Travel Next Minas colocou o agente de viagem no centro da programação (Travel Next Minas 2025 (Foto: Anderson Gradischer))

A Travel Next Minas finalizou sua terceira edição mantendo vivo o objetivo que resultou em sua criação: criar um evento que colocasse o agente de viagem no centro. Outro grande objetivo do evento foi mostrar a riqueza turística de Minas Gerais por meio dos atrativos, da gastronomia e da cultura vibrante. “Nós furamos a bolha e inserimos Minas Gerais na rota dos maiores e mais importantes eventos do trade turístico brasileiro”, comemorou a empresária.

LEIA TAMBÉM: Tem espaço para todo mundo quando a cadeia do turismo é respeitada

O evento aconteceu entre os dias 19 e 20 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte. Mais de 600 marcas expositoras aproveitaram a oportunidade de relacionamento direto com agentes de viagens de 13 estados brasileiros. Durante os dois dias, 7.186 visitantes passaram pelo pavilhão, um crescimento de 40% em relação aos 5 mil participantes da edição 2024.

Além de conexões e da oportunidade de negócios com as mais de 600 marcas expositoras, a Travel Next também se destaca pela oferta de conteúdo qualificado. Daniel Turbox, curador da grade de palestras, explicou que a ideia central é munir o agente de viagens de informações de diferentes vieses. “Exige-se que o agente de viagens seja multitarefas e saiba de tudo, desde informações sobre os destinos até o aspecto jurídico, estratégias de marketing e ferramentas de inteligência artificial, então o meu objetivo foi trazer esse repertório por meio dos palestrantes”, explicou.

A programação reforçou a aposta em inovação, com destaque para a gamificação. “Além de incentivar os agentes a conhecerem mais os produtos e serviços, a gamificação os ajuda a navegar pelo evento”, explica Rúbia. A estratégia também dialoga com a qualificação do evento, a partir do momento que foca na expertise dos expositores. “Queremos trazer pessoas que tenham conteúdo para fazer a conexão e gerar negócios”, disse. A idealizadora da feira também comemorou o sucesso do Travel Lux, espaço dedicado ao turismo de luxo que cresceu de 12 para 21 expositores neste ano.

LEIA TAMBÉM: Viajar pelo Brasil é mais que lazer: é busca por bem-estar

A Travel Next Minas contou com uma participação maciça de destinos mineiros, com direito ao lançamento oficial de duas rotas turísticas que celebram a religiosidade do estado realizadas pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, em parceria com o Sebrae Minas. A rota “Caminhos Franciscanos” resgata a história da chegada dos frades capuchinhos e das clarissas franciscanas à região do Vale do Mucuri, enquanto a rota “Caminhos da Agonia” celebra a santa portuguesa Nossa Senhora da Agonia, conectando as cidades de Cristina, Itajubá, Maria da Fé e Pedralva, na Serra da Mantiqueira. Além de celebrar a religiosidade, ambas as rotas têm perfil rural, propõem contato com a natureza e com as comunidades, além de acesso à produção local de iguarias como cafés e azeites.

Ao final do segundo dia (20) aconteceu o lançamento oficial da primeira edição do Uai Wine, Festival de Inverno dos Vinhos Mineiros que será realizado de 28 a 31 de agosto, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, com entrada gratuita. O evento terá a participação de mais de 20 vinícolas de diferentes regiões do estado, selecionadas pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que representarão os 124 produtores que ocupam 436 hectares de vinhedos do estado e produzem cerca de 4,5 milhões de litros por ano.

LEIA TAMBÉM: 39ª edição da Festa do Queijo do Serro acontece no final de agosto

O lançamento reforça uma das principais premissas da Travel Next Minas, que é mostrar as riquezas turísticas do estado. “Uma parcela importante da oferta cultural brasileira está em Minas Gerais e é nosso papel revelar ao mundo os roteiros deslumbrantes que vão de roteiros religiosos ao contato com a natureza e à gastronomia que só existe por aqui”, finalizou Rubia Coser.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



