Conheça lugares no mundo para desfrutar das águas termais (No Brasil, a cidade de Caldas Novas, em Goiás, abriga a maior reserva mundial dessas fontes naturais (Foto: Freepik))

Milhões de turistas ao redor do mundo buscam destinos de águas termais, atraídos pela combinação de relaxamento e propriedades terapêuticas cientificamente comprovadas. Esse fenômeno natural, presente em diversos países, tem uma longa história e, hoje, se consolida como uma forma de turismo que promove saúde e bem-estar.

As águas termais são formadas a partir da infiltração da chuva no solo, que viaja por camadas profundas até ser aquecida por rochas subterrâneas. Ao retornar à superfície, essa água emerge enriquecida com minerais, prontos para proporcionar seus benefícios. “É uma questão que ultrapassa as culturas, ultrapassa o tempo. A novidade, hoje, são as comprovações científicas de que, de fato, essas águas tratam algumas doenças e promovem a saúde e o bem-estar”, explica Fernando Hellman, pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e um dos principais estudiosos do termalismo no Brasil.

Brasil: um gigante do termalismo

O Brasil se destaca globalmente com a maior reserva hidrotermal do mundo, localizada em Caldas Novas (GO). Com águas que variam de 30°C a 57°C, a cidade goiana é um polo turístico que atende a todos os perfis, de famílias a amantes do ecoturismo. O destino oferece uma ampla infraestrutura, que inclui resorts, parques aquáticos e até piscinas públicas. Além do relaxamento, o local convida à aventura, com trilhas, mirantes no Parque Estadual da Serra de Caldas e esportes náuticos no Lago Corumbá.

Outro nome de peso é Olímpia (SP), que se consolidou como um destino popular graças a um grandioso parque aquático de águas quentes. Com piscinas que chegam a 38°C, a cidade simula uma praia tropical e atrai famílias o ano inteiro, oferecendo, entre suas atrações, uma piscina de ressurgência onde é impossível afundar.

Em Minas Gerais, Poços de Caldas carrega a tradição pioneira no turismo termal brasileiro. Desde 1931, a cidade combina as águas com tratamentos de spa, mantendo-se como um refúgio para quem busca tranquilidade e bem-estar. As águas locais já atraíam visitantes por suas propriedades medicinais antes mesmo da criação da infraestrutura moderna. Sua localização estratégica no Sudeste do país facilita o acesso e mantém sua relevância no cenário nacional.

Do calor ao frio, as termas do mundo

A jornada do termalismo não se restringe ao Brasil. Na Islândia, a Lagoa Azul oferece uma experiência única, contrastando o calor das águas geotérmicas com a paisagem ártica coberta de neve. No Japão, os onsen (fontes termais) são uma tradição milenar, com mais de 27 mil fontes que se integram à cultura local e a paisagens vulcânicas espetaculares.

A província de Entre Ríos, na Argentina, é a capital termal do país, com mais de 16 complexos. Suas águas hipertermais são ideais para relaxamento, com opções que vão desde instalações modernas com spa até parques aquáticos.

O termalismo também pode ser apreciado de longe. Em Pamukkale, na Turquia, os “Castelos de Algodão” são terraços de calcário com piscinas de água azul-turquesa, uma paisagem deslumbrante que resulta da deposição mineral. Nos Estados Unidos, o Parque Nacional de Yellowstone abriga a terceira maior fonte termal do mundo, a Grand Prismatic Spring. Suas cores intensas impressionam e atraem cientistas, sendo o lar de microrganismos que sobrevivem a temperaturas extremas, uma descoberta que impulsionou a engenharia genética.

Benefícios para o corpo humano

Pesquisas da Universidade do Sul de Santa Catarina revelaram resultados sobre águas termominerais com pequenas concentrações de radônio. Os estudos compararam água termomineral com água destilada para avaliar efeitos analgésicos e anti-inflamatórios, demonstrando que animais tratados com água termomineral apresentaram efeito por até cinco horas, contra apenas uma hora com água destilada.

Os minerais presentes, como cálcio, magnésio, sulfato e enxofre, proporcionam benefícios específicos. Para a pele, possuem propriedades anti-inflamatórias que reduzem a irritação, beneficiando pessoas com eczema e psoríase. O sistema respiratório também se beneficia através da inalação de vapores ricos em minerais, aliviando sintomas de asma e bronquite.

Independentemente do destino, o termalismo é uma prática milenar que continua a encantar e a beneficiar viajantes em busca de uma conexão mais profunda com a natureza e com o próprio bem-estar.

