Mineiros no Rio de Janeiro: opções para curtir o Dia dos Pais (Celebrações que prometem virar experiências inesquecíveis na cidade maravilhosa (Foto: marchello74/Getty Images Pro))

Um bom mineiro ama aproveitar um dia de praia quando tem a possibilidade e nada melhor que presentear seu grande herói com um final de semana perto do mar para comemorar o Dia dos Pais. A celebração da data no Rio de Janeiro pode ir muito além do óbvio, unindo a beleza das paisagens cariocas a experiências gastronômicas únicas e cheias de afeto. A capital fluminense, conhecida por sua energia contagiante, se transforma no cenário perfeito para presentear os pais com momentos inesquecíveis. De um churrasco descontraído a um brunch elegante com vista para o mar, passando por cestas de café da manhã artesanais e feijoada embalada por samba, a cidade oferece opções para todos os gostos.

Para churrasqueiro de coração

Antiquario do Breganha (Foto: Tomas Velez)

O Antiquário do Breganha, no Leblon, preparou uma campanha divertida para os pais que adoram fingir que são mestres da grelha. Com a campanha “Diz que foi você que fez”, o restaurante oferece churrasco misto para até quatro pessoas com direito a uma caipirinha e um “certificado de Pai Churrasqueiro” no local. Para quem preferir celebrar em casa, o kit delivery transforma o pai em um “churrasqueiro de mentirinha”, com direito a avental personalizado e o tempero secreto da casa.

Endereço: Av. General San Martin, 509 – Leblon – Rio de Janeiro – RJ

Samba e tradição na Lapa

Carioca da Gema (Foto: Tomas Velez)

O Carioca da Gema, um dos redutos mais tradicionais do samba no Rio, celebra o Dia dos Pais de uma forma inédita. Pela primeira vez em 25 anos, a casa abrirá em um domingo para uma programação especial com o show “Domingueira do Fróes” e uma feijoada especial. Para a véspera, no sábado (09), a promoção é imperdível: filhos que levarem seus pais garantem a entrada gratuita para eles, pagando apenas a própria.

Endereço: Av. Mem de Sá, 79 – Lapa – Rio de Janeiro – RJ

Brunch com vista para o mar

Skylab (Foto: Dhani Borges)

Para os pais que apreciam uma boa comida com uma vista deslumbrante, o Skylab, no rooftop do Rio Othon Palace, em Copacabana, oferece um Brunch Especial de Dia dos Pais. O menu exclusivo conta com estações frias e quentes, sushis e sobremesas, além de uma taça de espumante para os pais.

Endereço: Rio Othon Palace – Av. Atlântica, 3264 – Copacabana – Rio de Janeiro/RJ.

Chorinho no jardim

Spesso (Foto: Nubra Fasari)

O Spesso, no Edifício Argentina em Botafogo, promove um brunch com o melhor da gastronomia italiana e chorinho ao vivo no encantador jardim paisagístico de Burle Marx, unindo natureza, sabor e música em uma experiência de reconexão.

Endereço: Praia de Botafogo, 228, loja 102B, Edifício Argentina – Botafogo – RJ

Sabores de Portugal

Sardinha (Foto: Tomas Velez)

O Sardinha Taberna Portuguesa celebra a data com uma parceria com a Castas Importadora, presenteando os primeiros 15 pais que almoçarem em suas unidades com uma cerveja artesanal, um vinho Villa Rosa e um copo personalizado. O menu, com pratos como a Posta de Bacalhau à Azeiteiro e o Bacalhau com Natas, transporta os clientes para a tradição lusitana sem sair do Rio.

Leblon

Endereço: Rua Aristides Espínola, 101 – Leblon – Rio de Janeiro – RJ

Barra da Tijuca – BarraShopping

Endereço: Av. das Américas, 4666, Lj 156 (Nível Lagoa), BarraShopping – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Botafogo – Botafogo Praia Shopping

Endereço: Praia de Botafogo, 400, loja 404 – Botafogo Praia Shopping, Rio de Janeiro – RJ

Tijuca – Shopping Tijuca

Endereço: Av. Maracanã, 987, L3 – Tijuca – Rio de Janeiro – RJ

Cesta de café da manhã

Cardin (Foto: Divulgação)

Para começar o dia com afeto e um toque artesanal, a Cardin criou a “Cesta de Café da Manhã do Papai”, com mais de 20 itens artesanais. A cesta está disponível para venda no site e nas lojas físicas, os pedidos devem ser feitos com pelo menos 24 horas de antecedência.

Copacabana

Endereço: Rua Constante Ramos, 44 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ

Leblon

Endereço: Rua Carlos Góis, 327 – Leblon – Rio de Janeiro – RJ

Para aproveitar em casa ou para comer fora

Le Dépanneur (Foto: Andre Eckhardt)

A Le Dépanneur oferece uma Cesta Especial de Dia dos Pais, disponível para encomenda, que promete proporcionar um café da manhã completo e, para quem desejar ir até uma das lojas, será recebido com um combo de prato exclusivo com bebida nas lojas, ideal para quem busca uma experiência completa.

BarraShopping

Endereço: Av. das Américas, 4666, BarraShopping (Entrada D) – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Botafogo

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 86 Loja A/B – Botafogo, Rio de Janeiro – RJ

Largo do Machado

Endereço: Rua do Catete 288 – Catete, Rio de Janeiro – RJ

Shopping Leblon

Endereço: Av. Afrânio de Melo, 290 – Piso 0, Leblon – Rio de Janeiro – RJ

Sabor sofisticado

Éclair Cafeteria e Bistrot (Foto: Samanta Toledo)

A Éclair Cafeteria e Bistrot traz uma sobremesa especial de Dia dos Pais: um Éclair de Chocolate com Whisky, perfeito para pais que apreciam sabores sofisticados. Além da sobremesa, é possível também desfrutar de um almoço em clima francês.

Endereço: BarraShopping – Av. das Américas, 4666 – Loja 141, Praça XV – Nível Lagoa

Sobremesa exclusiva

Oggi Pizza Napoletana (Foto: Tomas Velez)

A Oggi Pizza Napoletana presenteia os pais com uma sobremesa exclusiva de chocolate branco e gorgonzola, em uma ação chamada “La Dolce Herança”. O mimo é válido para pais que decidirem saborear um almoço ou um jantar italiano.

Botafogo:

Endereço: Rua Bambina, 145 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ

Leblon:

Endereço: Rua Aristides Espinola, 101 – Leblon – Rio de Janeiro – RJ

Tijuca:

Endereço: Rua Uruguai, 303 – Tijuca – Rio de Janeiro – RJ

Churrasco e rock and roll

CDesign (Foto: Tomas Velez)

O CDesign Hotel lança a primeira edição do CDesign BBQ, com o tema “Rock and Roll”. O evento de buffet livre e chopp liberado promete uma experiência descontraída, com picanha, fraldinha, costela suína e música ao vivo, uma opção perfeita para os pais que apreciam um bom churrasco e um ambiente animado.

Endereço: Av. Lucio Costa, 17360 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro/RJ

À beira-mar

Clássico Beach Club (Foto: Divulgação)

O Clássico Beach Club, com unidades em Ipanema, Lagoa e Leme, preparou um menu exclusivo para o fim de semana do Dia dos Pais. A experiência gastronômica inclui Salada Caesar, Polvo à lagareiro e uma sobremesa de chocolate clássica, perfeita para celebrar a data com uma culinária refinada e os cenários mais encantadores da cidade.

Ipanema

Endereço: Av. Vieira Souto, em frente ao nº 690, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ

Lagoa

Endereço: Av. Epitácio Pessoa (em frente ao nº 3.330) – Lagoa Rodrigo de Freitas – Rio de Janeiro – RJ

Leme

Endereço: QL1 e QL2, em frente à Av. Atlântica (Mureta do Leme), Leme, Rio de Janeiro – RJ

