Tailândia se destaca como a verdadeira estrela de The White Lotus ( As experiências inspiradas em The White Lotus nos resorts convidam os hóspedes a escreverem seu próprio capítulo (Foto: Divulgação))

A aclamada série da HBO The White Lotus, conquistou o público com a sua terceira temporada, mas foi a Tailândia, com suas paisagens de tirar o fôlego e resorts luxuosos, que realmente hipnotizou os espectadores. A combinação de sátira afiada, suspense envolvente e cenários impossivelmente belos fez desta temporada uma das escapadas televisivas mais comentadas do ano. Com as filmagens realizadas em meio a paisagens deslumbrantes, os hotéis também se tornaram personagens.

Agora, os fãs da série têm a chance de se hospedar nos mesmos locais onde a trama se desenrolou e viver sua própria versão de The White Lotus, mas sem o drama e os segredos, claro. Cada resort convida os hóspedes a vivenciar o papel de destaque da Tailândia por meio de experiências sob medida inspiradas na série, criadas para proporcionar indulgência, serenidade e um toque de irreverência.

LEIA TAMBÉM: Templos de fé e de beleza: uma volta ao mundo por igrejas incríveis

Aventura Cinematográfica na Ilha

Anantara Mai Khao Phuket Villas (Foto: Divulgação)

Em Phuket, o Anantara Mai Khao convida os visitantes para o pacote “A Cinematic Adventure”. Situado entre areias douradas e pinheiros ondulantes, o resort oferece três jornadas imersivas para descobrir as múltiplas facetas da ilha e realiza um convite à transformação pessoal:

Culture Enthusiast: Um tour pela herança vibrante de Phuket, passando por iates sofisticados no Haven Marina Café até os templos centenários e casas comerciais coloridas da Cidade Antiga.

Um tour pela herança vibrante de Phuket, passando por iates sofisticados no Haven Marina Café até os templos centenários e casas comerciais coloridas da Cidade Antiga. Nature and Crafts Lover: Uma experiência na comunidade agrícola e pesqueira de Bang Rong, onde é possível experimentar a colheita de abacaxi, extração de borracha e um passeio por manguezais intocados, seguido de piquenique em uma ilha deserta.

Uma experiência na comunidade agrícola e pesqueira de Bang Rong, onde é possível experimentar a colheita de abacaxi, extração de borracha e um passeio por manguezais intocados, seguido de piquenique em uma ilha deserta. Lotus Awakening: Uma jornada de bem-estar para duas pessoas, com tratamentos de spa que incluem Terapia de Cristais e Chakras ou Terapia de Som.

Legado Espiritual e Bem-Estar

Anantara Bophut Koh Samui Resort (Foto: Divulgação)

O Anantara Bophut, em Koh Samui, é o cenário de diversas locações da série. O resort se inspira na energia espiritual da ilha com o pacote “The Bophut Lotus Legacy”. A experiência começa com um ritual guiado na Spirit House do hotel, seguido por visitas a marcos sagrados da ilha, como o imponente Big Buddha, o sereno Wat Plai Laem e o mirante panorâmico de Chaweng.

LEIA TAMBÉM: São José dos Pinhais (PR): Destino Miringuava ganha novas atrações na natureza

A jornada culmina com uma visita a um santuário de elefantes, o Elephant Kingdom, promovendo uma conexão com a conservação local. De volta ao hotel, os hóspedes podem relaxar com um ritual de spa com massagem de óleo de lótus e desfrutar de um jantar privativo na praia, em um cenário tão cinematográfico quanto a série. Para uma experiência mais leve e refinada, o “White Lotus Afternoon Tea” oferece iguarias tailandesas ao lado do jardim de lótus.

Coquetéis e Jantar nas Alturas

Anantara Lawana Koh Samui Resort (Foto: Divulgação)

O famoso bar em estilo casa na árvore Singing Bird Lounge, no Anantara Lawana, foi o local principal das cenas de bar da série. O resort oferece a experiência “Glimpse of White Lotus”, uma elegante noite inspirada nos personagens da trama. A noite começa com coquetéis exclusivos, cada um nomeado em homenagem aos temas e personagens da série.

A experiência continua no restaurante Tree Tops Signature Dining, onde os hóspedes desfrutam de um menu degustação de oito etapas, repleto de toques teatrais, detalhes atmosféricos e uma lembrança personalizada gravada para eternizar o momento.

LEIA TAMBÉM: O Brasil em cinco tons, um mosaico cultural em forma de país

Com a série consolidada entre as melhores produções televisivas da atualidade, agora é o momento ideal para descobrir as verdadeiras estrelas da terceira temporada. Dos cenários dignos de Emmy às estadias inesquecíveis, as experiências inspiradas em The White Lotus nos resorts Anantara convidam os hóspedes a escreverem seu próprio capítulo nos cenários mais cinematográficos da Tailândia.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



