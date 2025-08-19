Rio São Francisco: uma viagem pelas águas, sabores e paisagens do sertão (O rio, conhecido como “Velho Chico”, é protagonista de passeios de barco, trilhas ecológicas e atividades de lazer que revelam a força e a beleza da natureza nordestina. (Foto: Motiva))

Um cenário onde o sertão árido se encontra com a fertilidade de um rio grandioso, onde a cultura nordestina pulsa em cada esquina e onde, para a surpresa de muitos, vinícolas produzem rótulos que encantam. Esse lugar é o Vale do São Francisco, um destino que une natureza exuberante, cultura rica e enoturismo.

Localizada às margens do “Velho Chico”, como é carinhosamente conhecido o Rio São Francisco, a cidade de Petrolina, em Pernambuco, forma um importante eixo turístico com sua vizinha, Juazeiro, na Bahia. Juntas, as duas cidades oferecem um roteiro que celebra o contraste e a diversidade. Os passeios de barco pelo rio revelam a força da natureza local, enquanto as trilhas ecológicas convidam a uma conexão mais profunda com o ambiente.

Ainda que pareça inusitado, o Vale do São Francisco se destaca como um dos principais polos de produção de vinhos tropicais do Brasil. As vinícolas da região, muitas delas abertas para visitação, oferecem uma imersão completa no processo de produção, desde o cultivo das uvas em meio ao sol intenso do sertão até a degustação de vinhos brancos, tintos e rosés que surpreendem os paladares mais exigentes. Uma verdadeira experiência de enoturismo em pleno sertão.

A cultura local é um dos grandes atrativos do Vale do São Francisco. A culinária, em especial, é um deleite à parte, misturando ingredientes típicos do sertão com influências ribeirinhas. Pratos como o cuscuz com bode guisado, a galinha caipira e o tradicional queijo de coalho assado são acompanhados por doces como a cartola e o doce de leite com rapadura. A trilha sonora dessa experiência é o forró pé de serra, que ecoa nas feiras, festas e encontros, embalando a vida e o espírito acolhedor do povo nordestino.

Para facilitar a chegada a esse destino surpreendente, o Aeroporto de Petrolina conta com uma infraestrutura moderna e voos diretos que o conectam a grandes centros como Guarulhos, Campinas e Recife. A partir de setembro, uma nova rota direta para Salvador irá ampliar ainda mais as opções de acesso, tornando o Vale do São Francisco um destino ainda mais acessível para quem busca uma experiência de viagem autêntica, cheia de história, cultura e, claro, um bom vinho.

