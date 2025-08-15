Dia Nacional dos Solteiros: destinos paulistas para cada tipo de viajante solo (Destinos para os que viajam sozinhos, os que preferem os grupos, os 100% urbanos e os que não abrem mão do contato com a natureza. (Foto: Freepik))

Quem disse que precisa estar em casal para ter um dia para comemorar? Hoje, dia 15 de agosto, é celebrado o Dia Nacional dos Solteiros. A data tem origem desconhecida, mas aos poucos foi popularizada e adotada por quem deseja celebrar a individualidade e a liberdade da solteirice. E nada melhor para comemorar uma data do que fazer uma boa viagem!

O mercado de turismo está de olho em um público que dita tendências e gasta mais: os viajantes solteiros. Um estudo recente do Sebrae Nacional aponta que, em média, solteiros gastam 20% a mais do que casais e famílias em viagens. Para esse grupo, o turismo é visto como uma extensão do bem-estar e da saúde mental.

Para celebrar a data dedicada a este público, confira cinco tipos de viagens por destinos paulistas que atendem aos mais variados perfis:

Roteiro de vinhos e sabores no interior

São Paulo se revela como um importante polo de enoturismo, com mais de 200 vinícolas espalhadas pelo estado. O programa “Rotas do Vinho SP” da Setur-SP destaca, por exemplo, o município de Espírito Santo do Pinhal, na Rota Serra dos Encontros, com 13 vinícolas que oferecem degustações e visitas guiadas, ideais para um final de semana prolongado.

Paixão pelo futebol nos estádios paulistas

Para os amantes do esporte, a “Rota do Futebol SP” é um prato cheio. Com um guia que mapeia 11 estádios, os fãs podem visitar as salas de troféus e os vestiários dos principais clubes, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, além de estádios históricos do interior, como o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Aventuras náuticas do litoral ao interior

Com 99 pontos de mergulho mapeados e estruturas náuticas de uso público, São Paulo oferece experiências aquáticas diversas. No Litoral Norte, cidades como Ilhabela e São Sebastião proporcionam, até o final de agosto, a oportunidade de avistar baleias. Já no interior, é possível realizar passeios de barco em afluentes dos rios Tietê, Grande e Paraná, em destinos como Pereira Barreto e Rubineia.

Adrenalina em parques temáticos

O estado de São Paulo abriga o maior polo de parques temáticos da América Latina. Em Itupeva, o Wet’n Wild garante a diversão aquática. Já no interior, Olímpia se destaca com o Thermas dos Laranjais e o Hot Beach, que funcionam com águas termais o ano inteiro. Há também o Acqualinda, em Andradina. Para quem busca uma experiência diferenciada, o Animália Park, em Cotia, e o Hopi Hari, em Vinhedo, são ótimas opções.

Desbravando as cavernas do Vale do Ribeira

Com mais de 300 cavernas catalogadas, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar) é um paraíso para o ecoturismo e o turismo de aventura. A região, rica em biodiversidade e comunidades tradicionais, oferece trilhas, cachoeiras e passeios guiados, sendo o local perfeito para os solteiros que buscam uma conexão profunda com a natureza.

