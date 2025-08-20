Alentejo no outono convida a explorar a natureza e a cultura de Portugal - (crédito: Uai Turismo)

Com a chegada do outono ao hemisfério norte, o Alentejo, a maior região de Portugal, se transforma. As temperaturas mais amenas e as paisagens que ganham tons dourados e alaranjados convidam os viajantes a explorarem a natureza exuberante e as experiências autênticas que a região oferece.

Para os amantes do ecoturismo e das atividades ao ar livre, o outono é a estação ideal para percorrer as trilhas e caminhos que cortam o território alentejano. Um dos destaques é a Rota Vicentina, que se estende por mais de 400 quilômetros entre o litoral e o interior. O percurso oferece uma imersão em áreas de conservação, praias preservadas e paisagens deslumbrantes, com opções que vão desde caminhadas e trekking até atividades náuticas como canoagem, surfe e mergulho.

Para aqueles que preferem o interior, o projeto TransAlentejo apresenta rotas mapeadas em torno do Lago Alqueva e do Rio Guadiana, passando por vilas históricas. Já o programa Alentejo Feel Nature combina a exploração da natureza com a cultura, com trilhas em locais como Marvão, Campo Maior, Gavião e Castelo de Vide.

O ciclismo também encontra no Alentejo um cenário privilegiado. Empresas como Live Love Ride, Bike Tours Portugal, Turaventur e Longaventura organizam roteiros completos com apoio técnico, incluindo experiências diferenciadas como piqueniques em paisagens deslumbrantes.

Os praticantes de golfe têm à disposição campos de alto nível. O Tróia Resort, com sua vista para o mar, oferece um percurso de 18 buracos. O Terras da Comporta Dunas Golf Course, projetado por David McLay-Kidd, é reconhecido como um dos melhores da Europa, unindo técnica e um ambiente natural preservado.

O Alentejo no outono é um convite para o viajante que busca uma conexão mais profunda com a natureza, a história e a cultura de Portugal, em um cenário de beleza singular.

