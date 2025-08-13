Dicas para uma viagem tranquila com crianças no aeroporto ((Foto: FamVeld/Getty Images))

Viajar com crianças é uma experiência transformadora, mas o trajeto até o destino final, especialmente dentro dos aeroportos, pode ser desafiador. Filas longas, a pressa e a movimentação intensa dos terminais são fatores que, muitas vezes, transformam a empolgação em cansaço.

LEIA TAMBÉM: Transformação digital no turismo: como a tecnologia está mudando viagens, destinos e experiências!

Para ajudar pais e responsáveis a navegar por esse ambiente com mais tranquilidade, confira algumas dicas essenciais.

1. Fuja das filas de segurança

As filas de segurança costumam ser um dos pontos mais estressantes da jornada. Com bebês no colo, crianças ansiosas e a bagagem de mão para organizar, a espera pode se tornar um desafio. Existem soluções, como o acesso Fast Track, que permite utilizar filas prioritárias em mais de 190 aeroportos pelo mundo. Essa opção agiliza o processo e economiza tempo, permitindo que a família passe mais rapidamente pela segurança e tenha mais tempo para relaxar antes do embarque.

2. Otimize a bagagem de mão

A organização é a chave para uma viagem sem estresse. Mantenha os itens essenciais para as crianças em uma mochila acessível: lanches, lenços umedecidos, brinquedos e o passaporte. Ter tudo à mão evita a correria na hora de passar pelo controle de segurança e garante que a experiência seja a mais tranquila possível.

LEIA TAMBÉM: Gramado se prepara para a 53ª edição de seu Festival de Cinema

3. Pesquise a infraestrutura do aeroporto

Antes de sair de casa, vale a pena pesquisar quais comodidades o aeroporto oferece para as famílias. Muitos terminais têm áreas de lazer, salas familiares e restaurantes com menus infantis. Sabendo o que encontrar, é possível planejar o tempo no aeroporto de forma mais proveitosa, transformando a espera em uma oportunidade de diversão.

4. Evite horários de pico

Sempre que possível, opte por voos fora dos horários de pico. Menos pessoas nos terminais significa menos tempo em filas e uma experiência mais agradável para todos. Caso não seja possível, soluções como o Fast Track se tornam ainda mais úteis para evitar as áreas mais movimentadas e garantir uma passagem rápida pelos pontos de controle.

5. Mantenha a calma e o conforto

O ambiente do aeroporto pode ser uma fonte de ansiedade para crianças pequenas. Passar pelas partes mais burocráticas e difíceis de forma ágil com auxílio do Fast Track, como a segurança, permite que a família chegue mais rápido às áreas de embarque, onde é possível encontrar um espaço para lanchar, usar uma sala VIP ou simplesmente explorar o terminal com mais tranquilidade, sem a pressão de estar com o tempo apertado.

LEIA TAMBÉM: Viva experiências imersivas em destinos reconhecidos pela UNESCO

Utilizar um recurso como o Fast Track pode facilitar muito a viagem, agilizando a viagem para toda a família e transformando o percurso e tempo de aeroporto muito menos estressante para a criançada. É possível ter acesso ao Fast Track através do aplicativo Dragonpass, a partir daí é só selecionar o aeroporto e utilizar o serviço.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo