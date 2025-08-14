Pesquisa revela “semanas secretas” para viajar com os menores preços em 2025 (Em vez de enfrentar os altos preços e a lotação da alta temporada, cada vez mais pessoas estão optando por viajar na chamada “meia estação” (Foto: Divulgação))

Uma mudança notável no comportamento dos viajantes brasileiros está em curso. Em vez de se submeterem aos preços elevados e à agitação da alta temporada, um número crescente de pessoas está optando por viajar na “meia estação” – os meses entre os períodos de pico e baixa no turismo, quando as tarifas caem, o clima ainda é agradável em grande parte do país e o movimento é bem menor.

LEIA TAMBÉM: Itabirito (MG), recebe a 23ª edição do Festival Tudo é Jazz

A tendência, identificada pelo Skyscanner em sua mais nova pesquisa, o “Guia para aproveitar as férias ao máximo”, mostra que agosto e setembro se destacam como os meses ideais para quem busca economizar, fugir das multidões e ainda desfrutar de um clima agradável em boa parte do Brasil.

O movimento é impulsionado por fatores como a flexibilização do trabalho remoto e a busca por experiências de viagem mais autênticas e menos massificadas. O relatório aponta que o período de 25 a 29 de agosto, em especial, oferece as tarifas mais vantajosas, com a quinta-feira sendo o dia mais econômico para voar.

Viagens domésticas em alta

A meia estação se mostra particularmente atraente para o turismo interno. Segundo o levantamento, os 20 destinos com o menor preço médio de passagens aéreas em agosto e setembro estão no Brasil. Isso se deve à rotina de trabalho e estudo da maior parte da população, que reduz a demanda e, consequentemente, os preços.

LEIA TAMBÉM: Espírito Santo vira palco de arte e cultura com o Movimento Cidade

Além da economia, a escolha por esses meses permite ao viajante vivenciar a diversidade climática do país. Enquanto o Sul se despede do inverno com temperaturas mais amenas, o Nordeste continua com dias ensolarados e o Centro-Oeste desfruta do auge do tempo seco, ideal para atividades ao ar livre.

Destinos com os melhores preços

Confira os destinos mais baratos com embarque no mês de agosto (com saídas de São Paulo), segundo o Skyscanner:

Santo Angelo, Rio Grande do Sul – Preço médio do voo: R$ 514 Bonito, Mato Grosso do Sul – Preço médio do voo: R$ 542 Brasília, Distrito Federal – Preço médio do voo: R$ 598 Altamira, Pará – Preço médio do voo: R$ 627 Juiz de Fora, Minas Gerais – Preço médio do voo: R$ 672 Passo Fundo, Rio Grande do Sul – Preço médio do voo: R$ 718 Carajás, Pará – Preço médio do voo: R$ 719 Joinville, Santa Catarina – Preço médio do voo: R$ 720 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro – Preço médio do voo: R$ 732 Cascavel, Paraná – Preço médio do voo: R$ 751

LEIA TAMBÉM: Festival Internacional de Cerveja e Cultura (FICC) comemora 10 anos

Em setembro, os preços seguem em patamar semelhante, com destaque para cidades do Sul, Centro-Oeste e Sudeste. O valor médio das passagens se mantém abaixo de R$ 700 em todas as rotas listadas.

Ponta Porã (MS) – Preço médio do voo: R$ 533 Jaguaruna (SC) – Preço médio do voo: R$ 575 Vitória (ES) – Preço médio do voo: R$ 584 Maringá (PR) – Preço médio do voo: R$ 610 Londrina (PR) – Preço médio do voo: R$ 613 Rio de Janeiro (RJ) – Preço médio do voo: R$ 624 Brasília (DF) – Preço médio do voo: R$ 639 Goiânia (GO) – Preço médio do voo: R$ 647 Imperatriz (MA) – Preço médio do voo: R$ 677 Corumbá (MS) – Preço médio do voo: R$ 681

Todos os preços médios de passagens se referem a voos de ida e volta em classe econômica, com partidas de aeroportos brasileiros nos meses de agosto e setembro, conforme dados encontrados na plataforma.

LEIA TAMBÉM: Gramado se prepara para a 53ª edição de seu Festival de Cinema

O Skyscanner oferece ferramentas que auxiliam o turista a encontrar essas oportunidades, como a função “mês mais barato” e os alertas de variação de preço, que facilitam a busca por datas flexíveis e garantem o melhor custo-benefício. Viajar na meia estação é, portanto, uma estratégia inteligente para quem quer explorar o Brasil de forma mais tranquila, econômica e prazerosa.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo