Salão Nacional do Turismo 2025 movimenta São Paulo (SP) ((Foto: Diogo Foresti Castro/ Mtur))

Já pensou na possibilidade de conhecer o melhor da oferta turística das cinco regiões do Brasil e ainda ter a chance de adquirir pacotes de viagem com condições especiais? Pois esta chance está bem próxima: a cidade de São Paulo (SP) será palco esta semana do Salão e do Feirão do Turismo, promovidos pelo Ministério do Turismo de 21 a 23 de agosto no Distrito Anhembi, reunindo em um único espaço tudo o que o país tem a proporcionar a visitantes.

Maior vitrine nacional do setor, o 9º Salão do Turismo, com o tema “Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade no Turismo” e entrada gratuita, reserva uma vasta programação ao público, que pode se inscrever e conferir a agenda do evento no site oficial do encontro.

As atrações incluem, por exemplo, o Espaço das Macrorregiões, repleto de natureza e cultura de cada canto do país, abrindo espaço, ainda, a apresentações artísticas e performances típicas.

Quanto às delícias da boa mesa, o encontro proporcionará uma imersão na gastronomia regional. No Espaço Cozinha Show, promovido em parceria junto ao SENAC, chefs vão preparar 27 receitas típicas, expondo os ingredientes únicos da culinária brasileira.

O Salão também abrigará o Mercadão da Agricultura Familiar, montado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrária e da Agricultura Familiar e que terá 69 expositores de todas as regiões do país.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, reforça o convite ao Salão e frisa que o evento coroa o ótimo momento do setor no Brasil. “Nosso turismo vive um momento único de crescimento: Estamos batendo recordes na entrada de turistas internacionais, 48 milhões de viajantes embarcaram em voos pelo país no primeiro semestre do ano, já abrimos mais de 114 mil novos postos de trabalho formais e tudo isso é fruto de várias ações do governo federal, que englobam, inclusive, a retomada do Salão desde 2023, após uma interrupção de 12 anos. Isso mostra a força do nosso setor e como o Ministério tem atuado para gerar emprego, renda e desenvolvimento”, ressalta.

O Salão – onde pontos turísticos paulistanos darão nome a vários de seus espaços – vai dedicar atenção ao artesanato, com uma área recheada de peças como esculturas, bordados e cerâmicas, coordenada pelo Sebrae Nacional, que também promoverá networking entre empreendedores turísticos e investidores. Terá, ainda, local para a apresentação de parques aquáticos e temáticos, a cargo do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT).

O público que estiver nos três dias de realização do Salão do Turismo: Conheça o Brasil em São Paulo ainda poderá curtir variadas e animadas atrações musicais ao final de cada dia, que vão encher de alegria o palco do evento. A programação do encontro engloba apresentações de artistas de renome nacional, a exemplo dos cantores Léo Santana, Leonardo, Guilherme & Benuto, Simone Mendes Yasmin Santos e Murilo Huff.

Sustentabilidade

O Salão vai jogar luz sobre a agenda climática mundial. No Espaço Sustentabilidade, o público poderá acompanhar a apresentação de 10 iniciativas, retratando projetos que promovem a sustentabilidade e a transformação social positiva no ramo turístico. Alinhado a discussões globais, o local vai ser também uma importante área destinada a conversas e debates a respeito de temas como mudanças climáticas e turismo responsável.

Já o Núcleo do Conhecimento vai organizar o intercâmbio de informações e experiências sobre políticas públicas e projetos que impulsionam o turismo de forma responsável e inclusiva. A programação contará com quase 40 palestras e painéis, abordando assuntos como a COP30 deste ano, em Belém (PA); sustentabilidade, diversidade acessibilidade, economia criativa, tendências do turismo, afroturismo e a segurança turística de mulheres viajantes.

O Salão do Turismo é uma iniciativa estratégica do Ministério do Turismo voltada à promoção, comercialização e à valorização de roteiros e experiências, alinhada às diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) e da Política Nacional de Turismo. O evento busca fomentar a economia do setor, aproximar o público das riquezas culturais e naturais do Brasil e fomentar a troca de conhecimentos entre profissionais do trade turístico.

Feirão

Conhecido como a “Black Friday” do setor, o Feirão do Turismo, que começa no dia 21 e seguirá virtualmente até 27.08, comercializará pacotes de viagem e atrativos com descontos especiais. O público presencial do evento terá à disposição mais de 100 empresas do ramo, além de representantes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, oferecendo condições únicas na aquisição de passagens áreas e hospedagens, entre outros serviços.

O ministro Celso Sabino estimula a participação no Feirão. “Que tal realizar a viagem dos sonhos no Brasil com até 30% de desconto? Visite o Feirão, conheça ofertas exclusivas e ainda tenha acesso a linhas de crédito especiais para conhecer nossos destinos. O Feirão, juntamente com o Salão, busca estruturar, qualificar e tornar os atrativos turísticos brasileiros mais acessíveis, contribuindo ainda para gerar emprego e renda por meio do turismo”, explica Sabino.

Parceria

O 9º Salão do Turismo: Conheça o Brasil, a maior vitrine do turismo brasileiro, é organizado pelo Ministério do Turismo em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP). O evento conta, ainda, com o apoio do SESC, SENAC e do Sebrae Nacional, além de parceiros como a Embratur, a Itaipu Binacional, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

