39ª edição da Festa do Queijo do Serro acontece no final de agosto (A festa é considerada um dos eventos mais tradicionais do estado e atrai visitantes de várias partes do país. (Foto: Divulgação))

A cidade de Serro, no coração do Circuito dos Diamantes em Minas Gerais, se prepara para receber a 39ª Festa do Queijo. O evento, que acontecerá de 22 a 31 de agosto de 2025, promete uma experiência única para turistas, produtores e amantes da boa gastronomia, unindo a rica história local à tradição queijeira que a tornou famosa.

Considerado um dos eventos mais tradicionais do estado, a festa busca valorizar o queijo do Serro, um patrimônio gastronômico mineiro reconhecido por sua Indicação Geográfica desde 2011. A programação, distribuída em dois finais de semana, foi pensada para atrair um público diversificado e fortalecer a economia local, impulsionada pelo turismo cultural e rural.

Saborear e Celebrar

O primeiro fim de semana da Festa do Queijo do Serro é dedicado à celebração da tradição queijeira. Os visitantes poderão participar da Feira de Queijo, da aguardada Degustação dos Melhores Queijos Artesanais e do Festival de Gastronomia “Aqui tem Queijo”. Oficinas de preservação do patrimônio cultural também estão na agenda, oferecendo uma imersão nas raízes da região.

Já o segundo final de semana reserva o entretenimento com shows de grande porte. Nattan, Bonde do Forró e o cantor Leonardo estão entre as atrações confirmadas que prometem animar a cidade. A festa também dará espaço para apresentações de artistas locais, reforçando a identidade cultural do Serro.

O Legado do Queijo do Serro

Mais do que um evento, a Festa do Queijo é uma celebração de uma tradição viva. O queijo é produzido há séculos, utilizando técnicas artesanais que garantem sua textura, aroma e sabor únicos. Feito com leite cru, pingo, coalho e sal, ele é um dos ícones gastronômicos de Minas Gerais e o maior orgulho dos produtores locais. Participar da festa é vivenciar o autêntico modo de vida mineiro e se conectar com uma cultura marcada por simplicidade e acolhimento.

Descubra o Serro

Com sua arquitetura colonial, ruas de pedra, igrejas centenárias e uma paisagem exuberante, Serro é um convite permanente ao turismo de experiência. A cidade, fundada em 1714, é uma das mais autênticas cidades históricas brasileiras e oferece, além do queijo, festas tradicionais, culinária de raiz e ecoturismo. O evento é a oportunidade perfeita para descobrir este destino acolhedor e se encantar com a hospitalidade de sua gente.

