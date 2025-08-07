Rio de Janeiro é a 2ª Melhor Cidade do Mundo para workcations em 2025 (Tóquio lidera o ranking global das melhores cidades para viajantes que trabalham remotamente, à frente de Rio de Janeiro e Budapeste (Foto: Joao Ricardo Januzzi/Pexels))

A fronteira entre trabalho e lazer está cada vez mais tênue, e a tendência das “workcations” – a combinação de trabalho remoto e férias – é a prova disso. Uma pesquisa recente do International Workplace Group (IWG), uma das maiores empresas de espaços de trabalho flexíveis do mundo, revelou que Tóquio é a melhor cidade para workcations em 2025. Mas, a grande notícia para o Brasil é a consolidação do Rio de Janeiro na segunda posição do ranking, ocupando pela terceira vez o top 3.

A pesquisa do IWG mostra que essa prática tem se tornado cada vez mais popular. Atualmente, 60% dos trabalhadores em regime híbrido estão mais dispostos a estender suas férias para trabalhar remotamente do que no ano anterior. A flexibilidade e a autonomia, impulsionadas pela tecnologia e pela oferta de espaços de trabalho flexíveis, permitem que os profissionais unam o útil ao agradável, trabalhando de onde se sentirem mais produtivos.

Adotar espaços de trabalho flexíveis como parte de uma abordagem híbrida pode elevar a produtividade em até 11% nos próximos cinco anos, segundo o novo relatório Hybrid Working Productivity Report, elaborado pelo IWG em parceria com a consultoria global Arup. Empresas de todos os setores têm colhido os frutos dessa tendência, com ganhos tangíveis na atração e retenção de talentos.

Um novo levantamento da IWG destaca que a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar é um fator decisivo para 78% dos profissionais ao considerar uma nova vaga. Além disso, 87% dos trabalhadores híbridos afirmam que a flexibilidade melhora a produtividade, enquanto 85% relatam a redução da síndrome de burnout e 87% percebem uma melhora no equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Para determinar a lista das melhores cidades para workcations, o IWG avaliou diversos critérios, como clima, acomodação, transporte, alimentação, vida noturna, velocidade da internet, sustentabilidade, cultura, e a disponibilidade de espaços de trabalho flexíveis. Este ano, duas novas categorias foram incluídas: vistos para nômades digitais e proximidade da natureza, refletindo as novas prioridades dos viajantes modernos.

Tóquio lidera, mas o Rio de Janeiro também se destaca

Tóquio alcançou a primeira colocação graças a notas altas em velocidade da internet, transporte público, segurança e infraestrutura cultural. A cidade japonesa também se beneficiou do lançamento de um visto para nômades digitais, que permite estadias de até 12 meses. A proximidade com montanhas e parques nacionais também foi um ponto forte, atraindo profissionais que buscam a combinação de vida urbana e natureza.

O Rio de Janeiro, que já havia empatado na segunda posição em 2024, consolidou sua liderança no ranking. A cidade maravilhosa se destaca pela expansão da rede 5G, o aumento de espaços de coworking e um custo de vida acessível. O Rio recebeu notas excelentes em acomodação, alimentação, serviços para nômades digitais e, claro, proximidade da natureza. Com uma comunidade vibrante de nômades digitais e uma cena cultural intensa, que inclui praias icônicas e a Floresta da Tijuca, o Rio de Janeiro se firma como um destino de excelência para quem busca equilibrar trabalho e lazer.

O terceiro lugar fica com Budapeste. A capital da Hungria segue entre as favoritas para férias de trabalho, com acomodações acessíveis, excelente sistema de transporte e forte oferta cultural, apesar de novas regras de visto terem impactado seu desempenho em algumas categorias.

Novos destinos e o futuro das workcations

O ranking de 2025 também traz novidades, com cidades como Seul, Roma, Paris e Valeta entrando no top 10. O estudo aponta o crescimento do interesse por destinos que oferecem vistos para nômades digitais e proximidade com a natureza, mostrando uma mudança no perfil do trabalhador híbrido.

“Essa tendência veio para ficar. Muitas empresas adotaram políticas de trabalho flexível e de ‘trabalhar de qualquer lugar’, especialmente durante o verão. Os benefícios são claros: mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional, menos burnout e ganhos de produtividade”, ressalta Mark Dixon, CEO global do IWG. Tiago Alves, CEO Brasil do IWG, complementa: “Ver o Rio de Janeiro consolidado entre os principais destinos globais é motivo de orgulho para o Brasil. A cidade une infraestrutura crescente, qualidade de vida e uma comunidade vibrante. Os investimentos locais em conectividade e coworkings ajudam a posicionar o Rio como referência internacional em férias de trabalho”.

Lista completa das 10 melhores cidades para workcations em 2025:

Tóquio Rio de Janeiro Budapeste Seul Barcelona Pequim Lisboa Roma Paris Valeta

