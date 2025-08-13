Belo Horizonte recebe 3ª edição da Travel Next Minas na próxima semana (Travel Next Minas 2024 (Foto: Divulgação))

A Travel Next Minas, que acontece nos dias 19 e 20 de agosto no Expominas, em Belo Horizonte, chega à sua terceira edição com a expectativa de superar as marcas dos anos anteriores e consolidar Minas Gerais na rota dos grandes encontros do setor.

Idealizadora e diretora da feira, Rubia Coser celebra o crescimento do evento. “Nós furamos a bolha e inserimos Minas Gerais na rota dos maiores e mais importantes eventos do trade turístico brasileiro”, afirma a executiva. A expectativa é alta, com projeção de 6 mil visitantes inscritos, e o ritmo de credenciamento já impressiona: o número de inscritos uma semana antes do evento é 50% superior ao mesmo período de 2024.

Com o tema “O Futuro do Turismo: Conectando Pessoas com Inovação e Inteligência Artificial como Aliada”, o evento abordará as tendências e inovações que estão moldando o futuro do setor. A edição de 2025 também marca a estreia do Ministério do Turismo como patrocinador oficial, ao lado de parceiros já tradicionais como a Belotur e a Codemgi.

As inscrições para a feira são obrigatórias e gratuitas, podendo ser feitas no site oficial da Travel Next Minas. O evento se consolida como um ponto de encontro essencial para profissionais, gestores e empreendedores que buscam se atualizar e gerar novos negócios no trade turístico.

