Gramado se prepara para a 53ª edição de seu Festival de Cinema (Festival é referência para o cinema nacional (Foto: Edison Vara/Agência Pressphoto))

A charmosa Gramado, um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, se prepara para receber a 53ª edição de seu prestigiado Festival de Cinema, de 13 a 23 de agosto. O evento, que atrai cinéfilos, artistas e profissionais do setor, adiciona um atrativo cultural de peso à cidade, já conhecida por sua arquitetura encantadora, clima serrano, gastronomia de excelência e belezas naturais.

Considerado um dos eventos de cinema mais importantes da América Latina, o Festival de Cinema de Gramado celebra a produção cinematográfica brasileira e ibero-americana. Sua programação inclui, desde 1992, a mostra competitiva de filmes ibero-americanos e homenageia em suas premiações atores, cineastas e personalidades ligadas ao cinema por meio dos troféus Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado.

A cidade, que já é um convite para diversos perfis de público – de casais a famílias e grupos de amigos –, ganha uma nova camada de possibilidades com o festival. Para os viajantes que desejam aproveitar ao máximo a experiência, a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV Nacional) reforça o valor de contar com o suporte de um agente de viagens.

Em um cenário onde os turistas buscam cada vez mais experiências personalizadas, o agente de viagens se torna um aliado fundamental. A presidente da ABAV Nacional, Ana Carolina Medeiros, destaca que esse profissional é capaz de ir além das reservas básicas. “O agente conhece profundamente o destino e pode criar um roteiro customizado, cuidando de cada detalhe, desde hospedagem e transporte até experiências exclusivas”, afirma.

Para quem viaja para o festival, o agente pode adaptar a programação às preferências de cada um: dos que querem acompanhar as principais sessões de cinema aos que preferem focar na gastronomia local, na natureza ou nas compras. Assim, o profissional de turismo ajuda a garantir que cada visitante construa sua própria história em Gramado, aproveitando o melhor que a cidade e o evento têm a oferecer.

A ABAV Nacional atua continuamente na promoção dos destinos brasileiros, acreditando no turismo como um dos motores da economia do País. E os agentes de viagens estão no centro desse processo, aproximando os turistas das melhores experiências e fortalecendo toda a cadeia do setor com um serviço de qualidade e segurança aos turistas.

