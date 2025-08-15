Desafio Superhalfs: brasileiros conquistam circuito europeu de meias maratonas (Neste 2025, uma quantidade significativa de corredores do Brasil vão completar a série composta por seis meias maratonas (Foto: Divulgação/Sub4 Turismo))

Um circuito de elite tem atraído a atenção e as pernas dos corredores brasileiros: o Superhalfs. O desafio consiste em completar seis prestigiadas meias maratonas em cidades europeias, como Lisboa, Praga, Berlim, Copenhague, Cardiff e Valência. Aqueles que cruzam a linha de chegada de todas as provas são recompensados com uma medalha especial, um feito que já foi alcançado por quase 40 brasileiros.

A tendência é de crescimento. A cada nova prova, mais corredores do Brasil se juntam ao grupo de elite. A expectativa é que, somente na próxima meia maratona em Copenhague, em setembro, cerca de 25 brasileiros recebam a tão sonhada medalha. Um número que se expande a cada linha de chegada. Com o fortalecimento das Superhalfs, atletas de todo o mundo buscam completar o circuito. E os corredores do Brasil não ficam para trás.

Suporte Especializado para a Conquista

Agências especializadas nesse tipo de turismo são grandes aliadas estratégicas dos corredores. É o caso da Sub4 Turismo Esportivo, que se especializou em pacotes para corridas nacionais e internacionais e está presente em todas as provas do circuito. A estimativa é que entre 30% e 40% dos brasileiros que já concluíram o desafio o fizeram com o suporte da Sub4.

Henrique Farias, sócio-diretor da Sub4, ressalta que o aumento do interesse pelo Superhalfs está diretamente ligado ao crescimento do turismo esportivo global. “Mais pessoas estão interessadas em aliar a participação em uma prova de ponta com um passeio de férias”, afirma. Ele destaca ainda que as seis cidades-sede das meias maratonas são destinos turísticos com muitos atrativos além das corridas.

Além da medalha especial, completar as seis meias maratonas do circuito das Superhalfs dá ao corredor outros benefícios, como participação prioritária em provas e alguns produtos especiais. Para conquistar o desafio o quanto antes, alguns brasileiros já deixaram o turismo um pouco de lado em prol do objetivo esportivo. Neste ano, por exemplo, a Sub4 formou um grupo para correr duas provas em dois dias seguidos. Num sábado os atletas encararam os 21 km em Praga, na República Tcheca, e no dia seguinte superaram mais 21 km em Berlim, na Alemanha.

Atualmente, os eventos do circuito Superhalfs tem início em Lisboa, no começo de março. Seguem-se as provas de Praga e Berlim no final do mesmo mês. Após o verão europeu, o circuito é retomado em setembro com Copenhague, e finalizado em outubro com Cardiff e Valência.

