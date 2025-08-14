Espírito Santo vira palco de arte e cultura com o Movimento Cidade (O evento promete movimentar o cenário cultural capixaba e atrair turistas de todo o país. (Foto: Vans Bumbeers))

O Parque da Prainha, em Vila Velha, no Espírito Santo, se prepara para receber o Festival Movimento Cidade, que acontece nos dias 15, 16 e 17 de agosto. Com uma programação eclética e repleta de atrações de peso, o evento promete movimentar o cenário cultural capixaba e atrair turistas de todo o país.

LEIA TAMBÉM: Slow Travel prioriza tempo no destino e conexões mais profundas

Com entrada gratuita nos dias 15 e 16 de agosto, o festival conta com grandes nomes da música brasileira como Pabllo Vittar e BaianaSystem, além de artistas locais e regionais. O evento conta com uma grande estrutura, com o Palco Petrobras, Palco Meia Lua, Arena Griô e uma tela de cinema gigante, a maior do tipo no estado, para exibições audiovisuais.

Programação para todos os gostos

A programação começa já na sexta-feira (15), com os portões abertos a partir das 17h. O primeiro dia terá shows de Trio Mocotó, Ada Koffi e Duquesa, culminando com a apresentação principal do BaianaSystem. Para os mais animados, a festa continua no after oficial na Quadra da MUG, com Irmãs de Pau e ÀTTØØXXÁ.

No sábado (16), a programação se inicia mais cedo, às 14h, com atividades de arte, cinema e música. O Palco Petrobras recebe Os Garotin, Branú, Cátia de França, Gastação Infinita, FBC e MC Luanna. O encerramento do Festival Movimento Cidade será com a energia contagiante de Pabllo Vittar. A noite segue na Quadra da MUG com a festa NAV, que traz Valesca Popozuda, Carlos do Complexo e outros DJs. Vale ressaltar que os eventos na Quadra da MUG têm ingressos à venda e são realizados separadamente do festival principal.

LEIA TAMBÉM: Itabirito (MG), recebe a 23ª edição do Festival Tudo é Jazz

+MC: Uma experiência extra no domingo

No domingo (17), o Parque da Prainha sedia o +MC, evento com ingressos pagos que promete fechar o final de semana com chave de ouro. A partir das 14h, o público poderá conferir shows do grupo O Quarto de Som, Cila do Coco, Ubunto e Yago Oproprio. O grande destaque da noite fica por conta de dois shows muito aguardados: a mineira Marina Sena sobe ao Palco Céu Maravilhoso e o ícone da MPB, Caetano Veloso, encerra a programação musical no Palco Divino.

Pequeno MC: diversão para as crianças

Enquanto o público adulto se diverte na Prainha, as crianças e famílias têm um espaço especial no Parque Cultural Casa do Governador. O Pequeno MC, festival gratuito e voltado para as infâncias, acontece nos dias 16 e 17 de agosto com oficinas, espetáculos, contação de histórias e cinema. A programação geral pode ser acessada mediante retirada de ingressos, e as informações estão disponíveis no perfil oficial do evento no Instagram.

LEIA TAMBÉM: Festival Internacional de Cerveja e Cultura (FICC) comemora 10 anos

O Festival Movimento Cidade é um exemplo de como a iniciativa privada e o poder público podem se unir para fomentar a cultura e o turismo, criando eventos de alta qualidade que beneficiam a comunidade local e atraem visitantes, consolidando Vila Velha também como um destino cultural.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo