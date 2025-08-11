São José dos Pinhais (PR): Destino Miringuava ganha novas atrações na natureza (Rancho Caminho das Águas é uma das atrações do roteiro (Foto: Gabriel Marchi))

O turismo rural e de natureza em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, ganha um novo fôlego com a expansão do roteiro Destino Miringuava. O circuito, que agora conta com 11 empreendimentos, aposta no turismo responsável como diferencial para atrair visitantes em busca de experiências autênticas e contato com a natureza. O roteiro oferece diversas atividades, desde a colheita de frutas e café colonial até trilhas em meio à Mata Atlântica e a vivência em propriedades familiares.

Guilherme Karam, gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e representante do movimento Viva Água, destaca a importância do projeto para a conservação da região, que é estratégica para o abastecimento de água de São José dos Pinhais e da Grande Curitiba. “Ao visitar esses espaços, os turistas podem viver experiências únicas em meio à natureza e ainda contribuir para o fortalecimento de negócios sustentáveis”, afirma.

A iniciativa é resultado de um trabalho de capacitação e apoio a empreendimentos locais, promovido pelo movimento Viva Água e pelo Sebrae-PR. Os novos empreendimentos foram selecionados e capacitados para atender a altos padrões de sustentabilidade, reforçando o compromisso do Destino Miringuava com a preservação ambiental, o desenvolvimento social e a valorização da cultura local. Fernanda Pesarini Tarli, gestora de projetos de Turismo – Regional Leste do Sebrae-PR, explica: “Acreditamos que esses locais possam se tornar referência na recuperação de ecossistemas naturais e no estímulo ao empreendedorismo de impacto positivo”.

A região da Bacia do Rio Miringuava possui diversos atrativos ecológicos e uma herança cultural moldada pela chegada de colonos europeus. Esse legado transforma em uma vocação natural o desenvolvimento do turismo na região, criando uma experiência completa para o viajante que busca uma conexão genuína com a comunidade e a natureza.

Conheça o roteiro do Destino Miringuava:

Colha e pague de morangos

O La Choupana é um sítio de agricultura familiar com produção de morangos e campo de girassóis, onde é possível fazer piquenique e tomar um café colonial. O espaço tem destaque para o sistema de irrigação inteligente e cultivo em estruturas recicladas.

Hortas, frutas e produtos coloniais (novo no roteiro)

Na Chácara Vailati é possível participar de um colha e pague de morangos, hortaliças e, sazonalmente, uvas e ponkans. No local há também uma loja com geleias, licores, sucos e artesanato. Há possibilidade de tomar um café colonial e almoço mediante agendamento.

Agricultura orgânica e educação ambiental

O Rancho Caminho das Águas conta com trilhas, degustação de mel de abelhas nativas, biofábrica de defensivos naturais e experiências educativas para escolas e famílias.

Degustação e enoturismo

A Vinícola Araucária proporciona uma imersão no processo de produção de vinhos, com trilhas, mirante, cachoeira, restaurante e hospedagem. Também conta com atrações sazonais, como ‘colhe e pague’ de frutas da região.

Natureza e descanso

A Ecopousada Estância do Carmelo possui casas campeiras em meio à Mata Atlântica, com redário, ofurôs, trilhas e área de lazer e fica localizada em uma área de restauração florestal com agrofloresta.

Pousada ecológica e camping (novo no roteiro)

O Rancho do Sena é uma hospedagem rústica, com trilhas, observação de fauna e horta orgânica. Também possui espaço para eventos e day use.

Tradição italiana (novo no roteiro)

Rodízio de massas, pisa da uva e o premiado café no parreiral, em meio à natureza.

Café colonial polonês (novo no roteiro)

A Cantina Zanchetta preserva a cultura da Colônia Murici por meio de receitas típicas, como pierogi, sopas e bolos. Possui um ambiente familiar e aconchegante.

Gastronomia e eventos (novo no roteiro)

A Chácara das Vaquinhas é um refúgio rural com destaque para a costela fogo de chão e o festival do caranguejo. Atende com day use e eventos, com agendamento.

Flores e conhecimento

O Orquidário das Araucárias possui comércio e assessoria no cultivo de orquídeas.

Ecoturismo guiado

A Ecoguaricana é uma agência especializada em trilhas e passeios pela Mata Atlântica, com refeições incluídas e experiências em grupo ou individuais.

