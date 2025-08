The Collection 2025: inovação e tendências em experiências, eventos e viagens de luxo - (crédito: Uai Turismo)

Para 2025, a proposta é aprimorar seu conceito em três pilares principais: curadoria, experiências imersivas e networking estratégico.

A terceira edição do The Collection já tem data e local definidos. Nos dias 29 e 30 de agosto, a Casa Petra, em São Paulo, se tornará o ponto de encontro para profissionais e marcas dos mercados de eventos, luxo e turismo de alto padrão, com a promessa de antecipar tendências e gerar conexões estratégicas.

Desde sua criação em 2023, o evento se estabeleceu como uma plataforma essencial para o setor. A edição de 2024, por exemplo, atraiu mais de 140 expositores, entre nacionais e internacionais, e 2.300 visitantes qualificados, consolidando o seu formato de curadoria rigorosa e conteúdo relevante.

Para 2025, a proposta é aprimorar seu conceito em três pilares principais: curadoria, experiências imersivas e networking estratégico. O evento adotará uma abordagem mais internacional, alinhada às exigências do mercado global, e reforçará a importância da sustentabilidade nas experiências de luxo. A edição também trará um formato de exposição sofisticado, com uma cenografia planejada e mesas de atendimento padronizadas, visando criar um ambiente equilibrado e profissional para negócios.

“O The Collection é o lugar em que grandes ideias se encontram e negócios ganham novas perspectivas. Criamos um espaço onde sofisticação e estratégia caminham juntas para transformar a maneira como marcas e profissionais se conectam”, destacam os idealizadores Marina Bedaque e Luciano Moura Martins.

O The Collection é considerado uma vitrine para profissionais e marcas que buscam personalização e excelência em celebrações, eventos e viagens de luxo. O evento oferece oportunidades para apresentar novos serviços e produtos, explorar parcerias e fortalecer a posição de players em um mercado de alta exigência e constante evolução.

