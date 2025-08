Agência de viagens na palma da mão (Foto: Freepik)

Com mais brasileiros conectados do que nunca, o celular se consolida como a principal

ferramenta para organizar a vida, inclusive viagens. É o que diz a nova pesquisa do IBGE, a

PNAD Contínua TIC 2024, divulgada no dia 24 de julho, e podemos relacionar com o conceito

conhecido como ‘viagem mobile-first’, que descreve o comportamento (e a expectativa) de

viajantes que planejam, contratam, organizam e vivem sua experiência de viagem prioritariamente pelo celular.

Com a jornada do viajante sendo 100% mobile, cresce a exigência por plataformas que entreguem conveniência, conforto e acesso com poucos cliques. Não se trata só de reservar um voo ou hotel via aplicativo, é sobre colocar o smartphone como centro da jornada do viajante, desde a inspiração até o pós-viagem.

“A demanda existe, e isso está comprovado agora com os dados do IBGE. O brasileiro está mais conectado através de seus dispositivos móveis, e as empresas que fazem parte do mercado de turismo, hotelaria e serviços de viagens estarão fora da jogada – ou muito atrasados – se não utilizarem essas informações a seu favor. Usar inteligência artificial baseada em dados captados via aplicativos pode gerar novos insights para as empresas, como a demografia, principais destinos e serviços utilizados e muito mais”, comenta Fabio Lacerda, Líder de Business Development Latam da Dragonpass, empresa de tecnologia que integra serviços premium em aeroportos ao redor do mundo.

LEIA TAMBÉM: Tendências de viagens nacionais para o 2º semestre

Quais são as etapas típicas de uma viagem mobile-first?

Inspiração e busca: via Instagram, TikTok, YouTube, Google, blogs otimizados para mobile. Compra de passagens e hospedagens: aplicativos como Decolar, Booking, Melhores Destinos,

123Milhas, Skyscanner, entre outros.

Check-in e documentos: cartões de embarque digitais, passaportes e vistos digitais, apps de

companhias aéreas.

Serviços auxiliares: salas VIP (com o acesso através de aplicativos como o de Dragonpass),

seguro-viagem, chip de internet internacional, concierge via WhatsApp ou aplicativo.

Experiência no destino: mapas, tradutores, reservas de restaurantes, transporte (Uber, 99),

roteiros personalizados — tudo no celular.

Pós-viagem: compartilhamento de experiências, avaliação de serviços, programa de fidelidade.

Os usuários podem acessar os serviços Dragonpass diretamente pelo aplicativo de seus bancos ou emissores de cartão elegíveis, além da opção de compra avulsa de acessos e uso de descontos em restaurantes parceiros dentro do aeroporto pelo aplicativo Dragonpass na App Store e Play Store. Para mais informações sobre os serviços cobertos em mais de 140 países e 700 aeroportos ao redor do mundo, visite o site www.dragonpass.com

Sobre Dragonpass

Dragonpass é uma fornecedora premium de serviços de viagem. Fundada em 2005, a empresa

cresceu e passou a oferecer acesso a mais de 2.150 experiências selecionadas em aeroportos, incluindo mais de 1.400 salas VIP ao redor do mundo, proporcionando conforto, conveniência e um toque de luxo onde quer que você vá.

Além do acesso às salas VIP, Dragonpass oferece uma ampla gama de benefícios de viagem,

incluindo reservas de motoristas em cidades selecionadas e serviços personalizados de recepção (Meet and Greet) pensados para tornar a experiência no aeroporto mais fluida. Os

membros também aproveitam privilégios exclusivos em restaurantes renomados, acesso rápido às filas de segurança, tratamentos de spa nos aeroportos e acesso a mais de 1.000 locais de bem-estar e academias em 50 grandes cidades de mais de 25 países.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo