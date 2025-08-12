Festival Internacional de Cerveja e Cultura (FICC) comemora 10 anos (Evento acontece na Praça da Assembleia e homenageia escola cervejeira britânica (Foto: Acervo FICC))

O Festival Internacional de Cerveja e Cultura – FICC chega a sua 12ª edição, comemorando 10 anos do evento que acontece de maneira ininterrupta. Em 2025, o festival será realizado pela primeira vez em uma praça pública, com retirada de ingresso gratuito e doação de 1kg de alimento não perecível. O FICC 2025 acontecerá no sábado, 23 de agosto, na Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte.

Este ano, o festival presta uma homenagem especial à escola cervejeira britânica, a primeira a ser celebrada na história do FICC, em 2015. A edição também marca os 200 anos das relações institucionais entre o Reino Unido e o Brasil, contando com a chancela do Consulado Britânico em Belo Horizonte, que se junta como parceiro institucional do evento.

Para o público, a programação é um prato cheio: mais de 20 cervejarias de diversos estados, além de 3 países diferentes, somando mais de 80 rótulos para degustar. O palco principal receberá cinco bandas, com shows de nomes como Supla (em tributo aos Beatles), U2 Go Home e um show especial do tributo a Pink Floyd, Atom, celebrando 50 anos de “Wish You Were Here”.

Além da muita música boa, o evento terá Praça da Brasa, onde terão quatro assadores, Praça Gastronômica, com seis operações, mais stand de drinks e vinhos, Feira Criativa e um espaço kids com infláveis e recreação para toda a família.

Inovação para o Mercado Cervejeiro Local

Em sua comemoração de 10 anos, o FICC lança uma novidade que beneficia o mercado cervejeiro de Belo Horizonte: o programa “Golden Beer Taps”. A iniciativa, que conta com a parceria da Escola Mineira de Sommelieria e a sommelier da cidade de São Paulo, Stef Monteiro, irá capacitar equipes de 15 bares da capital, selecionados por uma curadoria especializada. O objetivo é elevar o padrão de excelência no serviço e no atendimento, garantindo que o público tenha uma experiência ainda melhor ao consumir cervejas artesanais.

Além da capacitação, ao final do programa, os bares que obtiverem melhor desempenho e resultados serão premiados e ficarão em destaque nas divulgações. Todos os bares participantes que alcançarem a pontuação mínima serão indicados no Roteiro de Bares Cervejeiros de BH que será criado pelo FICC. “A proposta vai além de apenas uma premiação. É uma oportunidade para os donos dos bares e suas equipes adquirirem capacitação qualificada e conhecimento cervejeiro para aplicar no estabelecimento, conseguindo assim elevar o padrão de excelência no serviço e no atendimento, proporcionando experiências inesquecíveis aos clientes”, afirma Fred barros, proprietário da You Rock Produtora, empresa responsável pelo Festival.

Todos os bares selecionados serão treinados e avaliados por uma equipe de sommelier auditores, com foco nos pilares, qualidade técnica, serviço de excelência e cultura cervejeira. Após o encerramento das visitas técnicas, contagem de pontos e definição do ranking, os 5 melhores colocados irão para votação do público, que irá definir os três melhores bares de cerveja artesanal de BH. Todos os bares que atingirem a pontuação mínima serão inseridos no roteiro turístico gastronômico do Festival FICC e os três ganhadores irão participar como bares da 12ª edição que acontecerá no dia 23 de agosto de 2025.

