) e pendurados em bambus (sasadake). Decorações coloridas e árvores de bambu com tanzaku são vistas enfeitando as casas, assim como as praças e ruas principais de muitas cidades japonesas, nesse período de julho e agosto, dependendo do calendário lunar. Reza a lenda que celebra o encontro entre as estrelas, na crença na magia do amor verdadeiro e a perseverança em alcançar metas.

4ª edição do Tanabata Matsuri – Lenda das Estrelas

As três primeiras edições foram um sucesso, e a 4ª promete entregar ainda mais!

Durante o Festival Tanabata, existe o costume tradicional de se escrever desejos em um pequeno pedaço de papel colorido (Tanzaku), que depois são pendurados em ramos de bambu, na esperança de que o desejo se torne realidade. Após o término do Tanabata Matsuri os pedidos serão queimados para que a fumaça alcance as estrelas e seu pedido possa ser realizado.

O Tanabata Matsuri tem suas raízes na cultura japonesa e é celebrado há mais de 1.150 anos, sendo um dos maiores festivais tradicionais no Japão. No Brasil, o festival começou em São Paulo, em 1979, no bairro da Liberdade, e é considerado um dos maiores eventos nipo-brasileiros. Em Belo Horizonte, o festival tem se consolidado como um importante evento cultural, atraindo milhares de visitantes e fortalecendo os laços entre as culturas brasileira e japonesa.

O principal objetivo da realização do evento Tanabata Matsuri é promover a integração e o fortalecimento das comunidades Brasil-Japão, celebrando e disseminando a cultura japonesa, além de fomentar o turismo em Belo Horizonte. O evento visa proporcionar aos moradores e visitantes uma imersão na rica tradição cultural japonesa através de apresentações artísticas, atividades culturais e gastronomia típica. Além disso, busca reconhecer e destacar a importância da imigração japonesa na formação da identidade cultural da cidade.

O evento conta com barracas inspiradas nos festivais japoneses, oferecendo pratos típicos japoneses e mineiros, artesanato e itens da cultura pop. A programação artística inclui apresentações que destacam a cultura japonesa, com performances colaborativas entre artistas e convidados, utilizando instrumentos tradicionais como koto, shakuhachi e shamisen. E não poderia deixar de faltar os Taikos, famosos tambores japoneses, onde dois grupos revezarão no palco ao longo do dia. Também haverá a oficina de Origami.

Gastronomia japonesa e mineira se misturam

A parte gastronômica é um capítulo à parte. Vai reunir pratos tradicionais das culinárias japonesa e caldos típicos mineiros, além de demonstrações que exploram técnicas, ingredientes característicos e releituras criativas que aproximam as duas culturas gastronômicas.

O destaque é para pratos como os onigiri recheados, temaki, poke, as bandejinhas com os makis, okonomiyaki, karê, takoyaki, yakisoba, harumaki, guiosa e os doces como manju, mochi e taiyaki, além da feirinha com petiscos, guloseimas e produtos típicos japoneses e orientais, artesanato a serem comercializados para o público.

Será oferecida uma oficina para se aprender o Karê Raissu. A palavra ‘Karê’ é a pronúncia japonesa para “curry”. Este prato é para os japoneses, como o estrogonofe para os brasileiros. Também haverá bebidas como drinks de sake, chopp artesanal, refrigerantes e sucos.

Inclusão e acessibilidade no Tanabata Matsuri

O Tanabata Matsuri também se destaca pelo compromisso com a inclusão e a acessibilidade, garantindo o respeito aos direitos das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O evento disponibiliza cadeiras de rodas, intérprete de libras durante as apresentações promovendo a participação plena de todos os públicos.

Além disso, o evento incorpora ações voltadas à sustentabilidade, com foco na redução de impactos ambientais e na promoção de práticas conscientes. Entre as iniciativas, destaca-se a destinação adequada dos resíduos gerados e a distribuição de mudas para o cultivo de hortas urbanas e orgânicas, incentivando práticas saudáveis e sustentáveis entre os participantes. A valorização da economia local também está presente ao convidar pequenos comerciantes de alimentos e produtos, bem como ao priorizar a contratação de serviços e a compra de mercadorias de produtores da região metropolitana, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade.

O evento é organizado pela Associação de Cooperação em Cultura e Tecnologia Brasil – Japão (ACCTBJ) e pelo Escritório do Cônsul Honorário do Japão em Belo Horizonte, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio da BELOTUR. Tais entidades são reconhecidas por sua competência na organização e realização do Festival do Japão em Minas, ganhando recorde de público a cada ano. A estimativa é que cerca de 4.000 pessoas participem das atividades do Tanabata. Lembrando que o evento é gratuito e os ingressos podem ser adquiridos aqui.

Com uma programação rica e variada, o Tanabata Matsuri – Lenda das Estrelas promete ser um evento imperdível, celebrando a amizade e o intercâmbio cultural entre Minas e Japão, e proporcionando uma experiência única de imersão na cultura japonesa em Belo Horizonte.

Relação entre Brasil e Japão

Minas Gerais e Japão compartilham não apenas a semelhança em suas bandeiras, mas também um intercâmbio cultural profundo, evidenciado pelo sucesso da gastronomia japonesa, pela difusão dos animes e da cultura pop, pela admiração pela tecnologia e pelo respeito mútuo às tradições milenares. Essa conexão tem se fortalecido por meio de eventos como o Festival do Japão, já consolidado como um importante vetor de integração cultural. Foi nesse contexto que surgiu o Espaço Lendas, dedicado à tradição do Tanabata Matsuri, onde o público escreve seus desejos em tiras de papel (Tanzakus) e os pendura em árvores de bambu (Sassa Dake), em um gesto simbólico de esperança e conexão entre as culturas.

Belo Horizonte se destaca no turismo cultural

Para os viajantes que buscam experiências personalizadas e sensoriais, Belo Horizonte oferece uma gama de opções culturais, artísticas e gastronômicas, além de ser um relevante centro econômico.

Belo Horizonte oferece diversas opções de turismo cultural, com destaque para o Circuito Cultural Praça da Liberdade, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o Mercado Central, o Museu de Arte da Pampulha e o Palácio das Artes. A cidade também é conhecida por festivais internacionais de teatro, literatura e arte contemporânea, além de abrigar a Casa Fiat de Cultura e o Memorial Minas Gerais Vale.

