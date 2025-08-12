Gastronomia e serviços refinados na nova sala VIP do aeroporto de BH (A proposta parte da ideia de criar um ambiente de pausa e contemplação dentro do contexto dinâmico de um aeroporto, com referências diretas à geografia e identidade de Minas Gerais. (Foto: BRT Lounges))

O novo espaço de luxo e conveniência que inaugurou no final de julho no BH Airport veio para aprimorar a experiência de viagem dos passageiros. A sala VIP da BRT Lounges, com integração da Dragonpass, está localizada antes do portão de embarque, no lado terra do terminal. São 270m², já prevista ampliação de mais 78m² , totalizando 348m² quando finalizadas as obras. O investimento total ultrapassa o valor de R$ 7 milhões.

O espaço oferece 88 assentos, com capacidade para atender até 20 mil pessoas por mês, funcionando 24h. Com projeto assinado por Ila Gaudencio e Ana Mendes, a sala foi pensada para ser um ambiente de pausa e contemplação, com uma arquitetura de linhas curvas que remetem às montanhas mineiras. A decoração utiliza materiais nobres como travertino silver e madeira, com uma iluminação suave e indireta. A escolha dos materiais, a paleta neutra e o controle da iluminação contribuem para uma atmosfera sofisticada, silenciosa e acolhedora, que convida o viajante a desacelerar.

O acesso é facilitado para clientes com cartões elegíveis, também será possível comprar visitas ou planos anuais pelo app de Dragonpass, agências de turismo conveniadas do Grupo BRT e Walk In (sem reserva prévia mediante a pagamento).

O Head de Desenvolvimento de Negócios (Latam) da Dragonpass, Fabio Lacerda, comenta: “Estar presente em um dos maiores aeroportos do Brasil com uma sala VIP grande e de extrema qualidade é importante para a Dragonpass, que foca na experiência tranquila nas viagens dos passageiros e clientes”. A empresa atingiu a marca de mais de 1400 salas VIP pelo mundo e está buscando expandir sua capilaridade na América do Sul.

André Luiz Macias, CEO da BRT Lounges, destaca a qualidade do novo espaço. “Esta é, com certeza, a sala mais bonita do aeroporto e a única do lado terra, atendendo passageiros do lado doméstico e internacional”, diz. Esta é a segunda sala VIP do BRT Lounges, a primeira, aberta em fevereiro de 2025, está localizada após o portão de embarque.

A gastronomia é um dos pontos altos, com um cardápio diversificado que inclui desde pratos quentes e saladas até tapiocas feitas na hora e uma variedade de doces e salgados, garantindo uma experiência diferenciada antes do voo.

