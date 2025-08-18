Azul passa a vender passagens para dez novas cidades por meio de codeshare com a Air Europa - (crédito: Uai Turismo)

Azul passa a vender passagens para dez novas cidades por meio de codeshare com a Air Europa ((Foto: Uai Turismo))

A Azul Linhas Aéreas e a Air Europa anunciaram a expansão do acordo de codeshare, uma parceria estratégica que permite aos viajantes da Azul acessar uma gama ainda maior de destinos na Europa. O codeshare, ou compartilhamento de voos, possibilita que os passageiros comprem passagens diretamente nos canais de venda da Azul para voos operados pela Air Europa.

Com a novidade, os clientes que partem de Madri terão acesso a sete novas cidades na Espanha: Málaga, Bilbau, Ibiza, Gran Canária, Palma de Maiorca, Tenerife e Vigo. Além disso, a parceria se estende a Porto, em Portugal, e às cidades italianas de Roma e Milão.

A ampliação da malha aérea beneficia diretamente os viajantes, que agora contam com mais opções de destinos com a conveniência de um único check-in e despacho de bagagem da origem ao destino final. A venda das novas rotas já está disponível.

A parceria reforça o compromisso da Azul em conectar o Brasil ao mundo. A companhia mantém voos diretos de Campinas (VCP) e Recife (REC) para Madri (MAD), o que facilita o acesso a esses novos itinerários europeus.

“Estamos sempre atentos às necessidades e interesses dos nossos clientes. Ao lado da Air Europa, conseguimos abrir novos caminhos na Europa para que eles possam explorar ainda mais a Espanha e a Itália. Estamos falando de destinos clássicos do verão europeu para quem ama festas, como Ibiza, mas também para quem deseja sossego ou explorar regiões históricas, a exemplo de Palma. Acordos como esse abrem as portas do mundo para os nossos clientes”, ressaltou André Mercadante, diretor de Alianças, Malha e Revenue Management da Azul.

