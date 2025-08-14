Maranhão detém mais dois Patrimônios da Humanidade: Bumba-Meu-Boi e Lençóis Maranhenses (O evento, mais que uma simples formalidade, é um ato de compromisso público com a preservação e valorização desses patrimônios para as futuras gerações. (Foto: Secom Gov MA e Virginia Yunes/Getty Images))

O Maranhão consolida sua posição no mapa mundial da cultura e da natureza com a entrega oficial de dois importantes títulos da UNESCO. Em solenidades que acontecem nos dias 14 e 15 de agosto, o estado recebe a certificação de Patrimônio Mundial Natural para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade para o Complexo Cultural do Bumba-Meu-Boi.

As cerimônias, realizadas em Barreirinhas, no coração dos Lençóis, e em São Luís, berço da cultura do Boi, respectivamente, contam com a presença de autoridades, lideranças comunitárias e representantes do setor de turismo. O evento, mais que uma simples formalidade, é um ato de compromisso público com a preservação e valorização desses patrimônios para as futuras gerações.

Para a diretora e representante da Unesco, Marlova Jovchelovitch Noleto, é uma alegria entregar dois títulos de Patrimônio Mundial no Maranhão, cuja capital, São Luis, já é reconhecida como Patrimônio Cultural. “O patrimônio é o legado que herdamos do passado, o que vivenciamos hoje e o que transmitimos às gerações futuras, reconhecendo o caráter excepcional desses sítios para toda a humanidade. Nosso patrimônio cultural e natural são fontes insubstituíveis de vida e inspiração”, afirma.

Tesouro Natural e Cultural

O Bumba-Meu-Boi, reconhecido em 2019, é a sexta manifestação cultural brasileira a entrar na lista de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Com raízes no século XVIII, a celebração é uma poderosa expressão de identidade e pertencimento, dividida em diferentes sotaques como matraca, zabumba e orquestra. Cada um deles possui características próprias de ritmo e estética, que refletem a diversidade cultural do Maranhão.

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, reconhecido em 26 de julho de 2024, foi consagrado como um fenômeno natural único no planeta. Suas 155 mil hectares de dunas e lagoas formam um ecossistema raro e frágil, situado na transição entre Cerrado, Caatinga e Amazônia. Este é o primeiro título de Patrimônio Natural que o Brasil recebe em 23 anos, elevando o país a um total de 24 títulos mundiais.

Para transformar esse reconhecimento em legado, o Governo do Maranhão, por meio da Setur-MA e da Sema-MA, em parceria com o ICMBio, lançou o projeto “Diálogos sobre o Patrimônio Mundial Natural: Lençóis Maranhenses, um tesouro em nossas mãos”, reunindo lideranças locais, operadores de turismo e autoridades para discutir ações de preservação e qualificação do destino.

Turismo em Ascensão

O reconhecimento da Unesco chega em um momento de crescimento do turismo no Maranhão. Dados do Observatório do Turismo (Obstur-MA) mostram que o estado registrou um aumento de 19% no número de turistas em junho de 2025, em comparação com o ano anterior. Esse crescimento demonstra a consolidação do turismo como um pilar estratégico para o desenvolvimento econômico local.

O governador Carlos Brandão ressaltou a importância desses títulos para o estado. “Este reconhecimento fortalece o nosso turismo e o nosso empenho com a preservação deste tesouro natural, que é nossa grande riqueza e gera emprego e renda”, afirmou.

Programação Bumba-Meu-Boi

O evento desta quinta-feira (14), de certificação do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, começará às 15h, na Casa das Minas, com apresentação da Cia Encantar. Em seguida, um cortejo dos grupos de bumba boi da Casa das Minas até a Capela de São Pedro.

Às 16h, será realizada uma entrevista coletiva, no Ceprama, com a presença de representantes do governo estadual e da Unesco. A programação continuará na Capela de São Pedro com apresentação da Companhia Barrica, às 17h, seguida da solenidade de certificação e encerramento com show de Betto Pereira.

Os grupos de bumba meu boi Encanto da Ilha, Maracanã, Guimarães, Lendas e Magias, Meu Tamarineiro, Novilho Branco, Morros, Maioba, Sonhos, Axixá, Upaon-Açu e Santa Fé participam do cortejo que sairá da Casa das Minas em direção à Capela de São Pedro, a partir das 16h.

Programação Parque Lençóis

Nesta sexta-feira (15), o evento de certificação dos Lençóis Maranhenses terá uma ampla programação no Parque das Dunas, em Barreirinhas, começando às 14h, com atrações culturais. Às 15h30, está programada uma entrevista coletiva. Estarão presentes o governador Carlos Brandão, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; a Diretora e Representante da UNESCO no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto, e o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Mauro Oliveira Pires. A abertura oficial está marcada para às 16h e, após a solenidade, diversas atrações culturais se apresentarão a partir das 19h.

O Governador fez uma forte campanha para o reconhecimento dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio Natural da Humanidade, conseguindo apoios importantes como o do presidente Lula e o do ex-presidente José Sarney, que enviaram cartas à diretora-geral da Unesco, Audrey Azulay, reforçando a importância da candidatura do destino maranhense.

