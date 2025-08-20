Viajar pelo Brasil é mais que lazer: é busca por bem-estar ((Foto: Divulgação/Embratur-Sebrae))

Uma pesquisa recente da FlixBus, empresa de tecnologia de transporte rodoviário, revela uma tendência crescente no comportamento do turista brasileiro: a busca por viagens motivadas pelo bem-estar. Segundo o levantamento, 58% dos brasileiros viajam com esse propósito, um aumento de cinco pontos percentuais em relação ao ano anterior.

O dado reforça que a viagem está deixando de ser apenas um luxo e se tornando uma ferramenta essencial para o equilíbrio físico e mental. “Pequenas pausas e deslocamentos conscientes não significam apenas descanso, mas um verdadeiro respiro para o corpo e a mente. É nesse contexto que o turismo de experiência e bem-estar ganha protagonismo”, afirma Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil.

O turismo de bem-estar se consolida como uma alternativa para o estresse do dia a dia e já movimenta uma economia global significativa. De acordo com o Global Wellness Institute (GWI), o setor alcançou a marca de US$ 5,6 trilhões entre 2020 e 2022. No Brasil, o setor movimentou US$ 96 bilhões, o que equivale a 5% do PIB nacional. A previsão é que globalmente esse mercado atinja US$ 8,5 trilhões até 2027.

Apesar do crescimento, o Brasil enfrenta um alerta, ocupando a segunda posição no ranking mundial de crescimento de casos de burnout, atrás apenas do Japão. Para Lopes, “viajar deixou de ser apenas lazer; é uma estratégia de equilíbrio emocional. Não é luxo, é necessidade”.

Slow travel e escapadas curtas ganham espaço

A tendência se reflete na preferência por roteiros fora dos eixos turísticos tradicionais e pelo avanço do slow travel, um formato de viagem que prioriza a imersão nos destinos e estadias mais longas. As experiências personalizadas, que valorizam a autenticidade e a cultura local, também se destacam, assim como as microviagens de dois a quatro dias, ideais para a recuperação física e mental.

Entre as principais motivações para pegar a estrada, os viajantes apontam:

Relaxar em destinos de praia (78%)

Viagens voltadas ao bem-estar (58%)

Festas e vida noturna (20%)

Compras (19%)

O desafio do orçamento e a busca por opções acessíveis

Apesar do forte desejo de viajar, a principal barreira continua sendo o custo. Segundo a pesquisa, 52% dos entrevistados citam as limitações financeiras como o maior impedimento. A alta recente nas passagens aéreas e no transporte rodoviário, impulsionada por fatores econômicos, torna a busca por opções mais acessíveis ainda mais crucial.

Nesse cenário, a FlixBus se posiciona como uma alternativa, oferecendo tarifas competitivas e tecnologia para garantir uma viagem segura e confortável, sem comprometer o orçamento. “Nosso papel é facilitar o acesso a viagens de qualidade, conectando mais pessoas a destinos que promovam descanso e autocuidado, sem pesar no bolso”, conclui Lopes. O executivo ainda reforça que a maior concorrência no setor de transporte rodoviário seria benéfica para o viajante, gerando mais opções, preços mais baixos e maior inovação.

