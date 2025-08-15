Roteiros de bicicleta: 6 destinos pelo mundo para explorar pedalando (Paisagens deslumbrantes para passeios tranquilos até desafios para ciclistas mais experientes. (Foto: Divulgação))

O ciclismo tem conquistado cada vez mais pessoas, e não é preciso ser atleta profissional para aproveitar as melhores rotas do mundo. Com 20%* dos viajantes brasileiros buscando experiências focadas em atividades físicas, a Booking.com, em seu Guia de Férias, lista seis destinos ao redor do mundo que são verdadeiros paraísos para os amantes da boa e velha bicicleta, oferecendo desde paisagens deslumbrantes para passeios tranquilos até desafios para ciclistas mais experientes.

Patagônia (Chile): natureza selvagem em duas rodas

Patagônia Chilena (Foto: kavram/Getty Images)

Na Patagônia, o ciclismo é uma imersão na natureza, é menos sobre velocidade e mais sobre contemplar paisagens deslumbrantes. A famosa Carretera Austral (Ruta 7) se estende por mais de 1.200 km, revelando florestas, vulcões, lagos e geleiras. A experiência é de pura contemplação, com estradas que cruzam vales glaciais e levam a paisagens icônicas como o Parque Nacional Torres del Paine.

Fora da bicicleta, é possível explorar a charmosa cidade de El Bolsón e sua feira de rua com 200 tendas de produtos e artesanato local. Para os aventureiros, uma experiência de escalada no norte da Patagônia oferece a chance de alcançar novas alturas em meio a lindas paisagens, dominadas por agulhas de granito, geleiras e lagos alpinos.

A Bories – Boutique Guest House, em Puerto Natales, pode ser a hospedagem ideal para ciclistas, com acesso à Carretera Austral e a pontos turísticos como o Museu Municipal de História e a praça principal. O local oferece quartos modernos e confortáveis, com café da manhã reforçado para começar o dia pedalando.

Stavanger (Noruega): fiordes e adrenalina

(Foto: nightman1965/Getty Images)

A charmosa cidade costeira de Stavanger é o ponto de partida para rotas de tirar o fôlego. Os mais experientes podem enfrentar a subida de Lysebotn, com suas 27 curvas esculpidas na rocha, ou pedalar em direção ao impressionante penhasco de Preikestolen. Para um passeio mais suave, a costa oferece paisagens de fiordes e vales verdes que podem ser apreciadas em um ritmo mais calmo.

Fora das trilhas de bike, uma caminhada ao amanhecer até o Pulpit Rock, um imponente platô de falésia suspenso diretamente sobre o Lysefjorden, oferece vistas de tirar o fôlego. Stavanger é o tipo de lugar onde os visitantes podem pedalar com intensidade pela manhã e relaxar à tarde com um passeio pelo porto.

O RoaldsPiren Stavanger oferece aluguel e estacionamento para bicicleta, sendo uma acomodação em estilo casa de barcos. Após um dia de pedaladas, os hóspedes podem apreciar o pôr do sol sobre a água no terraço privativo, saborear uma seleção de comidas de piquenique na área externa da propriedade ou refrescar-se com um mergulho na piscina de água salgada do local.

Hokkaido (Japão): paisagens rurais e tranquilidade

(Foto: Smaranda Dragan’s Images)

Considerado uma das aventuras mais subestimadas do Japão, pedalar por Hokkaido é sinônus de tranquilidade. A região oferece estradas largas e paisagens dramáticas com baixo tráfego, ideais para explorar campos de lavanda em Furano ou as encostas vulcânicas do Parque Nacional Daisetsuzan de bicicleta. Da rota costeira ao redor da Península de Shakotan — um percurso de 30 km pela península montanhosa — até a trilha de ciclismo em torno do Lago Toya, que combina vistas vulcânicas com paradas em fontes termais, nenhum passeio por Hokkaido é igual ao outro.

Além disso, Hokkaido é um festival de sabores e paisagens: de frutos do mar frescos, como ouriços-do-mar e lulas de Hakodate, vendidos em cidades pesqueiras, à arquitetura vanguardista do HIGO e da casa 360° em Sapporo.

O Tokachigawa Moor Onsen Seijyakubow, que oferece uma experiência de ryokan cinco estrelas, é uma excelente opção para ciclistas que desejam explorar as rotas mais bonitas da região. Esta tradicional hospedaria japonesa conta com quartos confortáveis e minimalistas, muitos deles com banheiras privativas ao ar livre alimentadas pelas fontes termais do local, além de jardim privativo, terraço e instalações de spa.

Lake Tahoe (EUA): trilhas e paisagens alpinas

(Foto: MariuszBlach/Getty Images)

Reconhecida como uma “Comunidade Amiga da Bicicleta”, Lake Tahoe, na fronteira entre a Califórnia e Nevada, é um destino completo. Com ciclovias dedicadas e trilhas bem sinalizadas, a região oferece opções para toda a família, desde rotas cênicas até o desafiador circuito Flume Trail, com 22,5 km de extensão.

Quem viaja com crianças pode optar pela Tahoe Rim Trail, que oferece rotas cênicas para todas as idades. Para encerrar a noite, South Lake Tahoe oferece uma vida noturna animada, com opções como o tradicional bar Whiskey Dick’s Saloon ou o Tiki Bar, à beira da praia.

O Hyatt Regency Lake Tahoe Resort oferece acesso direto a rotas icônicas como a East Shore Trail e a Flume Trail. Após um dia de pedaladas, os hóspedes podem relaxar no spa, jantar em um dos dois restaurantes do resort – Osteria Sierra e Cutthroats’ Saloon — e aproveitar os seis bares espalhados pela propriedade.

Anakiwa (Nova Zelândia): entre baías e montanhas

(Foto: kershawj/Getty Images Pro)

A pequena vila costeira de Anakiwa, na Ilha Sul da Nova Zelândia, é a porta de entrada para a famosa Queen Charlotte Track, uma trilha de 73,5 km que desafia os ciclistas mais experientes. Para um passeio mais tranquilo, é possível seguir o Link Pathway, que oferece vistas deslumbrantes da vegetação nativa e das baías azul-turquesa.

Para explorar a região sob uma nova perspectiva, a trilha Davies Bay atravessa uma floresta antiga até praias isoladas, perfeitas para um mergulho ou piquenique. Já um passeio guiado de caiaque oferece aos viajantes uma visão mais próxima do Queen Charlotte Sound — com sorte, é possível avistar golfinhos e focas ao longo do caminho.

A hospedagem Anakiwa 401, localizada na vizinha Picton, oferece acesso direto à praia e vista para o mar. A propriedade dispõe de aluguel de bicicleta e balcão de turismo para ajudar os viajantes a planejar suas rotas, além de oferecer equipamentos e excursões para canoagem, trilhas e mergulho com snorkel — sendo assim o ponto de partida ideal para explorar as belezas naturais de Anakiwa.

Ilha de Cape Breton (Canadá): cultura e desafio

(Foto: Stockphoto24/Getty Images)

A Ilha de Cape Breton vem, discretamente, construindo sua reputação como um paraíso para os apaixonados pela bicicleta, oferecendo uma combinação única de desafios e imersão cultural. A Cabot Trail, um circuito repleto de curvas e subidas, é a rota mais famosa, mas a ilha também oferece opções mais tranquilas, como a Celtic Shores Coastal Trail, que serpenteia por charmosos vilarejos de pescadores. Já os ciclistas mais ambiciosos podem enfrentar o circuito do Vale de Margaree, um passeio bucólico por campos e rios tranquilos.

Após o pedal, vale provar os sabores dos frutos do mar da ilha — como caranguejo-da-neve e lagosta amanteigada — servidos frescos em barracas à beira do cais, além de participar de um animado ceilidh, uma tradicional celebração social escocesa trazida por imigrantes no século XVIII, onde todos são bem-vindos para dançar.

O Chanterelle Inn & Cottages é a base dos sonhos para ciclistas que desejam explorar a cênica Cabot Trail, localizada a poucos passos da rota, com quartos aconchegantes e chalés privativos com cozinha e varandas com vista para colinas. Após um dia de pedaladas, os hóspedes podem relaxar com um delicioso jantar farm-to-table no restaurante da propriedade, seguido de uma caminhada pelos jardins do local.

