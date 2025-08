Brasil garante assento no Conselho Executivo da ONU Turismo (Além do Brasil, Argentina e Peru também farão parte do Conselho Executivo para o mesmo período. (Foto: Divugação/MTur))

Por decisão unânime, o Brasil será um dos três países das Américas a ter cadeira no Conselho Executivo da ONU Turismo para o período de 2026 e 2027. A eleição aconteceu durante a 70ª Reunião da Comissão Regional da ONU Turismo para as Américas (CAM), realizada nesta sexta-feira (1º/8), em Lima, no Peru. Atualmente, o Brasil também preside o órgão, representado pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, e no próximo ano a Cúpula da ONU Turismo para a África e as Américas acontecerá na cidade do Rio de Janeiro.

Além do Brasil, Argentina e Peru também farão parte do Conselho Executivo para o mesmo período. Para 2028 e 2029 serão Paraguai, Bahamas e República Dominicana.

Liderando a delegação brasileira, a secretária-executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, destacou os avanços apresentados pela Organização das Nações Unidas para o Turismo nos últimos anos, em especial a instalação do Escritório Regional da ONU Turismo para as Américas, no Rio de Janeiro.

“São avanços importantes que reforçam a legitimidade e relevância global da ONU Turismo. Reitero nossa gratidão pela confiança depositada em nós e reafirmo o compromisso do Brasil com os valores do multilateralismo, da solidariedade regional e do desenvolvimento sustentável do turismo”, afirmou Ana Carla Lopes.

A representante do Brasil ainda ressaltou a importância da realização de fóruns multilaterais, como foi a Reunião da Comissão Regional da ONU Turismo para as Américas (CAM), essenciais para a troca de experiências, a cooperação Sul-Sul e, sobretudo, para a construção de soluções conjuntas para desafios comuns.

“Enquanto alguns países impõem tarifas injustas sobre produtos brasileiros e de outras nações do Sul Global, o Brasil responde reafirmando sua convicção de que o turismo é um instrumento de paz entre os povos. Uma ferramenta que celebra nossas identidades únicas, sem descuidar da defesa de nossa dignidade e soberania”, finalizou a secretária.

70ª Reunião da Comissão Regional da ONU Turismo para as Américas (CAM)

Ainda durante a CAM, houve decisões importantes para o turismo nas Américas. Entre os destaques, houve a criação do Comitê Técnico sobre o Código Internacional para a Proteção dos Turistas. O evento também abrigou o seminário “Inteligência Artificial e Turismo nas Américas”, que reuniu especialistas e líderes em inovação para discutir os impactos das novas tecnologias no setor.

Durante o encontro, ainda foram apresentados os principais desafios da região, como a conectividade aérea, infraestrutura turística, qualificação profissional, atração de investimentos e transformação digital. Entre outras definições, El Salvador foi escolhido como sede do Dia Mundial do Turismo de 2026, e o Paraguai será o anfitrião da 71ª Reunião da CAM, no mesmo ano.

