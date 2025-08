Nova Petrópolis: Festival Internacional de Folclore celebra sucesso em sua 52ª edição (Espetáculo Retratos de Vida (Foto: 50mm Marcelo Farinha e Sabrina Schuster))

O Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis encerrou sua 52ª edição no último domingo (3) com um balanço positivo. Durante 18 dias, o evento realizou uma celebração de culturas e foi um motor econômico para o município, atraindo cerca de 200 mil pessoas e movimentando R$ 4 milhões.

LEIA TAMBÉM: Gelato de Canastra: gelateria Sacristia e restaurante Avenida Paulista realizam inédita parceira com “a Faca e o Queijo” em Curitiba

O palco do evento, que se tornou um ponto de encontro de emoção, troca e diversidade, recebeu mais de 200 apresentações artísticas. Delegações de seis países, oito estados brasileiros e um grande número de grupos locais e regionais mostraram a riqueza do folclore mundial. Nem o mau tempo de domingo (03), que forçou o cancelamento de algumas atividades previstas para o dia, entre elas o Desfile de Integração e as agendas no Parque Aldeia do Imigrante, diminuiu o êxito da edição.

Segundo o Prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Carlos Michaelsen, o festival demonstrou a força da cultura como um elo que une os povos. “Chegamos ao fim de uma edição histórica com um sentimento de profunda gratidão. O 52º FIF celebrou a cultura como ponte, como uma linguagem universal que nos aproxima, fortalece e transforma”, afirmou o prefeito.

Tradição e Inovação em Destaque

O sucesso da edição foi amplamente atribuído à valorização das raízes locais e à introdução de novas experiências interativas. De acordo com o secretário de Turismo e Cultura, Rodrigo Barbieri Sangali, o evento fortaleceu o papel da cidade como referência no turismo cultural, reafirmando sua herança germânica no palco e nas ruas.

LEIA TAMBÉM: ‘Volunturismo consciente’: quando viajar é também transformar!

Para Cleiton Ismael Spengler, presidente da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs, a edição foi marcante por reinventar o festival sem perder sua essência. Um dos grandes diferenciais deste ano, na opinião dele, foi a maneira como os espaços de vivência e interação se consolidaram como parte essencial da programação. “Percebemos não apenas a força da tradição, mas também a forma como o Festival vem se expandindo”, destacou Spengler.

Entre as novidades, ele mencionou o sucesso de espaços como as “Panelas da Diversidade”, que promoveram um verdadeiro intercâmbio de sabores e histórias, e as oficinas culturais que permitiram ao público uma vivência mais sensorial e significativa das expressões folclóricas. A participação constante e ativa dos grupos folclóricos locais também foi fundamental, sendo a base do festival e garantindo sua autenticidade.

Reconhecidas como ‘os rostos’ do 52º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, a corte composta pela Rainha do Folclore Alemão, Francieli Taís Herrmann, pela 1ª Princesa, Cristina Kuhn, e pela 2ª Princesa, Eduarda Baumgarten encerraram a edição aclamadas pelo carisma e comprometimento com o evento. Elas destacaram a honra de representar o evento e a cidade, ressaltando o carinho do público e a força da união entre as culturas. “Foram trocas muito valiosas que, com certeza, a gente leva para a vida”, disse a rainha Francieli.

LEIA TAMBÉM: Bambino a Roma, um passeio pela infância de Chico Buarque na capital italiana

O encerramento do 52º Festival Internacional do Folclore de Nova Petrópolis teve o ato simbólico de extinção da Chama Folclórica e, também, apresentação do espetáculo “Retratos de Vida”, protagonizado pela Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis e CTG Pousada da Serra.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo