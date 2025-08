Cresce em 50% o interesse por Unidades de Conservação (Parques Chapada dos Veadeiros, Estadual da Cantareira e Serra da Capivara (Fotos: iStock))

O interesse dos brasileiros por áreas naturais protegidas está em plena ascensão, refletindo um crescente apetite por experiências em meio à natureza. Um levantamento da Bulbe Energia revelou um aumento de 50% nas buscas pelo termo “unidades de conservação” nos últimos 12 meses, somando mais de 1 milhão de pesquisas e indicando uma forte curiosidade do público.

LEIA TAMBÉM: Tendências de viagens nacionais para o 2º semestre

O fenômeno vai além da internet. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), as unidades de conservação federais registraram mais de 25,5 milhões de visitas em 2024, um crescimento de 4,9% em relação ao ano anterior. Os números reforçam a busca por atividades ao ar livre e por destinos que promovem o ecoturismo.

As Unidades de Conservação, regulamentadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), criado pela Lei nº 9.985/2000, e têm como objetivo primordial a preservação de ecossistemas, espécies ameaçadas e paisagens. Elas se dividem em diversas categorias, como Parques Nacionais, Florestas Nacionais e Áreas de Proteção Ambiental (APAs), cada uma com regras específicas de uso.

São Paulo Lidera o Ranking de Buscas

O levantamento da Bulbe Energia analisou as buscas por nomes de unidades específicas e elaborou um ranking das 15 mais pesquisadas no último ano. O estado de São Paulo se destaca, com seis UCs na lista, o que representa cerca de 40% do total de pesquisas.

Ranking produzido a partir de buscas dos internautas nos últimos 12 meses. (Foto: Bulbe)

O Parque Estadual da Cantareira (Núcleo Pedra Grande) lidera as buscas, com mais de 161 mil pesquisas. Localizado na zona norte de São Paulo, o parque é um dos maiores fragmentos de Mata Atlântica em área urbana do mundo, oferecendo aos visitantes trilhas, cachoeiras e mirantes.

LEIA TAMBÉM: 39ª edição da Festa do Queijo do Serro acontece no final de agosto

O Rio de Janeiro também figura na lista com destaque para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, conhecido por suas trilhas desafiadoras, como a travessia Petrópolis-Teresópolis, e pela imponente formação rochosa do Dedo de Deus.

Outros destinos icônicos do país também estão entre os mais procurados: o Parque Nacional da Serra da Capivara (Piauí), o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Goiás) e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (Maranhão).

Como Explorar as Áreas Protegidas

Para os turistas e profissionais do setor, é essencial entender as particularidades de cada tipo de Unidade de Conservação. Os Parques Nacionais, por exemplo, permitem acesso público de forma controlada, focando em turismo ecológico e educação ambiental. As Florestas Nacionais, como a de Brasília, têm um uso mais amplo, permitindo trilhas, lazer e até manejo sustentável. Já as Áreas de Proteção Ambiental (APAs), como a APA Tanquã, no interior de São Paulo, são as mais flexíveis, permitindo moradia, turismo e produção local, desde que respeitadas as normas de conservação.

LEIA TAMBÉM: Bambino a Roma, um passeio pela infância de Chico Buarque na capital italiana

É fundamental lembrar que esses espaços não são apenas destinos turísticos. Cerca de 5 milhões de brasileiros vivem nessas áreas protegidas, como Unidades de Conservação e Terras Indígenas, o que reforça a importância de um turismo sustentável e respeitoso com as comunidades locais e o meio ambiente.

Metodologia

Inicialmente, a Bulbe Energia identificou um aumento nas buscas pelo termo “unidade de conservação” no Google Brasil nos últimos 12 meses. A partir disso, foram levantados os 12 tipos de Unidades de Conservação definidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza do Ministério do Meio Ambiente. Para cada categoria, analisaram-se os nomes mais associados às pesquisas dos usuários.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo