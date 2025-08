5 destinos para viver experiências únicas no Dia dos Pais (Paraty/ RJ (Foto: Walter Casimiro/ FlickR))

Neste Dia dos Pais, que tal trocar o presente tradicional por momentos memoráveis de conexão? A FlixBus, empresa de tecnologia voltada ao transporte rodoviário, oferece viagens confortáveis e econômicas para mais de 100 destinos no Brasil. Pensando nisso, foram selecionados cinco roteiros ideais para pais e filhos aproveitarem juntos experiências fora do comum — e sem pesar no bolso.

Tem opções para todos os estilos: de um passeio de jipe em meio à natureza a uma corrida em Interlagos, passando por vinícolas, praias e museus. E o melhor: dá para embarcar nessa com praticidade, segurança e preços acessíveis.

Paraty (RJ): aventuras e charme colonial em meio à natureza

Único forte de Paraty (RJ), de onde se tem uma linda vista de toda a cidade (Foto: Daniel torres/ FlickR)

Um destino que combina paisagens exuberantes com o encanto da arquitetura histórica. Paraty oferece passeios de jipe até as cachoeiras da Serra da Bocaina, com paradas em alambiques de cachaça — uma experiência diferente, cheia de aventura. No centro histórico, o clima tranquilo convida a caminhar por ruas de pedra, entre cafés e lojinhas charmosas. Para quem prefere o mar, os passeios de escuna pelas ilhas da baía completam o roteiro com vistas inesquecíveis.

Curitiba e São José dos Pinhais (PR): brindes entre vinhos e cultura

Jardim Botânico de Curitiba (Foto: Fernando Ferrari/ FlickR)

Para pais e filhos apreciadores de uma boa bebida, esse roteiro pelo Paraná é ideal. Em São José dos Pinhais, a Rota do Vinho reúne vinícolas, alambiques e restaurantes familiares em um clima rural acolhedor. Já Curitiba mistura tradição e modernidade, com destaque para o bairro São Francisco e suas cervejarias artesanais. O passeio pode incluir uma visita ao Museu Oscar Niemeyer e uma caminhada pelo Jardim Botânico ou Bosque Alemão.

Maceió (AL): águas cristalinas e sabores do Nordeste

Maceió/ AL (Foto: Rômulo Ferreira/ FlickR)

A capital alagoana encanta com suas praias de águas claras e mornas. Um passeio de

jangada até as piscinas naturais da Pajuçara é uma excelente forma de começar o dia.

Depois, vale explorar os mirantes da cidade e terminar com um almoço à beira-mar em

Ponta Verde, Jatiúca ou Pajuçara — com pratos típicos como moquecas e camarões,

sempre com o tempero nordestino. Para fechar, uma caminhada na orla de Ponta Verde,

considerada uma das mais bonitas do país.

São Paulo (SP): experiências para todos os estilos

MASP/ SP (Foto: Seluna/ FlickR)

A metrópole oferece programas variados que agradam desde os pais mais tranquilos até os mais aventureiros. Um tour cultural pode incluir o MIS, o Farol Santander e o MASP. Para os amantes da velocidade, o Autódromo de Interlagos recebe corridas durante todo o ano, com eventos que vão além da Fórmula 1. E, claro, um almoço nos tradicionais bairros da Mooca ou Bixiga fecha o roteiro com muito sabor e história.

Fortaleza (CE): vida praiana com muita história

Praia do Futuro em Fortaleza/ CE (Foto: Jade Queiroz/ Mtur Destinos)

A Praia do Futuro em Fortaleza, é o point ideal para pais que gostam de mar, sol e um bom prato de frutos do mar. As barracas da orla são ótimas para relaxar, com estrutura completa para passar o dia inteiro: redes, duchas, espreguiçadeiras, e pratos generosos com peixada, caranguejo e lagosta. Mas mais do que isso, Fortaleza ainda possui o Centro Dragão do Mar, com museus, cinema e cafés, o Theatro José de Alencar e a Catedral Metropolitana – passeios que garantem uma rica experiência pela história local.

Neste Dia dos Pais, escolha o destino perfeito para criar boas memórias!

