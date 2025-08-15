Nova Trento, em Santa Catarina, une fé, cultura italiana e belezas naturais (O destaque de Nova Trento é o Santuário de Santa Paulina, um dos principais destinos de turismo religioso do Brasil. (Foto: Prefeitura de Nova Trento))

Aninhada no coração do Vale Europeu catarinense, Nova Trento é um destino que acolhe o visitante com uma rica herança cultural italiana e uma paisagem que inspira calma. Colonizada por imigrantes de Trento, na Itália, a cidade preserva com carinho as tradições de seus antepassados, visíveis na gastronomia, nas festas e na arquitetura local.

O grande destaque da cidade é, sem dúvida, o Santuário de Santa Paulina. Um dos mais importantes centros de turismo religioso do Brasil, o complexo atrai peregrinos de todas as partes em busca de um momento de introspecção e para conhecer a história da primeira santa brasileira. O santuário está imerso em uma natureza exuberante e conta com uma infraestrutura completa para receber todos os públicos.

Mas Nova Trento vai muito além da fé. A cidade também se destaca pela sua oferta de enoturismo e gastronomia. As vinícolas familiares convidam para degustações e visitas guiadas, enquanto restaurantes e cantinas servem pratos que homenageiam a culinária italiana, com massas frescas, queijos e embutidos artesanais. Para os amantes de atividades ao ar livre, trilhas e mirantes revelam vistas panorâmicas das montanhas e vales da região.

A identidade cultural de Nova Trento é celebrada em eventos como a Incanto Trentino, onde a música, a dança e os sabores da Itália se encontram. Essa atmosfera de tradição e orgulho local cria uma experiência autêntica e inesquecível para o turista.

A cidade é de fácil acesso, a apenas uma hora do Aeroporto Internacional de Navegantes. Sua localização estratégica ainda permite que o viajante combine a visita com outros destinos próximos, como Brusque, famosa pelo turismo de compras, e Blumenau, com sua forte cultura germânica e a tradicional Oktoberfest. Uma viagem a Nova Trento é, portanto, uma oportunidade de mergulhar na história, desfrutar de belas paisagens e saborear o melhor da tradição italiana em solo brasileiro.

