Festuris 2025 é lançado com tema “Reimaginando o Amanhã” e foco em inovação (Lançamento do Festuris 2025 (Foto: Gustavo Mirolli/Festuris Gramado))

O Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado já tem data marcada e promete uma edição histórica. A 37ª edição do evento foi lançada em Porto Alegre nesta terça-feira (12), no Instituto Caldeira, e acontecerá de 6 a 9 de novembro de 2025, no Serra Park, em Gramado. Com o tema “Reimaginando o Amanhã”, a feira busca promover negócios, conteúdo de ponta e conexões estratégicas para o futuro do setor.

Com mais de três décadas de história, o Festuris se consolida como a feira de negócios turísticos mais efetiva das Américas. Em 2024 a feira registrou números expressivos, reunindo mais de 15 mil profissionais e 2.700 marcas expositoras, movimentando cerca de R$ 480 milhões em negócios. Para 2025, a expectativa é superar esses resultados, reforçando a relevância do evento para o mercado.

10 anos de Espaço Luxury e Projeto Hortênsias

A edição de 2025 será marcada pela celebração dos 10 anos do Espaço Luxury, uma área exclusiva que se tornou referência no turismo de alto padrão. O ambiente promove networking qualificado e curadoria de tendências, reunindo marcas e profissionais do segmento.

Além disso, a cerimônia de lançamento apresentou o Projeto Hortênsias, uma iniciativa que visa resgatar a identidade turística de Gramado com foco no fortalecimento da hospitalidade local. nspirado na flor-símbolo da cidade, o projeto tem apelo cultural e educacional e prevê, a partir de 2026, atividades nas escolas gramadenses. Estudantes serão convidados a participar de ações como palestras, visitas técnicas e encontros com empresários do setor, reforçando o papel do turismo como motor econômico, social e cultural da região.

Marta Rossi, CEO do Festuris, ressalta a importância do projeto: “A hortênsia representa muito mais do que beleza para Gramado. Ela simboliza o início de uma transformação, quando a cidade começou a se posicionar como destino turístico. Com o projeto, queremos transmitir esse legado às futuras gerações, envolvendo as escolas, a comunidade e os empreendedores locais”.

Meeting Festuris traz Daiane dos Santos, Pondé e Luiz Candreva

O evento também se destaca pela sua programação de conteúdo. O Meeting Festuris, que acontece nas manhãs de 7 e 8 de novembro, trará grandes nomes para debater temas relevantes para o setor. Entre os palestrantes já confirmados estão a campeã mundial de ginástica Daiane dos Santos, o filósofo Luiz Felipe Pondé e o especialista em inovação Luiz Candreva.

O Meeting Festuris é aberto ao público geral mediante inscrição. O primeiro lote já está disponível até 30 de setembro pelo site oficial do evento.

